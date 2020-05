Wegen Corona: Überarbeitetes Konzept für Barther Grundschule liegt noch nicht vor

Barth

Nach mehr als zwei Monaten kehrt in Barth auch die Kommunalpolitik langsam wieder zur Normalität zurück. Am Montagabend trafen sich die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Soziales im Kulturhaus HdW. Allerdings unter Auflagen – so stand am Eingang Desinfektionsmittel bereit und der Mindestabstand musste eingehalten werden. Zu der öffentlichen Sitzung durften lediglich sechs Gäste kommen.

Das brennendste Thema an diesem Abend war die Schulzusammenlegung in Barth. Zuletzt hatte die Leiterin des Bürgeramtes, Anja Gabriel, am 9. März im Schulausschuss über den neuesten Stand informiert und erklärt, dass das Planungsbüro damit beauftragt worden sei, ein Projekt für die Grundschule im Regionalschulteil des Gymnasialen Schulzentrums zu entwickeln.

Planung kam durch Corona ins Stocken

Noch sei man an diesem Punkt nicht weiter, stellte der Barther Bürgermeister klar. Durch die Corona-Pandemie sei auch die Arbeit des Planungsbüros ins Stocken geraten. Seit dieser Woche seien die Mitarbeiter wieder voll einsatzfähig und es werde an dem veränderten Konzept gearbeitet. „Wann wir es vorliegen haben, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, erklärte Friedrich-Carl Hellwig. Er sei aber zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit vorliege.

Das große Problem: Die Gespräche mit dem Ministerium hatten bereits am Jahresanfang ergeben, dass das Vorhaben nicht mehr als fünf Millionen Euro kosten darf, ansonsten ist die Förderung von 4,2 Millionen Euro futsch. Mit dem Gesamtprojekt lag man allerdings bei knapp 22 Millionen Euro – inklusive Ausstattung und Außenanlagen. „Wir müssen uns jetzt erst einmal auf die Grundschule konzentrieren“, sagte Friedrich-Carl Hellwig.

Lösung für Grundschule muss dringend her

Und auch der Vorsitzende des Schulausschusses machte am Montagabend noch einmal deutlich, dass die Nobertschule angesichts des Raumbedarfs nicht ausreiche. „Die Klassenräume sind zu klein. Das wissen wir schon lange, aber gerade in Zeiten von Corona wird das noch deutlicher“, sagte Frank Schröter. Man müsse jetzt so schnell wie möglich handeln und dürfe nicht noch mehr Zeit verlieren.

Die Nobertschule in Barth Quelle: Anika Wenning

Bei der Planung für die Grundschule dürfe man auch das Gesamtprojekt nicht aus den Augen verlieren. Ziel ist es, dass der Regionalschulteil in der Bertolt-Brecht-Straße für die Grundschüler und die Hortkinder umgebaut wird. Die Regionalschüler sollen wiederum zu den Gymnasiasten in die Uhlenflucht ziehen. Hierfür müsste ein Anbau entstehen. „Wenn wir die Regionalschule umbauen, brauchen wir auch eine Lösung für die Regionalschüler“, machte Frank Schröter klar.

Notfalls muss es auch ohne Förderung gehen

„Wir werden versuchen, alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen“, sagte der Bürgermeister. „Es gibt ein neues Schulbauprogramm über das Wirtschaftsministerium, aber darüber wissen wir noch nicht mehr. Wir müssen uns aber auch im Klaren sein, dass wir das gesamte Projekt notfalls auch ohne weitere Förderung stemmen müssen. Wir werden uns dieser Aufgabe stellen müssen.“

Das Problem sei, dass in der Vergangenheit nur sehr wenig in die Schulen investiert worden sei. „Wir schieben da eine große Welle vor uns her“, erklärte Friedrich-Carl Hellwig. Woher die fehlenden 17 Millionen kommen sollen, ließ er offen, stellte aber klar. „Eigenmittel haben wir nicht. Wir müssten dann über die Finanzierung gehen.“

Hort muss aus Konzept gestrichen werden

Zumindest für das Vorhaben der Grundschule gebe es einen klaren Zeitplan. „Wir müssen bis 2022 fertig sein. Wir haben das Signal gesendet, dass wir die Fördermittel haben wollen“, sagte der Bürgermeister. Aufgabe des Planungsbüros sei es jetzt, ein Konzept für die Grundschule zu entwickeln, das eine Investitionssumme von fünf Millionen Euro nicht überschreite. Klar sei dabei aber, dass man am Raumbedarf nicht sparen dürfe.

Im veränderten Konzept könne allerdings der Hort nicht berücksichtigt werden. Denn fünf Millionen würden dann nicht ausreichen. Da es für Kindertagesstätten, zu denen der Hort zählt, auch andere Fördermöglichkeiten gebe, sehe er hier kein Problem. „ Grundschule und Hort gehören nicht in einen Antrag. Das hätten wir von Anfang an beachten müssen.“

Gegen Containerlösung

Einen zeitlichen Plan für den Umbau des Gymnasialschulteils in der Uhlenflucht gebe es derzeit noch nicht. „Ich bin aber gegen eine Containerlösung“, erklärte der Bürgermeister. Stattdessen müsse man erst einmal schauen, welche Kapazitäten es noch im Gymnasialteil sowie in der benachbarten Förderschule gebe, um dort Regionalschüler während der Zeit des Umbaus aufzunehmen.

Am Gymnasialen Schulzentrum soll ein Anbau für die Regionalschüler entstehen. Quelle: Anika Wenning

„Das Gymnasium wurde damals für die doppelte Anzahl an Schülern gebaut“, sagte Friedrich-Carl Hellwig. Zwar fänden dort nicht alle Regionalschüler Platz, aber zumindest ein Teil. „Wir müssen alle Möglichkeiten durchspielen.“

Von Anika Wenning