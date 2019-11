Weihnachtsmärchen in Ribnitz: Vorverkauf startet Donnerstag

Ribnitz-Damgarten

Es ist sicherlich eine der schönsten Traditionen in der Bernsteinstadt: das Weihnachtsmärchen der Schauspielgruppe Schlündelgründer. Zum mittlerweile 26. Mal haben sich wieder Laienschauspieler zusammengefunden, um auf der Bühne im Ribnitzer Stadtkulturhaus ein Stück aufzuführen. Gespielt wird in diesem Jahr das Märchen „Rotkäppchen“. Am 30. November steigt die Premiere, der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, 7. November.

Die Kassiererin aus dem Supermarkt, der Hausmeister von nebenan, dass „ganz normale“ Menschen bei den Schlündelgründern auf der Bühne stehen, macht einen Teil des Erfolges aus. Das Bühnenbild entwickeln, entwerfen und zimmern die Schlündelgründer zum Großteil selbst. Ein Stück von Ribnitz-Damgartenern für Ribnitz-Damgartener.

Leseprobe mit Regisseurin Andrea Stache-Peters (2. v. r.). Quelle: Robert Niemeyer

Bereits seit Ende August proben die 17 Darsteller die Szenen vier bis fünf Mal pro Woche, teilweise einen ganzen Tag lang. „Das ist harte Arbeit. Aber alle sind mit Freude und Spaß bei der Sache“, sagt Ina Lächelt-Schulz, organisatorische Leiterin der Theatergruppe.

Nach einer Pause im vergangenen Jahr ist in diesem Jahr Andrea Stache-Peters als Regisseurin wieder mit von der Partie. „Wir sind froh, dass wir sie haben. Uns verbindet eine langjährige Freundschaft“, sagt Lächelt-Schulz. Stache Peters, ehemalige Schauspielerin des Rostocker Volkstheaters, hat die Schlündelgründer gegründet und verleihe der Produktion seither die notwendige Professionalität.

Aufgrund beruflicher Verpflichtungen etwas in den Hintergrund getreten ist in diesem Jahr Michael Thai Vu Tien. Zum Jubiläum im vergangenen Jahr hatte er die Regie übernommen. Für das aktuelle Stück schrieb er das Textbuch.

In diesem Jahr stehen mehr Kinder und Jugendliche als zuletzt auf der Bühne. Das jüngste Ensemblemitglied ist sechs Jahre alt. „Deshalb sehen wir das Weihnachtsmärchen auch als Kinder- und Jugendprojekt. Es zählt nicht nur das Endprodukt, sondern auch der Weg dahin“, sagt Ina Lächelt-Schulz. Werte wie Gemeinschaftssinn, Teamarbeit, aber auch Eigenständigkeit sollen vermittelt werden. „Und wir helfen den Kindern auch bei den Hausaufgaben“, so Lächelt-Schulz.

Aufführungstermine Am Sonnabend, 30. November, feiert „Rotkäppchen“, das diesjährige Weihnachtsmärchen der Theatergruppe Schlündelgründer um 15 Uhr im Ribnitzer Stadtkulturhaus Premiere. Weitere Aufführungstermine, ebenfalls jeweils um 15 Uhr, sind am 1. Dezember, am 7. und 8. Dezember, 14. und 15. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember. Die Schulaufführungen finden 2. und 9. Dezember jeweils um 9 und 11 Uhr statt. Karten für das Weihnachtsmärchen gibt es ab dem 7. November im Vorverkauf in der Tourist-Info am Ribnitzer Markt oder an der Abendkasse.

Neu dabei ist beispielsweise Josefine Badke. „Ich habe ein Hobby gesucht“, erklärt die 15-Jährige ihr Engagement bei den Schlündelgründern. „Alles ist neu für mich, aber es macht Spaß. Alle sind freundlich. Und es fühlt sich gut an, auf der Bühne zu stehen“, so die Ribnitz-Damgartenerin. Badke spielt das Dorfmädchen Hanna.

Hanna? Bekanntlich gibt es in dem Märchen vom Rotkäppchen keine Figur mit diesem Namen. „Wir zeigen das klassische Märchen, haben aber um diese Geschichte eine Story herumgeflochten“, erklärt Ina Lächelt-Schulz. Und hier folgen die Schlündelgründer einer weiteren Tradition, indem ein aktuelles politisches Thema angesprochen wird. Im vergangenen Jahr war des der Umwelt- und Naturschutz. In diesem Jahr geht es um die Debatte um den Wolf. „Wir beziehen dabei keine Stellung. Jeder Zuschauer kann sich seine eigene Meinung bilden“, so Lächelt-Schulz.

Zum vierten Mal beim Weihnachtsmärchen der Schlündelgründer mit dabei: Anne Schulz. Die Tochter der organisatorischen Leiterin Ina Lächelt-Schulz spielt das Rotkäppchen. Sie sagt: „Die ganze Truppe ist toll, es macht einen Heidenspaß. Wir arbeiten hart. Doch der Applaus nach der Premiere ist der größte Lohn dafür.“ Quelle: Robert Niemeyer

Die Hauptrolle des Rotkäppchens übernimmt Anna Schulz, Tochter von Ina Lächelt-Schulz. Zum vierten Mal steht die 14-Jährige für die Schlündelgründer auf der Bühne. „Zu Hause ist der Alltag, hier ist es ein wenig anders. Aber wir verstehen uns gut“, sagt Anna Schulz zum Mutter-Tochter-Verhältnis bei den Proben. Eigentlich hatte sich Anna Schulz seinerzeit gar nicht getraut, bei der Theatergruppe mitzumachen. Eine Freundin habe sie überredet. „Daraus hat sich eine Leidenschaft entwickelt. Ich möchte hier nicht mehr weg“, sagt die 14-Jährige. „Die ganze Truppe ist toll, es macht einen Heidenspaß. Wir arbeiten hart. Doch der Applaus nach der Premiere ist der größte Lohn dafür.“

Und diesen Lohn wird es sicherlich auch am 30. November wieder geben. Zwölf Aufführungen, darunter vier Vorstellungen für Schulklassen, wird es geben. „Im vergangenen Jahr waren alle Vorstellungen ausverkauft“, so Ina Lächelt-Schulz. Daran dürfte sich auch in diesem Jahr nichts ändern.

Von Robert Niemeyer