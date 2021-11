Ribnitz-Damgarten/Rostock

Seit fünf Uhr morgens sitzt er an seinem Schreibtisch. Und der Berg an Akten, Dokumentationspflichten und Statistikbelegen nimmt kaum ab. Arbeitsalltag für Bäckermeister Thomas Müller (59) in seinem kleinen Büro in der Langen Straße 7 in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen).

„Bis neun Uhr versuche ich, das Wichtigste zu schaffen“, sagt der Chef von Müller’s Bäckerei. Er führt die Firma, die drei Filialen besitzt, mit Ehefrau Kerstin (58) bereits in dritter Generation. „Statt mich auf mein Handwerk konzentrieren zu können, sind zum Beispiel Statistiken des Landesamtes auszufüllen“, so Müller.

Meister setzt auf Brotsorten nach alten Rezepturen

Produkte fast ohne Zusatzstoffe – eines der Markenzeichen seiner seit 1930 bestehenden Firma – erfordern handwerkliche Perfektion. So will der Experte auch für den geplanten Holzbackofen in seiner Filiale in Zingst (Vorpommern-Rügen) ein besonderes Brot kreieren.

Bäckermeister Thomas Müller (59) gehen durch überbordende Bürokratie täglich gut vier Stunden Arbeitszeit verloren. Quelle: Martin Börner

Erfolgreich arbeitet er mit alten Rezepturen – wie beim „Opa-Willi-Brot“, einem reinen Roggenprodukt. So wie der Großvater setzt der Enkel vor allem auf Wasser, Mehl, Salz und Sauerteig. Letzterer wird hier übrigens seit 1. Mai 1930 gehegt und gepflegt.

Es fehlt jedoch nicht nur Müller an Zeit. Dokumentationen zum Arbeitsschutz und zur Hygiene machen Sinn, so der Handwerksmeister. Die Erfassung der Menge an verbrauchten Kartonagen und Leinensamen, die Zahl der gebackenen Kekse, wöchentliche Erfassungen der Arbeitszeit, die aktuelle Übermittlung von Daten der Photovoltaikanlage des Betriebes, die vorsorgliche Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen für werdende Mütter … – ein Wust an Auflagen. Müller kann nur den Kopf schütteln. Er fordert: „Wir wollen backen statt Akten!“

Kleinbetriebe komplett überfordert

Sekretärinnen oder Abteilungen, die den Papierkrieg bewältigen, können sich Kleinbetriebe in MV nicht leisten. „80 Prozent der Bäckereien hierzulande haben zwischen zwei und 20 Mitarbeitern“, verdeutlicht der Landesinnungsmeister des Bäcker- und Konditorenhandwerks, Matthias Grenzer (46). „Unsere Betriebe werden vom Regelungswahn der Behörden komplett überfordert“, so der Fachmann.

Landesinnungsmeister Matthias Grenzer in seiner Backstube der Konditorei & Café Wegner im Rostocker Stadtteil Marienehe. Quelle: Frank Söllner

Beispiel Bon-Pflicht. Er und seine Frau Iris (44) führen das Rostocker Unternehmen Konditorei & Café Wegner mit insgesamt 20 Angestellten. Allein ihre Firma kostet die Bon-Pflicht etwa 1000 Euro im Monat. Diese Kosten müssen auf die Kunden umgelegt werden.

„Für zwei Brötchen ist ein Beleg auf teurem Thermopapier nötig, den kaum ein Kunde haben möchte. Das ist Irrsinn. Und es fällt jede Menge Sondermüll an“, sagt Grenzer. Zumal jede Kasse mittlerweile einen Sicherheitschip besitzt. Das Finanzamt könne die Buchungen also problemlos auslesen.

Thermopapier muss säckeweise entsorgt werden

Der Bon-Wahnsinn kostet Müller zwischen 200 und 300 Euro monatlich. Bäckermeister Hannes Behrens (35) aus Plau am See (Ludwigslust-Parchim) zahlt ebenfalls mehrere Hundert Euro pro Monat drauf. Der Chef des Familienunternehmens Bäckerei und Konditorei Behrens führt eine seit 1838 existierende Bäcker-Dynastie in achter Generation fort. Ihn packt die Wut, wenn das teure Thermopapier säckeweise entsorgt werden muss.

Aktuell: 169 Bäckereibetriebe in MV Aktuell existieren in Mecklenburg-Vorpommern 169 eigetragene Bäckerei- (zuzüglich der Filialen, die nicht erfasst sind) sowie 49 Konditorbetriebe. Zum Vergleich: 2011 gab es im Nordosten noch 229 Bäckereien. Zudem waren 33 Konditorbetriebe vermerkt. „Alljährlich verlieren wir im Nordosten etwa fünf Bäckereibetriebe“, erklärt Landesinnungsmeister Matthias Grenzer. Der Landesverbanddes Bäcker- und Konditorenhandwerks MV – einer von 16 Landesverbänden des Bäckerhandwerks in Deutschland – zählt aktuell 72 Mitgliedsbetriebe.

Mit Mutter Viola teilt er sich täglich den aufwendigen Schreibkram. „Sinnfreie Protokolle, etwa für die Kühlung, habe ich durch digitale Thermometer ersetzt. Das Amt kann die Daten dadurch selbst auslesen“, so Behrens.

„Die überbordende Bürokratie belastet vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen unverhältnismäßig. Dies betrifft das Nahrungsmittelhandwerk genauso wie andere Gewerke“, sagt Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern.

Präsident der Handwerkskammer Ostwestmecklenburg-Vorpommern Axel Hochschild. Quelle: HWK

„Im Schnitt gehen 30 Prozent der Arbeitszeit der Firmeninhaber und Führungskräfte durch Bürokratie infolge von Berichts- und Dokumentationspflichten verloren“, kritisiert Hochschild. Er fordert: „Wir brauchen wieder mehr unternehmerische Freiheit.“

Das Schweriner Wirtschaftsministerium bestätigt: „In den vergangenen Jahren haben die bürokratischen Belastungen insbesondere für inhabergeführte kleine und mittelständische Handwerksbetriebe weiter zugenommen.“ Dies betreffe unter anderem Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus. Das Ministerium verweist auf die vom Handwerk erarbeiteten Vorschläge für ein Bürokratieentlastungsgesetz. Demnach sollten beispielsweise Statistikpflichten reduziert werden.

„Die Innungsbäcker wollen eine Bagatellgrenze von beispielsweise zehn Euro, ab der die Produktion eines Kassenbons erfolgen muss“, fordert Grenzer. Zudem sei es dringend erforderlich, der Kontrollwut der Finanzbehörden Einhalt zu gebieten.

Von Volker Penne