Elmenhorst

Wie in vielen anderen Orten auch, fallen aufgrund der Corona-Pandemie die traditionellen Oktoberfeuer am 30. Oktober auf dem Platz an der Feuerwehr in Elmenhorst aus, teilt Bürgermeister Rudi Wendorf mit.

Es wäre die erste Veranstaltung in diesem Jahr gewesen, die vom Ortsverein organisiert wurde. Auch aus Abtshagen erreichte die Redaktion eine Absage.

Von Carolin Riemer