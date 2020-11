Wegen Corona: Karneval in Barth abgesagt

Barth

Normalerweise würde jetzt die Vorfreude der Barther Jecken steigen. Denn schon am 11. November beginnt die neue Karnevalssession. Am 11. 11. um 11 Uhr wird traditionell dem Barther Carneval-Club (BCC) der Rathausschlüssel übergeben. Ein Zeichen dafür, dass sie nun an der Macht sind.

Doch daraus wird in diesem Jahr nichts. Die Corona-Pandemie hat den Jecken einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir rechnen nicht damit, dass in dieser Session überhaupt eine unserer Veranstaltungen stattfinden kann“, erklärte die Vereinsvorsitzende Brunhild Wischnewski auf OZ-Nachfrage.

Ohne Tanzen kein Karneval

Schon vor dem Ende Oktober von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten beschlossenen Lockdown light sei klar gewesen, dass die Einschränkungen für Karnevalsveranstaltungen zu groß seien. „Ohne Tanzen können wir uns das nicht vorstellen und wir können bei uns in der Narrenburg auch die Abstände nicht einhalten“, erklärte die Vorsitzende. Somit fallen sowohl die Abendveranstaltungen im November als auch die geplanten Veranstaltungen im Februar aus.

„Das gab es in der gesamten Vereinsgeschichte noch nicht und unseren Verein gibt es schon seit 1977. Das Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar stehen bereit, aber wir können nichts machen. Das ist für uns alle sehr schwer. Unsere Veranstaltungen waren immer komplett ausgebucht. Wir sind fast die einzigen, die Tanzveranstaltungen durchführen“, erklärt Brunhild Wischnewski.

44. Session verschoben

Kein närrisches Treiben in der Barther Narrenburg am Bleicherwall. Quelle: Anika Wenning

Dass gerade die Session 2020/21 komplett ins Wasser fällt, ist hart für die Jecken. Schließlich wäre es eine ganz besondere Karnevalssession gewesen – und zwar die 44. Ein Motto gab es auch bereits: die 20er-Jahre. Doch jetzt müssen das Charleston Kleid, das Al-Capone-Outfit und alle anderen Kostüme erst einmal im Kleiderschrank bleiben. Die 44. Session samt Motto soll dann 2021/22 nachgeholt werden.

Und auch auf der Internetseite des Barther Carneval Clubs und auf der Facebook-Seite gibt es keine Neuigkeiten, denn auch das komplette Vereinsleben ruht derzeit. Dies sei eine gemeinsame Entscheidung des Vorstandes gewesen, heißt es seitens des BCC. „Die Nachfrage, ob wir nicht doch etwas machen, ist sehr groß. Wir bekommen immer wieder Anfragen und viele hoffen immer noch, dass wir doch etwas machen, aber es geht leider nicht“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

In Erinnerungen schwelgen

Die Show der Prinzengarde mit Olivia Jones und den Gang-Bang-Boys im Februar 2020. Quelle: Susanne Retzlaff

Allen Fans des Barther Carneval-Clubs bleibt also nur eines: In den Erinnerungen der vergangenen Jahre zu schwelgen. Zum Beispiel an die 43. Session, die unter dem Motto „Für Frieden und Sozialismus seid bereit, der BCC feiert 30 Jahre Einigkeit!“ stand . Die Besucher erwartete in der Barther Narrenburg am Bleicherwall eine Reise in die Vergangenheit.

Da hingen Porträts von Erich Honecker und Helmut Kohl und FDJ-Fahnen an den Wänden und auf den Tischen standen Wimpel. Unter den Gästen tummelten sich junge Pioniere, NVA-Sportler, Volkspolizisten, das Sandmännchen und Fidel Castro. Ansonsten bleibt nur die Hoffnung, dass die Barther Jecken in der Karnevalssession 2021/22 wieder voll durchstarten können. Und dass es dann wieder heißt – Barth man tau.

Von Anika Wenning