Wegen Corona: Trinwillershagen muss Jubiläumsveranstaltungen absagen

Trinwillershagen

2020 ist das Jahr der Jubiläen in der Gemeinde Trinwillershagen – 700 Jahre Trinwillershagen, 85 Jahre Freiwillige Feuerwehr, 75 Jahre Volkssolidarität, 70 Jahre Sportverein „Rot-Weiss Trin“ und 50 Jahre Kaufhalle – und das sollte gebührend gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen für Veranstaltungen hat die Pläne durcheinandergebracht. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben. „Wir wissen nicht, was im Herbst ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, alles aufs nächste Jahr zu verschieben“, erklärt Bürgermeister Achim Markawissuk.

Vom 11. bis zum 14. Juni sollte eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden, Aufsteller und Werbematerial waren bereits gedruckt, die Vorbereitungen liefen. Geplant war eine Eröffnungsfeier mit einer Präsentation „ Trinwillershagen im Wandel der Zeit“, die vom ehrenamtlichen Chronisten der Heimatstube erarbeitet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr hatte ein Fest vorbereitet und die Mitglieder des Sportvereins wollten gemeinsam mit den Mitarbeitern der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ ein Sommerfest auf die Beine stellen.

Frühshoppen, Technikausstellung und Gottesdienst

Margret Schroeder, Inhaberin des Triner Getränke- und Lebensmittelmarktes hatte gemeinsam mit ihrem Team ein Frühshoppen geplant, ebenso wie die Ortsgruppe der Volkssolidarität. Die Firma Bruns wollte auf ihrem Gelände eine Technikausstellung präsentieren und auch auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei, heute „Aroniagut Marquardt“, sollte es einen Tag der offenen Tür geben.

Ein wichtiger Höhepunkt war zudem die Eröffnung des Pavillons mit einem Familiengottesdienst der evangelischen Kirchgemeinde Ahrenshagen und der Freien evangelischen Gemeinde Stralsund. Auf dem neu gestalteten Außengelände wollten regionale Anbieter ihre Waren verkaufen. Das denkmalgeschützte Gebäude wird seit November vergangenen Jahres zum Dorfbegegnungszentrum umgebaut. Bereits im Juli 2017 hatte die Gemeinde das Gebäude und das dazugehörige über 8000 Quadratmeter große Grundstück von der Kirchengemeinde gekauft.

Großer Zusammenhalt in der Gemeinde

Achim Markawissuk freut sich über das Engagement in der Gemeinde. „Eine solche breite Unterstützung durch die vielen engagierten Mitbürger und Vereine gab es in dieser Form schon lange nicht mehr. Dafür möchten wir uns bei allen Vereinen, Helfern und Unterstützern recht herzlich bedanken“, erklärte er in einem Schreiben an alle Bürger. Auch wenn die Feierlichkeiten verschoben werden müssen, dürfe die geleistete Arbeit nicht umsonst gewesen. „Lassen Sie uns im nächsten Jahr gemeinsam mit einem gestärkten Gefühl des Zusammenhalts und mit dem gleichen Elan an die Planung und Umsetzung der Maßnahmen zu den Feierlichkeiten gehen.“

Ein besonderer Dank gelte Ulrike Vogt, Vorsitzende des Kulturausschusses, sowie allen Ausschussmitgliedern, die maßgeblich die Vorbereitungen koordinierten sowie Gundula Schwiedeps, die sich sehr engagiert für die Erstellung der Werbeträger einsetzt habe.

Von Anika Wenning