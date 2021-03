Barth

Dass es kein neuzeitliches Problem ist, dass Bauvorhaben teilweise viele Jahre der Planung in Anspruch nehmen, beweist die Bahnlinie zwischen Stralsund und Rostock.

Schon im Jahre 1861 waren die Vorarbeiten zum Bau der Neuvorpommerschen Bahn nach Rostock gemacht und von dem südlich der Stadt geplanten Bahnhof aus eine Zweigbahn zum Hafen in Aussicht gestellt worden. Das Königliche Handelsministerium hatte sich dahin ausgesprochen, dass an der Führung der Bahn über Barth und Damgarten festgehalten werden müsse.

20 Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung

Am 20. Mai 1865 kam zwischen Preußen und Mecklenburg-Schwerin ein Vertrag zustande, der besagte, dass in den nächsten zwölf Jahren eine Eisenbahn von Stralsund nach Rostock gebaut werden sollte. Aus den zwölf Jahren wurden zwanzig und Barth bekam keine Hauptanbindung, sondern eine Anschlussbahn, was ein großer Fortschritt damals war. Am 30. Oktober 1910 wurde dann die Darßbahn eingeweiht, was den Reisenden die Möglichkeit brachte, Zingst und Prerow bequemer im Zug zu erreichen.

Von Mario Galepp und Carl Klissing