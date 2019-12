Weihnachtsmarkt sorgte für festliche Stimmung in Marlow

Marlow

Das ganze Städtchen schien am Sonnabendnachmittag auf den Beinen zu sein, um den 2. Marlower Weihnachtsmarkt nicht zu verpassen. Nach dem großen Erfolg der Vorjahresveranstaltung hatte die evangelische Kirchengemeinde mit Diakon Peter Michalik, bei dem als Hauptorganisator alle Fäden zusammenliefen, auf eine ähnlich große Resonanz gehofft – und wurde nicht enttäuscht.

Trotz des unangenehmen Wetters zu Beginn des Treibens zwischen Pfarrhaus, Stadtkirche und Rathaus – zum einsetzenden Regen blies ein kalter Wind – war das Veranstaltungsgelände schon gut gefüllt. Nachdem der Grundschulchor „Marlower Loris“, unterstützt durch das Geläut der Kirchturmglocken, den Weihnachtsmann herbeigesungen hatten, traf der bärtige Alte tatsächlich auf einem Kutschwagen und in Begleitung des Christkindes an der Bühne ein. Beide wurden sofort von Dutzenden Kindern umringt, die sich gemeinsam auf der Bühne fotografieren lassen durften und kleine Süßigkeiten geschenkt bekamen. Das Glockengeläut war anscheinend auch bis zum heiligen Petrus vorgedrungen, der bald darauf die Regenleitung zudrehte.

Offene Feuer für kalte Finger

Wer wollte, konnte sich an einem der offenen Feuer die Hände wärmen: entweder am Schmiedefeuer des Metallbaubetriebes Oelcke, am Wildschweinspieß bzw. Smoker des gemeinsamen Standes des Baubetriebes Funk und der Autowerkstatt Losch & Brand oder an einer riesigen Feuerschale.

„Wir hatten mehr Interessenten für unsere Veranstaltung, als Weihnachtsmarktbuden zur Verfügung stehen“, berichtete Peter Michalik. Glücklicherweise habe die ScanHaus GmbH geholfen, von der Gemeinde Sanitz geliehene Buden nach Marlow zu transportieren. In logistischer Hinsicht sei man schon im zweiten Jahr am Anschlag angekommen, bedauerte der Diakon.

In seiner Wirkungsstätte, dem Pfarrhaus, herrschte ein quirlig-geschäftiges Treiben. Mehr Anziehungskraft als die Bastelangebote übte nur die Plätzchenbäckerei auf die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher aus. Während die einen, unterstützt von einigen Muttis, den Teig kneten, ausrollen und ausstechen durften, verzierten andere Kinder die Plätzchen mit bunten Streuseln und Zuckerguss. Nach der Fertigstellung wurden die Bleche sofort in der Küche in die Backröhre geschoben.

Polnische Blinis überzeugten

Auf die Erwachsenen wartete unter einem Zeltdach vor der Tür des Pfarrhauses ein riesiges Kuchenbuffet, für dessen Bestückung nach die Gemeindemitglieder gesorgt hatten. Renner waren frisch zubereitete Waffen, mit deren Herstellung Katrin Brand und Christine Sieg kaum so schnell nachkamen, wie sie geordert wurden.

Ein paar Meter weiter betreute eine Abordnung aus der polnischen Partnerstadt Czaplinek eine der Buden. Stadtpräsident Michał Olejniczak, die stellvertretende Bürgermeisterin Małgorzata Nawacka sowie die beiden Heimatvereinsfrauen Elzbieta Latosinska und Justyna Duda, alle in regionaler Tracht, hatten weihnachtlich verpackte Geschenkideen, Souvenirs und Informationsmaterial im Angebot. Großer Beliebtheit beim Publikum erfreuten sich die deutschen Maultaschen ähnelnden Blinis, die es wahlweise mit verschiedenen Füllungen gab. Wer sich nicht sicher war, durfte vorher mal probieren. Der Marlower Alt-Bürgermeister Heino Schütt riet zur Kraut-Pilz-Füllung, die er selbst bevorzugte.

Erlöse für Stadtkirche

Der polnische Bürgermeister Marcin Naruszewicz war ebenfalls angereist, bereitete sich aber schon auf seinen Auftritt beim Adventskonzert am späten Nachmittag vor. „Er ist in unserer Region ein gefragter Tenor“, verriet seine Stellvertreterin. Es werde ein „Konzert der zwei Bürgermeister“ sein, wie Peter Michalik es nannte. „Bürgermeister Norbert Schöler singt nämlich im ökumenischen Kirchenchor mit.“

Die Erlöse der Standbetreiber des Weihnachtsmarktes werden als Spenden dem Erhalt der historischen Stadtkirche zugute.

Von Volker Stephan