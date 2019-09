Werbung in Barth: Neue Satzung gefordert

Barth

Die Freien Wähler Barth (FWB) haben in der Stadtvertretung am Donnerstagabend den Antrag gestellt, die Schilderordnung der Stadt zu überarbeiten. Die Satzung stamme aus dem Jahr 1995 und sei nie überarbeitet worden. Der aktuelle Streit am Hafen zeige, dass dringend Handlungsbedarf bestehe. Fünf Werbetafeln der Barther Eismanufaktur an den Laternen am Hafen hatten Ende Juli für Unmut gesorgt (die OZ berichtete)und die angespannte Stimmung zwischen den benachbarten Eisdielen angeheizt. Denn eines der Werbetafeln hängt direkt vor dem Eis-Cafés Atlantis. Doch es gehe den Freien Wählern Barth nicht nur um den aktuellen Fall.

„Wir diskutieren auch schon sehr lange über die Werbeschilder an der Umgehungsstraße“, erklärte Peter Hermstedt (FWB). Dort werde den Vorbeifahrenden durch die Werbung aufgedrängt, dass diese lieber zum Einkaufen nach Zingst fahren sollen. Werbung sollte nicht dazu auffordern, lieber in den nächsten Ort zu fahren statt in Barth zu bleiben, forderte Peter Hermstedt eine Änderung der Schilderordnung. In der Satzung sollte zudem vermerkt werden, dass Werbetafeln nur vor den eigenen Geschäften angebracht werden dürfen. Werbung an anderer Stelle sollte klar geregelt sein und gebündelt werden. Die Stadt sollte dafür Stelen zur Verfügung stellen.

Unterstützung vom Bürgermeister

„Ich kann den Vorschlag der Fraktion nur unterstützten“, erklärte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Die Verwaltung selbst hatte eine Beschlussvorlage zur Stadtvertretersitzung eingereicht und eine neue Satzung für das Anbringen von Werbung angeregt. Grund seien nicht nur die aktuellen Ereignisse am Hafen, sondern auch der schon lange bestehende Wunsch, eine einheitliche Regelung zu finden. Als klar gewesen sei, dass der Antrag der FWB genau darauf abziele, sei die Beschlussvorlage der Verwaltung von der Tagesordnung genommen worden.

Einstimmig entschieden die Barther Stadtvertreter dann auch, die Verwaltung damit zu beauftragen, den Fachausschüssen einen Entwurf der neuen Satzung vorzulegen. In der letzten Sitzung in diesem Jahr soll das Ergebnis dann den Stadtvertretern vorgelegt werden, damit diese einen endgültigen Beschluss fassen können.

Diskussion um Regionalladen

Während bei diesem Thema Einigkeit herrschte, sorgte der geplante Regionalladen erneut für Unmut. Die Stadt möchte mithilfe von Fördermitteln einen Laden eröffnen, um einen Beitrag zur Revitalisierung der Langen Straße zu leisten (die OZ berichtete). Während die Stadt die Miete übernimmt, sollen die Personalkosten über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Die Kosten für die Einrichtung und Ausstattung des Regionalladens sollen über den Vorpommern-Fonds gefördert werden. Sebastian Strecker ( FDP) forderte, die vielen offenen Fragen zu beantworten und mit den Gewerbetreibenden im Gespräch zu bleiben. „Ich sehe da noch sehr großen Informationsbedarf.“

Dirk Leistner (FWB) erklärte, dass er dem 1. Nachtragshaushalt, in dem auch die Kosten für den Regionalladen enthalten sind, nicht zustimmen werde, wenn dort auch Personalkosten aufgeführt würden. „Auch alle anderen Gewerbetreibenden müssen ihre Mitarbeiter schließlich auch selbst bezahlen“, argumentierte er. Die Idee, einen Regionalladen in der Langen Straße zu eröffnen, sei gut, aber „man muss einen anderen Weg finden. Wir müssen über ein anderes Konzept nachdenken.“ Friedrich-Carl Hellwig erklärte, dass es sich bei den Personalkosten nicht um Verkäufer für den Laden handele. Stattdessen sei die Mitarbeiterin eine wichtige Schnittstelle, die alles koordiniere. 13 Stadtvertreter stimmten für die erste Nachtragshaushaltssatzung, drei dagegen und zwei enthielten sich.

Mehr zur Autorin

Von Anika Wenning