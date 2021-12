Wiepkenhagen

Ob bunt geschmückt oder Ton in Ton, ob echte Kerzen oder Lichterkette: Der Weihnachtsbaum gehört für die meisten Familien zum Fest. Schön, wenn er dann noch aus der Region ist – von den Plantagen der Schauer & Lindner Pflanzenschule in Wiepkenhagen beispielsweise oder jener des Unternehmens Ostseetanne aus Alt Steinhorst.

Für beide Unternehmen ist die Vorweihnachtszeit der Höhepunkt der Saison. Diese habe Anfang Oktober begonnen, berichtet Frank Lindner von der Schauer & Lindner Pflanzenschule. Auf insgesamt circa 100 Hektar baut das Unternehmen Tannenbäume – hauptsächlich Nordmanntannen – an. Das Unternehmen vertreibt diese vorrangig regional, beliefert Baumärkte oder verkauft sie in ihren Verkaufsstellen in Wiepkenhagen, Stralsund, Rostock sowie in Bützow.

Nach Tragödie in Divitz: Pflanzenschule möchte Sportverein Defibrillator spendieren

Mit diesen Verkäufen verbindet das Unternehmen in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion. Jeder Kunde, so hofft Frank Lindner, hilft, unter Umständen ein oder mehrere Leben zu retten. „Wir sammeln in diesem Jahr unter anderem für einen Defibrillator für den SV Rot-Weiß Trinwillershagen“, berichtet Lindner, der selbst seit 27 Jahren im Unternehmen tätig ist, das sein Vater gemeinsam mit Markus Schauer, Weihnachtsbaumgroßhändler aus München, 1991 gegründet hat.

Diese Sammelaktion hat einen aktuellen wie auch regionalen Grund. „Mitte September erlitt der Fußballtrainer der SG Traktor Divitz am Spielfeldrand einen Herzstillstand und verstarb. Diese Tragödie hat uns sehr bewegt“, sagt Lindner, der selbst Trainer beim Triner Verein ist. Dieser Vorfall habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig diese einfach zu handhabenden Geräte sind. „Allerdings kostet ein Gerät auch rund 2000 Euro – abgesehen vom Wartungsvertrag, den man zusätzlich abschließen muss“, erzählt er.

Ein Baum braucht acht bis zehn Jahre Pflege

Lindner stammt aus einer Gärtnerfamilie. „Meine Großeltern waren Gärtner, meine Eltern auch. Ich habe das also von der Pike auf gelernt“, sagt er. Und so lässt er es sich auch nicht nehmen, selbst mit auf den Plantagen zu arbeiten. Pflanzen, pflegen, ernten: Lindner packt überall mit an. Mitte November sei die arbeitsintensivste Zeit – wenn die Bäume geschlagen werden. Rund 50 000 sind es in diesem Jahr gewesen. Bäume, die vor acht bis zehn Jahren auf den Plantagen gepflanzt worden sind.

„Jeder einzelne Baum hat in den Jahren mehrfach jährlich Zuwendung bekommen. Dazu gehört auch das Behandeln mit Pflanzenschutzmitteln“, sagt Lindner. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Bäume gegen Schädlingsbefall behandelt werden. „Wenn ich sie nicht behandle, beispielsweise gegen Borkenkäfer, die aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren sehr gute Bedingungen für die Vermehrung in nicht behandelten Bäumen vorfinden, kann ich keine vernünftigen, grünen Bäume anbieten“, findet der Unternehmer klare Worte. Und nur wenn er auch Bäume verkaufe, könne er auch neue anpflanzen und damit wiederum seinen Beitrag für den Umwelt- und Naturschutz leisten.

Hier gibt es Weihnachtsbäume

Wiepkenhagen: Weihnachtsbaumverkauf Schauer & Lindner: Montag bis Sonnabend ab 9 Uhr

Ribnitz-Damgarten (Marktplatz, Lange Strasse Ecke Gänsestraße): Weihnachtsbaumverkauf Ostseetanne: Montag bis Sonnabend 10 bis 18 Uhr

Alt Steinhorst: Weihnachtsbaumverkauf Ostseetanne: nur sonntags zum Selberschlagen von 10 bis 16 Uhr

Von Anja Krüger