Barth/Bad Sülze/Ribnitz-Damgarten

Noch knapp sechs Wochen sind es bis zum ersten Advent. Traditionell der Startschuss für die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte. 2020 ist alles anders gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Veranstalter diese absagen müssen.

Aktuell steigen die Infektionszahlen wieder, Einschränkungen gibt es nach wie vor. Doch in der Region Ribnitz-Damgarten halten die Veranstalter in diesem Jahr größtenteils an ihren beschaulichen Märkten fest.

Weihnachtsmarkt in Barth ohne 3G

So beispielsweise in Barth, wie Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, informiert. „Für uns steht außer Frage, dass es stattfindet. Wir hoffen auf ein mildes Infektionsgeschehen“, sagt sie. Dennoch, dies ist schließlich auch Auflage, werde es selbstverständlich ein Hygienekonzept geben. „Wir setzen dabei auf die Eigenverantwortung der Menschen. Eine 3G-Regelung werden wir nicht einführen, solange sie nicht Pflicht ist“, betont sie.

Doch lange habe man sich Zeit gelassen, mit der Entscheidung, zu unkalkulierbar sei gewesen, wie sich die Pandemie und die damit einhergehenden Regelungen gestalten. „Wir haben deshalb erst vor drei Wochen mit der Planung begonnen. Das ist schon sehr spät. Normalerweise beginnt die Organisation schon im Sommer“, berichtet sie.

Weihnachtsmarkt in Barth: 17. bis 19. Dezember

Die Weihnachtspyramide wird in Barth wieder aufgestellt. Quelle: Volker Stephan

In Barth findet der Weihnachtsmarkt vom 17. bis zum 19. Dezember statt. Mit einer Neuerung, denn der Markt wird größer. „Wir werden den Bogislaw-Platz vor dem Bürgerhaus einbeziehen“, berichtet die Tourismuschefin, die gemeinsam mit ihrem Team den Charakter des beliebten Marktes noch ein wenig herausstreichen möchte. „Unser Barther Weihnachtsmarkt steht für Zusammenkunft, Begegnung, Gemütlichkeit und Familie. Das ist der Grund, warum er alljährlich am vierten Adventswochenende stattfindet“, sagt sie. Viele ehemalige Vinetastädter würden dann bereits zu Besuch bei ihren Familien sein. Extra dann schon anreisen, um ehemalige Klassenkameradinnen und -kameraden, Arbeitskollegen, Nachbarn usw. wiederzusehen.

Ihnen und natürlich den Einheimischen und Gästen will man ein ganz besonderes Ambiente bieten. „Ich möchte leuchtende Augen sehen“, wünscht sich Nicole Paszehr. Dafür solle nicht nur die über fünf Meter hohe Pyramide sorgen. „Diese wird übrigens noch etwas aufgearbeitet“, erzählt sie. Aber der Weihnachtsmarkt in der Vinetastadt bekommt noch ein weiteres Highlight. „Wir werden für leuchtende Überraschungsmomente sorgen“, sagt sie. Viel mehr möchte sie dazu aber noch nicht verraten.

Weihnachtsmarktbühne auch in Corona-Zeiten?

Offen dagegen ist noch das Unterhaltungsprogramm auf der Weihnachtsmarktbühne. „Diesbezüglich sind wir noch in der Planung. Auf alle Fälle wird es an einem Abend Livemusik geben – wahrscheinlich am Samstag“, informiert die Amtsleiterin, die auch einen Plan B in der Schublade hat, falls doch noch Einschränkungen erlassen werden sollten. „Aber den brauchen wir nicht“, betont sie voller Optimismus.

2021 endlich wieder Bratapfelfest in Bad Sülze

Denn sie weiß genauso wie Anita Kaiser, wie wichtig dies für die Menschen ist. Anita Kaiser ist zuständig fürs Tourismusmarketing im Salzmuseum Bad Sülze, wo das Bratapfelfest ein Muss in der Vorweihnachtszeit ist. Auch sie und ihr Team seien lange hin- und hergerissen gewesen, ob es Sinn mache, sich mit der Organisation zu beschäftigen. „Das Dahlienfest war schließlich Auslöser, der finale Schuss, zu sagen: ’Wir werden das Bratapfelfest durchführen’“, berichtet sie.

Und so soll es am 5. Dezember endlich wieder leckere Bratäpfel, einen kleinen aber feinen Kunsthandwerkermarkt und natürlich die ein oder andere Glühweinkreation am Bad Sülzer Salzmuseum geben.

Ein Weihnachtsmarkt mit neuem Konzept in Ribnitz-Damgarten

Impression vom Weihnachtsmarkt 2019 in Ribnitz-Damgarten. Quelle: Timo Richter

An diesem zweiten Adventswochenende soll dann endlich auch der Neustart des Ribnitz-Damgartener Weihnachtsmarktes stattfinden. Eigentlich sollte das vorweihnachtliche Vergnügen mit einem neuen Konzept 2020 neu durchstarten. Die Corona-Pandemie verhinderte den Neustart.

Nun steht fest: So sich die Corona-Lage nicht dramatisch verschlechtert, wird es einen Weihnachtsmarkt in der Bernsteinstadt geben.

Längere Öffnungszeiten zum Weihnachtsmarkt

Das neue Konzept sieht vor, dass der westliche Teil des Klosterhofes, dort wo das Bernsteinmuseum seinen Eingang hat und wo unter anderem die Kunstgalerie zu Hause ist, für den Markt genutzt wird. Die Bühne und ein Karussell sollen dann dort stehen. Der östliche Teil des Klosterhofes bleibt frei. Vom Klosterhof ausgehend sollen dann in der Neuen Klosterstraße Stände aufgebaut werden, um eine Verbindung zum Zen­trum herzustellen. Die Innenstadt-Geschäfte sollen Samstag länger öffnen, nämlich bis 18 Uhr. Die Lange Straße soll teilweise gesperrt werden.

„Ich glaube nicht, dass sich bis dahin groß etwas ändert“, sagte René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins, der den Weihnachtsmarkt veranstaltet, kürzlich. Das Hygienekonzept liege in der Schublade, ebenso wie das Veranstaltungskonzept an sich. Je nach geltender aktueller Reglung könne reagiert werden. Ob Einzäunung, Wegemarkierung, 2G oder 3G, das Corona-Konzept sei flexibel. „Wir wissen alle, dass es eine Woche vorher vorbei sein könnte. Aber warum sollen wir es nicht planen?“, so René Berlin. Die Situation sei jetzt schon eine andere als vor einem Jahr.

Singen am Tannenbaum in Gresenhorst

Verhaltener dagegen scheinen die Planungen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu laufen. Wie von den Amtsverwaltungen zu erfahren gewesen ist, würden noch keine Anmeldungen von Advents- beziehungsweise Weihnachtsmärkten vorliegen.

Marlow plant Advents- und Weihnachtsmarkt

In Marlow hingegen ist der dritte Weihnachtsmarkt der grünen Stadt für den 11. Dezember geplant. Außerdem wird bereits am 20. November zum Adventsmarkt am und im Gresenhus eingeladen. Es gibt Adventsgestecke, selbst gebackene Kekse, Crêpes, Backbananen, Kaffee und Kinderpunsch sowie Glühwein und Bratwurst. Musikalisch hingegen wird es am 20. Dezember in Gresenhorst, wenn zum Singen am Tannenbaum mit den Kindern der Kita „De Klaukschieters“ gebeten wird.

Von Anja Krüger und Robert Niemeyer