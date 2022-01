Wegen gesundheitlicher Probleme: 75-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden in Ahrenshoop

Ahrenshoop

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstag in Ahrenshoop ereignet. Laut Polizei sind vermutlich gesundheitliche Probleme Ursache des Unfalls. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 10.20 Uhr ein 75-jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Landesstraße 21 aus Richtung Dierhagen kommend in Richtung Born. In Ahrenshoop kam das Fahrzeug in Höhe der Reha-Klinik nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit mehreren Begrenzungspfeilern, einem Verkehrszeichen sowie mehreren Büschen und Sträuchern. Ursächlich hierfür waren vermutlich gesundheitliche Probleme beim Fahrzeugführer. Zeugen informierten die Polizei.

Keine anderen Fahrzeuge oder Personen geschädigt

Das Auto wurde durch Polizeibeamte auf einem Parkplatz etwa 500 Meter hinter Ahrenshoop in Fahrtrichtung Born festgestellt. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes aus dem Landkreis Rostock wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die den Mann ins Krankenhaus nach Stralsund brachten. Den Führerschein des 75-Jährigen stellten die Polizeibeamten sicher. Glücklicherweise wurden keine anderen Fahrzeuge oder Personen geschädigt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

Von Timo Richter