Wettbewerb: Konzepte für Gelände in der Damgartener Chaussee in Ribnitz gesucht

Es ist das Filetstück in Ribnitz-Damgarten, wenn es um weiteren Wohnraum für die Bernsteinstadt geht: Das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung in der Damgartener Chaussee in Ribnitz. Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH will hier investieren. Das städtische Wohnungsbauunternehmen hatte vor Monaten erste Ideen veröffentlicht, wie die Fläche entwickelt werden könnte. Doch anstelle eines normalen B-Plan-Verfahrens gehen Gebäudewirtschaft und Stadtverwaltung nun einen anderen Weg.

Das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung in Ribnitz: Hier soll ein Wohngebiet entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Gesucht: Das innovativste Konzept

„Einfach ein Planungsbüro zu nehmen und das Gebiet zu planen, ist vielleicht nicht das Optimum“, sagt Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft. Deshalb soll nun ein Planungswettbewerb ausgeschrieben werden. Das bedeutet, dass mehrere Planungsbüros sich daran beteiligen können und nach den Vorgaben der Stadt Entwürfe für die Gestaltung des Geländes einreichen können. „Wir möchten das innovativste Konzept finden. Das Gelände ist eine Potenzialfläche, auf der man vieles richtig, aber auch einiges falsch machen kann“, sagt Heiko Körner, Leiter des Bauamtes der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung.

Konkret sollen die Planungsbüros Lösungen erarbeiten unter anderem für die Anordnung der Gebäude, aber auch eine mögliche Gestaltung der Wohnhäuser. Auf dem Gelände könnten nach den Vorstellungen der Gebäudewirtschaft Mehrparteienhäuser entstehen. Auch eine Vorhaltefläche für einen Kindergarten sei denkbar.

Ergebnisse im nächsten Jahr

„Wir wollen nicht möglichst schnell, sondern möglichst gut bebauen“, so Heiko Körner, Leiter des Bauamtes der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung. Quelle: Robert Niemeyer

Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan existiert bereits. Der Wettbewerb soll dazu führen, dass dieser B-Plan konkretisiert werden kann. Etwa zehn bis zwölf Monate werde es laut Christian Janssen dauern, bis die Entwürfe der Wettbewerbsteilnehmer ausgewertet sind. Alle teilnehmenden Büros bekommen für ihre Arbeit ein Honorar. Der Sieger wird prämiert und „wäre prädestiniert, das Vorhaben auch zu realisieren“, so Christian Janssen.

Stadt und Gebäudewirtschaft sollen die Wettbewerbsteilnehmer auf dem Weg begleiten. „Dieser Weg wird dem Interesse der Stadt gerecht. Wir sollten das Gelände nicht dem Zeitdruck ergeben“, sagt auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. „Wir wollen nicht möglichst schnell, sondern möglichst gut bebauen“, so auch Heiko Körner.

Manfred Widuckel, Vorsitzender des Bauausschusses der Stadtvertretung, mahnt dennoch, die Zeitschiene nicht aus den Augen zu verlieren. „Das ist ein prädestiniertes Grundstück. Wir sind alle in voller Erwartung, was dort entsteht. Aber nicht erst in fünf Jahren“, so Widuckel.

Deadline für den Sportpalast

Ein Knackpunkt ist dabei die Zukunft des ehemaligen Sportpalastes mit angeschlossener Kegelbahn. Der Sportpalast befindet sich in Besitz des Investorenduos Frank Willert und Michael Bienk. Zuletzt hieß es, dass der vordere Teil des Sportpalastes sowie die Kegelbahn, die derzeit von den Keglern des Ribnitzer SV genutzt wird, erhalten bleiben sollen. Dafür soll ein Betreiber gesucht werden. Der hintere Teil soll abgerissen werden. Bienk und Willert planen ihrerseits eine Wohnbebauung.

„Unser Anspruch ist, gemeinsam zu agieren“, so Heiko Körner. Das B-Plan-Gebiet umfasst den Sportpalast zwar nicht. Die Teilnehmer des Wettbewerbs sollen jedoch die gesamte Fläche, also auch den Sportpalast betrachten. Ziel sei laut Heiko Körner, den Sportpalast in die Gesamtentwicklung des Geländes zu integrieren. Erste Gespräche habe es bereits gegeben.

Schlüssige Planung für das gesamte Gelände

„Wir sind daran interessiert, eine schlüssige Planung für das gesamte Gelände zu machen“, sagt auch Michael Bienk. Wenig begeistert zeigt er sich jedoch davon, dass das Verfahren bis weit in das nächste Jahr andauern soll.

Geklärt werden müsse zudem vorher die Zukunft des Sportpalastes. Bislang hat sich kein Betreiber gefunden, der hier einen gastronomischen Betrieb aufbauen würde. Angesichts der andauernden Corona-Krise schwinde die Hoffnung, noch einen Pächter zu finden. Laut Michael Bienk soll spätestens in drei Monaten eine Entscheidung fallen. Findet sich kein Pächter, würde das bedeuten, dass das gesamte Sportpalast-Ensemble angerissen wird. „Das ist traurig. Ich habe gehofft, dass wir jemanden finden. Doch so leid es mir tut: Derzeit buttern wir da nur Geld hinein“, sagt Bienk. Von der Entscheidung über die Zukunft des Gebäudes hänge dann ab, wie es in die Gesamtplanung für das Gelände integriert werden kann.

Die Möbelhalle neben dem Sportpalast soll abgerissen werden. Ein neuer Standort für den Möbelmarkt ist noch nicht gefunden. Quelle: Robert Niemeyer

Alternativstandort für Möbelhalle

Offen ist zudem die Zukunft des benachbarten Möbelmarktes. Das Gebäude gehört der Stadt und wird derzeit vermietet. Fest steht, dass die Halle abgerissen werden soll. Die Stadt habe laut Heiko Körner in den vergangenen Monaten mehrere Alternativstandorte erörtert. Dennoch wurde noch kein neuer Standort für das Möbelgeschäft gefunden. „Ich hoffe, dass die Zeit jetzt genutzt werden kann, um diesen Schritt zu gehen“, so Körner.

„Ich bedauere, dass wir die Halle irgendwann aufgeben müssen. Ich hätte das Möbelhaus gerne weiter betrieben“, sagt dessen Betreiber Torsten Labuzinski. Die Gespräche mit der Stadt würden sich jedoch sehr vernünftig gestalten. Lobenswert sei, dass die Stadtverwaltung ihn bei der Suche nach einem neuen Standort unterstützt. Aktuell gibt es einen Vorschlag, über den in den nächsten Tagen gesprochen werden soll. Wichtig sei laut Labuzinski, dass der Standort zentral und in erster Reihe liege. „Ich gehe davon aus, dass wir einen Standort finden. Es geht hier schließlich auch um Arbeitsplätze. Wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich sofort umziehen“, so Labuzinski.

Von Robert Niemeyer