Ribnitz-Damgarten

Hier ist ja eine ganze Menge los, stellten Gäste am Samstagnachmittag beim Tannenbaumverbrennen in Ribnitz fest. Zwischen Gulaschkanone und Erbseneintopf, Bratwürsten im Brötchen, Schlangen an Crêpes-Stand und Getränke-Wagen und zwei Wildschweinen aus heimischem Forst, die sich bedächtig am Grill drehten und später auf der Gänsewiese genossen wurden, waren sich die Besucher einig, dass die „Kameraden der freiwilligen Feuerwehr etwas Tolles auf die Beine gestellt“ hatten. Eine „schwer zu schätzende Zahl“ von Weihnachtsbäumen, es mögen mindestens 200 gewesen sein, hatte der Stadtbauhof zusammengefahren.

Viele Tannen, einige Fichten und wenige Kiefern waren darunter, Zweige, Zwerge und stattliche Gewächse, die einen gezeichnet von der intensiven Zeit in der warmen Wohnstube, andere hatten vor den Feiertagen keine Käufer mehr gefunden und gingen gewissermaßen jungfräulich ihrem Schicksal entgegen, mancher Baum trug noch immer etwas Lametta.

Glühweinbon fürs Bäumchen

Nicht der von Katja Helms (27) und Merlin Klutta (28), die dem Aufruf der Feuerwehrleute gefolgt waren und ihr Nordmännchen selbst zur Gänsewiese mitgebracht hatten. „Der ließ sich ebenso schnell wieder abschmücken wie schmücken“, schmunzelten die Ribnitz-Damgartener, als sie von Michael Freind (16) den Glühweinbon fürs Bäumchen entgegennahmen. Gerade noch rechtzeitig schwenkte auch Franziska Berg ihre, nun ja, „Weihnachtskiefer“. „Wir waren über die Feiertage viel weg, haben eigentlich nur einen Tag zu Hause gefeiert“, erklärte sie lachend ihre ausgesprochen minimalistische Variante und ergänzte den Baumstapel um ihr skurriles Objekt.

Ein gut getrockneter Palettenkern aus dem Lager der Brandschützer sollte den initialen Brandherd bilden. Und auch die Experten haben ihre Tricks, Feuerzauber zu entfachen, Kamerad Jean Saupe richtete seine Flamme auf ... ja – den Grillanzünder. Nur wenige Minuten brauchten die rund 300 Schaulustigen zu warten. Bisher wärmten sie sich mit Glühwein, heißer Schokolade, Kinderpunsch oder Kaffee, nun loderten Tannen knisternd in den Himmel.

35 Teilnehmer beim ersten Tannenbaumweitwurf

„Das brennt wie Zunder“, Nadelbaum um Nadelbaum warfen die Feuerwehrleute in die Flammen, prasselnd stoben Funken auf. Nur ein Bäumchen stand abseits, wähnte sich angelehnt an das Feuerwehrauto in Sicherheit. Doch seine große Stunde sollte auch bald schlagen, als unverzichtbares Objekt einer Premiere. „Wir haben für unseren ersten Tannenbaumweitwurf ein Exemplar ausgewählt, das sich für alle Teilnehmerklassen eignet“, erklärte Max Burmeister von der Feuerwehr das eher handliche Kaliber des Wurfobjekts. Auch die Details eines Regelwerks für diesen Wettbewerb sollten sich in der Praxis entwickeln.

Die Besucher konnten sich im Tannenbaumweitwurf messen. Quelle: Susanne Retzlaff

Die ersten Teilnehmer wagten je einen ersten Wurf zum warm werden. Wo fasst man den am besten an, welche Flugbahn wird er nehmen? Schließlich hatten etwa 15 Erwachsene und 20 Kinder die Zwergtanne mal eher hoch, mal kreuz, mal quer, mal tief und manchmal auch richtig weit geworfen. 13,90 Meter – bei Rückenwind – reichten für Platz eins und einen Glühwein bei den Erwachsenen, der Nachwuchs schaffte bis zu 11,90 Meter, die für einen Kinderpunsch reichten. „Das machen wir im nächsten Jahr sicher wieder“, ist Burmeister mit dieser Premiere mehr als zufrieden.

Von Susanne Retzlaff