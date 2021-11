Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Lage in Deutschland verschärft sich täglich. Am Donnerstag gelten neue Regeln, die der Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen hat. Die Landesregierung tagt am Dienstag noch einmal zur aktuellen Lage in Mecklenburg-Vorpommern. Viele offene Fragen müssen geklärt werden. Was viele Menschen vor diesem Hintergrund bewegt, ist, wie es mit den Weihnachtsmärkten weitergeht. Die Antwort in Ribnitz-Damgarten lautet dabei: „Aus heutiger Sicht findet es statt“, sagt Diana Brusch, in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens zuständig für die Veranstaltungsplanung.

3G-Regelung: „Für Händler der bessere Weg.“

Aktuell gebe es keine Bestimmung, die die Veranstaltung untersagt. Die verschärften 2G-Regeln gelten vor allem für Innenräume. Untersagt sind derzeit aufgrund der Corona-Warnstufe 3 (Orange in Vorpommern-Rügen) nur Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 1250 Menschen. Im Außenbereich ist also alles möglich. Erst mit der Corona-Warnstufe 4 (rot) gibt es eine Einschränkung für Veranstaltungen im Außenbereich. Events mit mehr als 2500 Personen sind dann untersagt.

Die Stadtverwaltung habe für den Ribnitz-Damgartener Weihnachtsmarkt zwei Hygienekonzepte erarbeitet, eines mit 2G-Regelung und eines mit 3G-Regelung. Umgesetzt wird laut Diana Brusch das 3G-Konzept. „Das ist für die Händler der bessere Weg. Die stehen in den Startlöchern. Sie brauchen das Weihnachtsgeschäft“, sagt Brusch.

Das Konzept birgt allerdings einige organisatorische Herausforderungen, unter anderem bei der Kontrolle des Zugangs. Bekanntlich soll der Weihnachtsmarkt in der westlichen Hälfte des Klosterinnenhofs stattfinden, also im Bereich der Kunstgalerie und des Eingangs zum Bernsteinmuseums sowie im Bereich vor dem Eingang der Bibliothek. Außerdem ist geplant, die neue Klosterstraße zu nutzen. Hier soll eine Verbindung geschaffen werden zur Langen Straße, um die Geschäfte der Innenstadt stärker einzubeziehen.

Testzentrum soll länger öffnen

„Wir werden auf jeden Fall mehr Sicherheitspersonal benötigen“, sagt Diana Brusch. Um die geforderten G-Nachweise kontrollieren zu können, gibt es einen Eingang und einen Ausgang. Der Eingang wird sich am Zugang zur Neuen Klosterstraße befinden. Die Straße Bei der Klosterkirche wird gesperrt. Auch sämtliche Zugänge zum genutzten Bereich des Klosterinnenhof, etwa die beiden Treppen von der Klosterwiese, werden gesperrt. Der Ausgang vom Weihnachtsmarkt befindet sich dann an der Bibliothek.

Die Besucher sollen für den Zugang Bändchen bekommen. Geplant ist, dass das Corona-Testzentrum in der Langen Straße länger geöffnet hat, um Ungenesenen und Ungeimpften die Möglichkeit zum Corona-Test zu geben. In dieser Woche sollen die Gespräche mit dem Betreiber des Testzentrums geführt werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den Geschäften in der Innenstadt gilt keine G-Regelung. Nach wie vor ist der Zugang über die Anzahl der Kunden bemessen auf die Verkaufsfläche beschränkt. Eine Maskenpflicht gilt ohnehin. Im Grunde könnte nach aktueller Regelung (Stand 22.11.) auch der Weihnachtsmarkt ohne Einschränkungen stattfinden. Die 3G-Regel sei „für uns ein Stückchen Sicherheit, um uns ein sicheres Gefühl zu geben“, sagt René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins, der den Weihnachtsmarkt mitorganisiert. Diese Regelung sei ohne Probleme und Zusatzkosten umzusetzen.

Lange Straße gesperrt

Der Weihnachtsmarkt in der Ribnitzer Innenstadt findet vom 3. bis 5. Dezember statt. Am Freitag, 3. Dezember, hat der Markt von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 11 bis 21.30 Uhr. Am Sonntag, 5. Dezember, hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend verlängern die Geschäfte in der Ribnitzer Innenstadt ihre Öffnungszeiten etwa bis 18 Uhr statt, wie gewöhnlich, bis etwa zur Mittagszeit. Am Sonnabend wird die Lange Straße außerdem zur Fußgängerzone und dafür von der Kirche (Einfahrt Straße Bei der Kirche frei) bis zum Kaufhaus Stolz (Einfahrt Südlicher und Nördlicher Rosengarten frei) gesperrt.

Das neue Konzept mit der Verlängerung der Veranstaltungsfläche bis zur Langen Straße sollte 2020 bereits umgesetzt werden. Im vergangenen Jahr fiel der Ribnitzer Weihnachtsmarkt allerdings aus.

Von Robert Niemeyer