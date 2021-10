Wer ist der Mann, bei dem in Barth die „Impfen macht frei“-Schilder hingen?

Barth

Plakate mit volksverhetzendem Inhalt beschäftigen in Barth bereits seit mehreren Monaten Polizei und Bürger gleichermaßen. Immer wieder tauchen sie an verschiedenen Orten, hauptsächlich in der Wallstraße auf.

Am 22. Oktober gab es eine Durchsuchung bei einem Mann, dessen Gartenlaube mit den gleichen Plakaten behängt gewesen ist, und der damit ins Visier von Staatsschützern, Staatsanwaltschaft und Landgericht geriet.

Von Holocaust-Verharmlosung bis Corona-Leugnung

Ob der Mann ein Reichsbürger beziehungsweise ein sogenannter Selbstverwalter ist, kann Claudia Tupeit, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen. Es sei Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Durchsuchung habe der Mann sich sehr ruhig verhalten, die Beamten ihre Arbeit machen lassen. Er habe, so hätten es die Beamten im Nachhinein geschildert, nur seine Ansichten vertreten, berichtet die Polizeisprecherin.

Beim Blick auf die Plakate scheinen zumindest einige seiner Ansichten klar: Der Mann gehört anscheinend zu denjenigen Menschen, die Corona nicht für existent halten, beziehungsweise dem Virus keine allzu große Bedeutung beimessen, ihn für ungefährlicher halten als es Virologen, Mediziner und Regierungen tun. Er gehört zudem anscheinend zu den Gegnern von Corona-Impfungen.

Allerdings geht er noch einen Schritt weiter: Auf seinen Plakaten vergleicht er die Corona-Politik mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Plakate sind Fotomontagen des Tors vom Konzentrationslager Auschwitz mit der Aufschrift „Impfen macht frei“. Schwarze Männer mit großen Spritzen stehen daneben.

Es ist nur eines der Plakate, die noch vor Kurzem an der Gartenlaube des 65-Jährigen in der Kleingartenanlage „Sommerfreude“, direkt an dem Verbindungsweg zwischen August-Bebel-Straße und Bahnhofstraße hingen. Auf einem anderen steht: „Ungeimpfte ins Gas!“ oder „Wenn du dich jemals gefragt hast, ob Du den Irrsinn im Deutschland der 1930er Jahre mitgemacht hättest ... Jetzt weißt du es!“

Richter beim Amtsgericht lehnte Durchsuchung ab

Sowohl für den Staatsschutz, der bereits seit August gegen den 65-Jährigen ermittelt und auch Staatsanwaltschaft und sogar Barther Bürger, wie Stadtvertreter Holger Friedrich, ist seit Beginn der Plakatierungen klar, dass es sich um volksverhetzende Inhalte auf einigen Plakaten handelt. Lediglich ein Richter beim Amtsgericht in Stralsund sah das anders und stimmte einer Durchsuchung der Laube und der Wohnung des Verdächtigen nicht zu.

Erst das Landgericht Stralsund, bei dem die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegte und den Antrag stellte, das Urteil des Amtsgerichtes aufzuheben, ließ per entsprechendem Beschluss die Durchsuchung zu.

Am 22. Oktober durchsuchte der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam in Barth die Wohnung und auch die Gartenlaube des 65-Jährigen. Nur zwei Tage zuvor tauchten in Barth Zettel mit der Aufschrift „Impfpass bitte“ zu einem Bild eines Soldatenstahlhelms mit Hakenkreuz auf.

Ob sowohl die Plakate in der Wallstraße als auch die Zettel von dem Mann gefertigt und oder „nur“ verteilt worden sind, gilt es für die Ermittler nun herauszufinden. Sie stellten überwiegend Technik sicher, die nun ausgewertet werden muss. „Hauptsächlich handelt es sich bei der Technik um Drucktechnik“, informiert Claudia Tupeit.

Strafbarkeit aus Sicht der Staatsanwaltschaft gegeben

Für die Staatsanwaltschaft zumindest steht fest: Bei den Plakaten handelt es sich um eine Verharmlosung des Holocaust. Für sie sei die Strafbarkeit gegeben, erklärt Staatsanwalt Martin.

Gegen den 65-jährigen Barther wird aktuell noch wegen des Verdachtes der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. „Erst am Ende des Verfahrens muss geguckt werden, ob Anklage erhoben wird“, so der Staatsanwalt vor Kurzem.

Von Anja Krüger