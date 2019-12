Weihnachtsessen: Gemeinsam gegen die Einsamkeit

Ribnitz-Damgarten

Die Tische sind festlich gedeckt und es riecht nach Rotkohl und Entenbraten: Bereits zum dritten Mal hat Rolf Reuter gemeinsam mit Helfern am Heiligtag ein Weihnachtsessen für Menschen auf die Beine gestellt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zum ersten Mal fand es in der Kleinen Fischergasse im Kompetenzzentrum „Kiek in“ und im benachbarten ehemaligen griechischen Restaurant statt. „Das Restaurant steht seit einiger Zeit leer und der Vermieter Michael Bienk hat es uns kostenlos zur Verfügung gestellt“, freut sich Rolf Reuter, der sich schon seit Jahren in Ribnitz-Damgarten ehrenamtlich engagiert.

94 Gäste, davon 29 Kinder, hatten sich zu dem Festessen angemeldet. „Es gab noch mehr Anfragen, aber wir mussten irgendwann einen Stopp machen“, sagt Rolf Reuter. Einige der angemeldeten Kinder konnten wegen Krankheit am 24. Dezember leider nicht kommen. Die Erwachsenen kamen unter anderen aus der Langzeittherapie für Suchtkranke und auch bei der Tafel und im Kompetenzzentrum „Kiek in“ hatte Rolf Reuter Werbung für das Weihnachtsessen gemacht. Zudem habe er Menschen eingeladen, die er aus dem Stadtbild kennt und von denen er wisse, dass sie einsam sind.

Gegen die Einsamkeit

Dass das festliche Essen auch wirklich genau am 24. Dezember, keinen Tag früher und keinen Tag später, stattfindet, war Rolf Reuter besonders wichtig. Denn der 56-Jährige weiß, wie es ist, ganz alleine zu sein. Vor vielen Jahren habe er selbst in einem tiefen Loch gesteckt. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, was für Gefühle aufkommen, wenn man am 24. Dezember alleine zu Hause sitzt. Gerade an diesem Tag ist es am schlimmsten.“

Hinter den Helfern liegen stressige Tage. „Aber keiner sieht das hier als Opfer. Wir machen das gerne“, stellt Rolf Reuter klar. „Wir freuen uns, dass wir den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, sagt Jasmin Enkelmann vom Kompetenzzentrum „Kiek in“. Jana Melzow hat gemeinsam mit ihrer Tochter Julia und Nico Hendrich drei Tage lang das Essen in der Küche des Begegnungszentrums vorbereitet, allein 25 Enten mussten ausgenommen und jede Menge Rotkohl geschnitten werden. „Wir sind dankbar, dass uns die Stadt die Räume dafür zur Verfügung gestellt haben, wir haben ganz kurzfristig festgestellt, dass ganz viele elektronische Geräte im ehemaligen Restaurant nicht funktionieren und brauchten eine Alternative“, erklärt Rolf Reuter.

Viele haben gespendet

Um das Weihnachtsessen finanzieren zu können, hat Rolf Reuter Spenden gesammelt. Zahlreiche Privatpersonen, aber auch Unternehmen, wie der Famila-Markt, Eisbär-Eis, die Bodden-Apotheke und das Nähkästchen, haben das Vorhaben finanziell unterstützt. Michael Wippermann, der erst Anfang November seinen Verein „Initiative Chance für Kinder“ gegründet hat, hat innerhalb kürzester Zeit 750 Euro Spenden für das Weihnachtsessen gesammelt. Und auch Sachspenden – Geschenke für die Kinder – wurden abgegeben. „Die Spendenbereitschaft war wirklich riesig“, freut sich Karina Zimmermann vom Kompetenzzentrum „Kiek in“. Auch viele Vereine haben das Weihnachtsessen unterstützt, unter anderem der Technikverein Pütnitz. Bevor sich jedes Kind ein Geschenk nehmen konnte, musste es dem Weihnachtsmann, der mit dem Engel gekommen war, ein Gedicht vortragen oder ein Lied vorsingen. Für weihnachtliche Stimmung sorgte auch Anne Reuter, die die Gäste mit ihrer Geige verzauberte.

Die Geschwister Lisa (17), Lenny (10), Lena (13) und Freddy (11) waren mit ihrer Mutter zu dem Essen gekommen und freuten sich über die Geschenke. „Es ist schön, dass man mit anderen Leuten zusammen feiern kann und das Essen ist sehr lecker“, gibt Lisa ein Lob an die Küche. Damit alles reibungslos läuft, packten insgesamt 22 Helfer mit an. Linn kam mit ihrem Bruder und ihren Eltern extra aus Rostock. „Wir haben schon im vergangenen Jahr mitgeholfen“, sagt die 17-Jährige.

