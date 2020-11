Barth

Kein Geschirrgeklapper, kein Kaffee- und Kuchenduft und kein Stimmengewirr: Im Galerie-Café in Barth ist es still. Seit dem 2. November – dem Beginn des sogenannten „Lockdown light“ – hat das Café am Markt geschlossen. „Der zweite Lockdown kam für uns total überraschend. Es wurde immer gesagt, dass ein zweiter Lockdown um jeden Preis vermieden werden soll und dann das. Da blutet einem das Herz, wenn man das leere Café jetzt sieht. Ich habe gedacht, dass das Weihnachtsgeschäft noch einmal richtig gut wird“, berichtet Steffi Lehmann, die das Café gemeinsam mit ihrem Mann Jens erst im Frühjahr übernommen hat. „Wir haben am 1. März eröffnet und schon am 21. März hatten wir unseren letzten Tag“, erinnert sie sich an den ersten Lockdown zurück.

Dabei sei es nach der Eröffnung am 9. Mai – dem Ende des ersten Lockdowns in der Gastronomie – richtig gut gelaufen. „In den ersten Wochen war es noch etwas ruhiger, aber als Pfingsten wieder alle Urlauber nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen durften, ging es richtig los. Das war irre“, sagt Steffi Lehmann, die in ihrer Heimat Halle an der Saale als Grundschullehrerin gearbeitet hat, bevor sie sich den Traum vom eigenen Café in Barth erfüllte.

Neue Mitarbeiter eingestellt

Zwei neue Mitarbeiterinnen wurden eingestellt. Dabei sei es nicht leicht gewesen, Personal zu finden. „Die Konkurrenz zum Darß ist groß“, berichtet die Café-Besitzerin. „Aber wir waren zuletzt ein richtig gutes und eingespieltes Team. Alle haben über ihr Limit gearbeitet. Es war der Wahnsinn, wie die Mädels geackert haben.“ Und dabei seien die Gäste nicht immer besonders freundlich gewesen. „In diesem Jahr waren hier viele Urlauber, die nicht gerade nett waren. Man hat gemerkt, dass sie eigentlich woanders Urlaub machen wollten. Aber unser Team war immer freundlich.“ Dabei hätten alle über die Belastungsgrenze hinaus gearbeitet. „Wenn das Café um fünf Uhr geschlossen hat, haben wir oft noch bis halb sieben nur den Abwasch gemacht.“

Besonders gut, sei im Sommer auch der Verkauf im Café für die Künstler gelaufen. Denn das Konzept ihrer Vorgängerin Mandy Opitz haben die Sachsen-Anhalter übernommen und bieten unter dem Motto „Kuchen, Kaffee und Kunst“ Künstler eine Plattform an. Bei den Kunden komme das sehr gut an. „Die Leute haben gekauft, das war der Wahnsinn. Überall, wo Kraniche, Wasser oder Fische drauf waren – das ging weg wie nichts.“

Kein Außer-Haus-Verkauf

Einen Außer-Haus-Verkauf wird das Barther Galerie-Café zunächst einmal nicht anbieten. „Wir hatten im ersten Lockdown ab Mai einen Außer-Haus-Verkauf, aber das hat sich nicht rentiert. Es ist oft so viel Torte übrig geblieben. Gerade, wenn keine Touristen mehr da sind, lohnt es sich einfach nicht. Und unsere Bäckerin steht auch für nur eine Torte vier, fünf Stunden in der Küche.“

Für ihre fünf Mitarbeiterinnen haben die beiden nun erneut Kurzarbeitergeld beantragt. „Wir werden auf jeden Fall versuchen, alle durchzubekommen. Gutes Personal ist so schwer zu finden“, erklärt Steffi Lehmann. Ob ihr Café wirklich im Dezember wieder öffnen kann, ist sie sich allerdings nicht sicher. Denn die Angst, dass bei den steigenden Zahlen der Lockdown verlängert werden könnte, bleibt. „Aber ich hoffe es natürlich sehr, dass wir dann wieder öffnen können. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.“

Schritt, neu anzufangen, nie bereut

Trotz des schwierigen Starts haben sie und ihr Mann den Schritt, gemeinsam mit ihren beiden Kindern ihre Zelte in ihrer alten Heimat abzubrechen und in Barth neu anzufangen, nie bereut. „Der erste Lockdown war wie eine Probe für uns. Nach dem Motto: Wollt ihr das wirklich? Und wir sind uns sicher, dass wir es wollen. Wir werden es schon irgendwie durchziehen und hinbekommen“, zeigt sich Steffi Lehmann zuversichtlich.

Von Anika Wenning