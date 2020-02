Wehr geöffnet: Das Fluten der Werre bei Born geht weiter

Born

Die Flutung des Werre-Polders zwischen Ahrenshoop und Born geht weiter. Am Montag haben Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund das Wehr im Verlauf des Deiches zum Bodden geöffnet. Die Wiedervernässung des Polders ist Naturausgleich für die Vertiefung des Peenestroms. Das Vorhaben wurde gestoppt, nachdem die Boddenland GmbH als Wasserversorgerin der Region Befürchtungen geltend machte, durch Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flutung des Polders könne salzhaltiges Wasser in Grundwasserschichten eindringen und so die Wasserversorgung auf dem Darß gefährden (die OZ berichtete). Eine tiefer gelegene Fläche neben dem eingedeichten Polder muss gepumpt werden, damit da Rinder weiden können. Dadurch, so die Sorge der Wasserversorgerin, würde salzhaltiges Wasser ins Grundwasser gezogen. Das Unternehmen klagte gegen das Vorhaben, die drei Darßgemeinden traten der Klage bei. Das Gericht sah das allerdings anders, gab dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt jedoch auf, zwischen Polder und Wasserfassung Peters Kreuz in den kommenden zehn Jahren ein regelmäßiges Monitoring durchzuführen.

Von Timo Richter