Wertstoffhöfe in Barth und Damgarten noch immer geschlossen: Mehr Müll in der Natur?

Barth

Obwohl die Ordnungsstrafen für ertappte Umweltsünder empfindlich hoch sind, kann man jedes Jahr zur gleichen Zeit, nämlich immer Frühjahr, rund um Barth in Wäldern, an Wegrändern und auf entlegenen, aber bequem mit dem Fahrzeug erreichbaren „Lieblingsplätzen“ illegal abgelagerte Müllhaufen vorfinden. Die müssen dann auf Kosten der Allgemeinheit weggeräumt werden.

War man in der Vergangenheit davon ausgegangen, den Großteil der Schuldigen unter auswärtigen Ferienhausbesitzern suchen zu können, muss diese Ansicht wohl revidiert werden. Denn aufgrund des Einreiseverbots nach Mecklenburg-Vorpommern erreichen viele Eigentümer ihre Immobilien nicht und können demzufolge auch keinen Abfall durch ihre Saisonvorbereitungen produzieren.

Illegale Müllverkippung rund um Barth

Der Barther Stadtförster Ralf Moritz registriert in diesem Frühjahr nicht mehr, aber auch nicht weniger Müllhaufen als sonst in seinem Verantwortungsbereich. „Meist sind es Jäger, die mich über Funde in ihren Revieren informieren“, berichtete er. Gerade erst habe er von einem Waidmann, der den Fuchsberg bejagd, einen entsprechenden Fotobeleg erhalten.

Müllhaufen am Kleingartengelände auf der Barther Kuhweide. Quelle: Technischer Betrieb/Uwe Scheller

„Illegalen Müll müssen wir das ganze Jahr über abfahren, die Leute verkippen einfach alles“, klagte Uwe Scheller, der Leiter des Technischen Betriebes der Stadt Barth. Es gäbe einige Stellen im Stadtbereich, an denen immer wieder neue Halden entstünden. „Ganz beliebt – auch in diesem Frühjahr – sind brachliegende Gärten auf der Kuhweide.“

Sind es also doch Barther, die ihre eigene Stadt sowie die umliegende Natur so gering schätzen und als schnelle wie kostenlose Entsorgungsgelegenheiten betrachten? Der Verdacht liegt nah und wird durch die anhaltende Schließung des Wertstoffhofes des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises sowie durch die momentane Beschränkung der Umweltdienste Barth GmbH auf die Abfallannahme von Gewerbetreibenden erhärtet. Wenn es an legalen Entsorgungsmöglichkeiten mangelt, mag ja die Hemmschwelle beim einen oder anderen Mitbürger sinken.

Sicherung des Abfallumschlags hat Priorität

Torsten Ewert, der Leiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft, begründete die andauernde Schließung des Wertstoffhofes in Barth sowie anderer mit dem aus Kostengründen sehr knapp gestrickten Personalkonzept. Mit Camitz und Samtens betreibt der Betrieb nämlich zwei Sammel- und Umschlagplätze für den Abfall des Landkreises, der von dort aus zur Müllverbrennungsanlage transportiert wird. „Bei Mangel qualifizierten Personals wegen Corona-Erkrankung oder -Quarantäne könnten wir Samtens noch einen Tag, Camitz aber nur noch einen halben Tag lang weiterbetreiben, bevor wir unseren Müll nicht mehr loswerden würden.“

Im Sinn hätte er vor allem das Personal mit der Befähigung zum Führen von Radladern. In Barth beispielsweise verfüge ein Mitarbeiter über diesen Nachweis – er müsse im Ernstfall für den Umschlagplatz Camitz einsatzbereit sein. Deshalb wolle er seine personellen Ressourcen nicht dem Krankheitsrisiko aussetzen und den Barther Wertstoffhof neben anderen auch weiterhin geschlossen halten. Der Stralsunder Wertstoffhof wurde am 20. April wieder in Betrieb genommen.

Abfuhr aller Abfallarten bei den Kunden möglich

Außerdem würde die Abfuhr aller Abfallarten gesichert sein, so Torsten Ewert. Um etwas loszuwerden, müsse man nicht unbedingt zum Wertstoffhof fahren. Es gäbe keine Abfallart, die nicht bei den Kunden zu Hause abgeholt werden könne, versicherte er. Neben der Hausmüllabfuhr fände sich auch für alle anderen Arten die passende Lösung: Biotonnen für den Grünschnitt, Wertstofftonnen für elektrische Kleingeräte sowie Sperrmüllabfuhren. Angeforderte Tonnen würde man umgehend anliefern. „Ich verspreche: Wenn bei uns heute ein Entsorgungswunsch eingeht, liegt der morgen schon beim zuständigen Entsorger auf dem Tisch.“

Zum Termin der voraussichtlichen Wiedereröffnung der geschlossenen Wertstoffhöfe wollte Torsten Ewert am Montagvormittag keine verbindliche Aussage treffen. „Ich schaue mir erst mal an, wie es im wiedereröffneten Stralsunder Wertstoffhof gehandhabt wird. Es bringt uns nämlich nichts, überlange Warteschlangen zu produzieren.“

Landrat macht Öffnung der Wertstoffhöfe zur Chefsache

Dieses Gespräch hatte am Montagvormittag stattgefunden, am Nachmittag des gleichen Tages erklärte Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth die Angelegenheit zur Chefsache und setzte sich persönlich für die schnellstmögliche Wiedereröffnung aller Wertstoffhöfe ein. Mit Erfolg, denn ab Montag, den 27. April, sollen alle Tore wieder für die Bürger offenstehen. Voraussetzung ist die Befolgung der üblichen und allseits bekannten Corona-Verhaltensregeln.

„Es darf nicht sein, dass dieses Virus auch noch den Anlass zur Vermüllung unseres schönen Landkreises liefert. Solchen Umweltsündern bringe ich null Verständnis und Toleranz entgegen“, empörte sich der Landrat. Nun sollten sich nicht alle Entsorgungswilligen gleich am Montag auf den Weg machen, sondern ihre Touren lieber über die Woche verteilen, um den Mitarbeitern der Wertstoffhöfe etwas Luft zu lassen.

Von Volker Stephan