Wegen Corona: Cello-Nacht in der Seemannskirche Prerow fällt aus

Prerow

Aufgrund der noch gültigen Regeln zum Schutz gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus fällt die Große Cello-Nacht am Samstag, 22. Mai, in der Seemannskirche in Prerow aus. Darauf macht die Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins der Seemannskirche, Susan E. Knoll, aufmerksam. Eventuell wird das Konzert im Herbst, ansonsten am Himmelfahrtstag des kommenden Jahres stattfinden, heißt es in der Mitteilung.

Das Konzert mit dem Solocellisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Uwe Kroggel, ist schon einmal verschoben worden. Geplant waren Werke von Bach bis Vivaldi.

Von Timo Richter