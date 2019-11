Weihnachtsmärchen ausverkauft: Zusatzvorstellung

Ribnitz-Damgarten

„Das hatten wir noch nie. Wir freuen uns total“, sagt Ina Lächelt-Schulz. Sämtliche Vorstellungen des diesjährigen Weihnachtsmärchens der Ribnitz-Damgartener Theatergruppe Schlündelgründer sind ausverkauft. Am Sonnabend um 15 Uhr feiert das Stück Premiere. Erzählt wird das bekannte Märchen vom Rotkäppchen ( Anne Schulz), das im dunklen Märchenwald nicht nur auf die beiden Häschen trifft ( Tamara Ewa Topp und Pia Aisha Gehl). Bis zum 22. Dezember wird das Stück an den Adventswochenenden jeweils Samstag und Sonntag um 15 Uhr im Stadtkulturhaus in Ribnitz gezeigt.

Und weil der Zuspruch in diesem Jahr so groß ist, wird es eine Zusatzvorstellung geben. Am Sonnabend, 21. Dezember, treten die Hobbyschauspieler um 17 Uhr ein zweites Mal an diesem Tag auf die Bühne. Karten für die Zusatzvorstellung gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info am Ribnitzer Markt ab Mittwoch, 4. Dezember.

Von Robert Niemeyer