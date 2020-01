Weniger Einnahmen aus Holzverkauf durch Preisverfall

Neuheide

Während in normalen Jahren zwischen 5000 und 6000 Kubikmeter Holz im Ribnitz-Damgartener Stadtwald eingeschlagen werden, waren es 2019 nur 3000 Kubikmeter. Grund dafür, dass der Holzeinschlag reduziert wurde, seien die stark gefallenen Holzpreise, erläutert Stadtförster Falk Fleischer. Die rutschten in den Keller, weil jede Menge sogenanntes Kalamitätsholz aus Käferbefall auf den Markt kam. „Unterm Strich haben wir, je nach Sortiment, im vergangenen Wirtschaftsjahr etwa 30 Prozent weniger Einnahmen erzielt als in normalen Jahren“, macht der Stadtförster deutlich. Solche Preisschwankungen seien aber üblich. Jetzt warte man auf bessere Jahre.

Gesamtholzvorrat beträgt 380 000 Kubikmeter

„Auf die gesunkenen Holzpreise mit einem deutlich erhöhten Holzeinschlag zu reagieren, um doch noch entsprechende Einnahmen zu erzielen, macht aber keinen Sinn. Deshalb wurde im vergangenen Jahr nur so viel Holz aus dem Stadtwald geholt, wie es aus forstwirtschaftlicher Sicht notwendig war“, erläuterte Fleischer weiter. Den Wald jedenfalls störe das nicht.

Das Sortiment des Stadtforstes reicht von Stammholz, Stangen und Eichenpfählen bis zu Kaminholz. Dazu kommt noch der Weihnachtsbaumverkauf. Damit mache man aber nicht den großen Gewinn, verrät Falk Fleischer. „Der Weihnachtsbaumverkauf ist und bleibt ein Nebengeschäft“. Zusammen mit dem Verkauf von Tannengrün betrage der Anteil an den Gesamterlösen nicht mehr als fünf Prozent, so der Ribnitz-Damgartener Stadtförster.

Der Stadtwald, der aus den Revierteilen Neuheide, Freudenberger Wald und Pütnitzer Holz besteht, ist 1664 Hektar groß. Davon sind 1200 Hektar auch tatsächlich forstwirtschaftlich nutzbar. Für die Bewirtschaftung des Waldes stehen Fleischer fünf Forstwirte zur Verfügung. Ein Mitarbeiter ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Der Gesamtholzvorrat des Stadtwaldes beträgt etwa 380 000 Festmeter, jeweils zur Hälfte Laub- und Nadelholz. Bei der Holznutzung wird streng darauf geachtet, dass nicht mehr Holz eingeschlagen wird, als nachwächst. In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: Der Holzvorrat des Stadtwaldes wächst jedes Jahr um rund 10 000 Festmeter. Geerntet werden im Durchschnitt aber nur zwischen 5000 und 6000 Festmeter pro Jahr. Dieses nachhaltige Wirtschaften garantiert nicht nur den Fortbestand des Waldes, sondern bewahrt zugleich auch die Vielfalt und Schönheit der Natur.

Bereich Forstwirtschaft arbeitet kostendeckend

Der Holzeinschlag ist nicht nur von den Marktpreisen abhängig. Auch Standort und Witterung spielen eine sehr große Rolle. An bestimmte Laubholzarten komme man nicht so ohne weiteres heran, sagt Fleischer. Dazu gehören unter anderem mehrere Hundert Hektar Roterlenbestände. „Wenn man dort im Winter mit Maschinen arbeiten und der Natur nicht zu große Schäden zufügen will, muss es schon ordentlich gefroren haben. Doch Tage mit knackigem Frost sind bekanntlich sehr selten geworden. Und wenn man in diesen Beständen im Sommer arbeiten will, muss es sehr trocken sein.“

Unterm Strich arbeitet der Bereich Forstwirtschaft kostendeckend, betont Fleischer. Neben dem Holzverkauf als Haupteinnahmequelle sind Wildbretverkauf und Jagdverpachtung weitere Einnahmequellen. Anders sieht es bei der Pflege und dem Erhalt der recht umfangreichen Infrastruktur für die zahlreichen Naherholungssuchenden und Touristen im Revierteil Neuheide mit dem Naturschutzgebiet Ribnitzer Großes Moor aus. Um die Reit- und Wanderwege, Schutzhütten, Bänke und Informationstafeln in Schuss halten zu können, sind finanzielle Zuwendungen der Stadt notwendig. Das trifft auch für das Infozentrum Wald und Moor zu. „Es ist sehr aufwändig, diese Infrastruktur zu erhalten und zu pflegen. Von Tagesgästen und Urlaubern, unter anderem aus Dierhagen und Graal-Müritz, wird sie zwar gern genutzt; das Problem ist aber nach wie vor, dass niemand dafür zahlen will“, so Fleischer abschließend.

Von Edwin Sternkiker