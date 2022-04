Wegen Ukraine-Krieg: Futter für Bio-Geflügel in MV wird knapp

Schwerin

Wegen des Ukraine-Krieges wird das Bio-Futtermittel knapp, mit fatalen Folgen für die Verbraucher: ökologisch produzierte Produkte könnten schon in Kürze aus den Supermarktregalen verschwinden.

Besonders dramatisch ist die Lage beim Bio-Futter für Geflügel. „Wir sehen große Probleme in der Versorgung von Bio-Geflügelbeständen“, sagt Robert Winkelmann, Geschäftsführer des Bio-Futtermittelproduzenten CeraGreen GmbH in Malchin. Das Unternehmen, der größte ökologische Agrarhandel im Norden, bezieht mit Sonnenblumen- und Rapskuchen wesentliche Futtermittel-Komponenten aus der Ukraine. Diese Warenströme seien zum Teil zum Erliegen gekommen, sagt Winkelmann. „Ohne diese Bio-Komponenten können, der Tierart entsprechend, keine öko-konformen Futtermittel hergestellt werden.“

„Große Probleme in der Versorgung“

Der Öko-Landwirt Frank Hartmann aus Wustrow, zugleich Chef des Bauernverbandes in Vorpommern-Rügen, rechnet damit, dass ihm im Juni das Bio-Futtermittel für seine Legehennen ausgeht und er konventionell füttern muss – mit bislang unklaren Folgen für das Bio-Label seiner Eier. Alternativen zu den Bio-Komponenten aus der Ukraine gebe es kaum, sagt er. Sojafutter als gängigstes Eiweißfuttermittel werde zu großen Teilen importiert. Konventionelles, genverändertes Soja aus Südamerika oder den USA seien für Bio-Futter tabu.

Die Fürstenhof eG, größter Bio-Eier-Produzent in MV, baut zwar den Großteil des Futters auf eigenen Flächen an, doch Eiweißkomponenten werden zugekauft. „Wenn wegen des Krieges in der Ukraine keine Saat ausgebracht werden kann, wird es im Herbst schwierig“, so Geschäftsführerin Annalina Behrens.

Anteil der Ukraine und Russlands am weltweiten Agrarexport Quelle: Laura Korpal

Koventionelles Futter für Bio-Vieh?

Landes-Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat verfügt, dass auch für erwachsenes Bio-Geflügel und Schweine in ökologischen Betrieben bis zu fünf Prozent konventionelles Futtermittel eingesetzt werden kann – eine Regelung, die bis Jahresende befristet ist. Mit dem Krieg sei die Sicherstellung der Versorgung von Geflügel und Schweinen mit ökologischen Eiweißfuttermitteln erheblich gestört, so Backhaus. Branchenkenner gehen aber davon aus, dass der Anteil von fünf Prozent nicht ausreichen wird, um die Versorgung der Tiere abzusichern.

BUND: Wo Bio drauf steht, muss Bio drin sein

Die EU muss entscheiden, ob der Anteil wesentlich erhöht werden darf, ohne dass die Öko-Tierhaltungen ihre Zertifizierung verlieren. Denn nur mit einer EU-Sondergenehmigung können Fleisch, Eier oder Milch weiter als „Bio“ deklariert werden. Ansonsten wäre das ein Regelverstoß. „Wir haben eine ganz schwierige Situation“, sagt der Experte für ökologischen Landbau beim Umweltverband BUND, Burkard Roloff. „Die Verbraucher erwarten, dass dort, wo Bio drauf steht, auch Bio drin ist.“ Schon die fünf Prozent seien problematisch. Folge werde sein, dass Ökobetriebe ihre Tierbestände reduzieren müssten. Eine Aufweichung des Bio-Labels wäre fatal, so Roloff.

Mehrjährige Krise bei Bio-Futtermittel befürchtet

Der Zentralverband für Geflügelwirtschaft (ZDG) befürchtet wegen des Ukraine-Krieges eine mehrjährige Krise beim Bio-Futter. Und nicht nur dort. Auch gentechnikfreies, konventionell produziertes Soja aus Brasilien werde wegen der verstärkten Nachfrage knapp, sagt ZDG-Präsident Friedrich-Otte Ripke. „Wir müssen uns ehrlich machen gegenüber dem Verbraucher und auch über die befristete Zulassung von genverändertem Soja reden.“ Deutschland habe beim Putenfleisch und bei Schaleneier einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent. „Es geht um die Frage der Ernährungssicherheit.“

Von Martina Rathke