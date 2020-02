Wie Caspar David Friedrichs Bruder wirklich ertrank

Greifswald

Detlef Stapfs Anspruch ist hoch. Sein fast 600 Seiten starkes Buch über Leben und Werk Caspar David Friedrichs (1774 bis 1849) „versucht zum ersten Mal eine umfassende Biografie des Malers, die neue geistesgeschichtliche Zusammenhänge erschließt und Bildinterpretationen anbietet, die aus den Lebensumständen des Malers entwickelt werden.“ Das Ergebnis jahrelanger Arbeit und akribischer Studien ist ebenso detailreich wie gut lesbar für ein breites Publikum geschrieben. Der Autor war viele Jahre Feuilletonchef.

Viel zu warm für den Tod des Bruders im Eis

Stapf räumt auch mit manch weit verbreiteter Friedrich-Legende auf. Zum Beispiel der von dem Sich-Schuldig-Fühlen am Tod seines Bruders Christoffer, was ihn demnach an Selbstmord denken ließ. Die Geschichte ist eine beliebte Begründung für die Wahl düsterer Motive, für Eiswüste, Ödnis, Kirchhöfe usw. bei Friedrich. Falsch, so Stapf, der die von Graf Atanazy Raczynski erzählte Geschichte zitiert: „Seine trübe Stimmung soll in dem Unglück, das ihm begegnet ist, seinen Grund haben. Er lief einst Schlittschuh: Das Eis brach unter ihm; sein Bruder eilte ihm zu Hülfe; er ward gerettet, aber sein Bruder ward ein Opfer seiner Liebe zu ihm.“

Laut den pommerschen Pfarrchroniken sei der in Rede stehende Dezember 1787 aber sehr milde gewesen. Mit 2,2 Grad Durchschnittstemperatur war es der mildeste des Jahrzehnts. Stapf zitiert aus der Chronik des Greifswalder Doms: „den 8.12.1787 ist des Lichtgießers Friedrich sel. Sohn, alt 12 Jahr, da er seinen ins Wasser gefallenen Bruder retten wollte, ertrunken“ In der familiären Überlieferung heißt es, die beiden seien mit einer als Boot genutzten Holzwanne auf dem Stadtgraben gefahren. Diese kenterte, wobei Christoffer ertrank.

Friedrich nahm die biblische Erlösungshoffnung ernst

Stapf vermutet, dass Friedrich selbst diese Geschichte später selbst spektakulärer erzählte. „Das Publikum, welches eine Erklärung zu seinen Bildern fordert, wozu er sich in der Regel nicht bereit zeigt, speist er oft mit schwer deutbaren Antworten und Lebensweisheiten ab“. So entstehen Legenden. Friedrich sei unfähig gewesen, beim Tod eines nahen Verwandten mit den Hinterbliebenen zu leiden, zum Beispiel beim Tod der Frau seines Bruders Adolf 1820. „Das geschieht nicht aus einem Mangel an Empathie“, schreibt Stapf. „Er nimmt die biblische Erlösungshoffnung ernst und zeiht die Betrübten eines falsch verstandenen Christentums.“

Der Autor nimmt den Leser mit auf die Lebensreise des großen Romantikers. Rügen, überhaupt Pommern spielen eine große Rolle für den Sohn des in Neubrandenburg geborenen Seifensieders Adolph Friedrich. 1763 kam dieser nach Greifswald. Es ist eine Stärke des Buches, dass der Leser sehr viel über die Umstände erfährt und unterhaltsam darüber erzählt wird. Zunächst produziert Friedrich senior nur Talglichter, ab 1766 auch Seife. Für die Herstellung der Seife wurden Tierkadaver benötigt. Am Morgen von Caspar Davids Geburtstag 1774 waren dem Vater schon zerlegte Kadaver eines kranken Kalbs und zweier Hunde gebracht worden.

Kadavergeruch in der Nikolaikirche

„Er prüft den Rohstoff zwischen Daumen und Zeigefinger auf Fettgehalt. Die Seife kann gut werden. Bis das Holzfeuer die sämige Masse zum Sieden bringt, braucht es gut zwei Stunden. Dann öffnet er den Abzug im Dach. Der süßliche Kadavergeruch zieht in die klare kühle Morgenluft und legt sich in gelblichen Schwaden über den Domhof.“ In der Kirche halten sich die Besucher die Nase zu. Eine Kränkung Gottes sei der Seifensieder, heißt es. „Wenn es nach Pastor Brockmann und anderen Greifswalder Bürgern gegangen wäre, hätte der zugezogene Friedrich in der Hansestadt nicht Fuß fassen können.“ Die Dompfarre habe 1763 versucht, die Ansiedlung des stinkenden Gewerbes in den Stadtmauern zu verhindern. Aber die Kassen Greifswalds waren leer, Friedrich bot für das zur Versteigerung stehende Haus in der Langen Straße eine Summe über dem Verkehrswert. Und er stand für ein florierendes Gewerbe.

Steigender Wohlstand ließ Seifenbedarf steigen

Bei steigendem Wohlstand wuchs der Bedarf für Seife und Talglichter. 1771 wurden in der Stadt am Ryck 85 Tonnen grüner Seife verkauft. Die Stralsunder waren offenbar reicher. Sie verbrauchten 354 Tonnen bei etwa doppelt so vielen Einwohnern. Gehemmt wurde Friedrich durch die Privilegien der Kleinkrämer, berichtet Stapf. In einem zehnjährigen Rechtsstreit kann sich der Unternehmer durchsetzen und erschließt Güter in Pommern und Mecklenburg als Markt für sich. Wie Stapf schreibt, konnte sich die Firma Friedrich aber nur Dank Mecklenburger Freunden behaupten.

Die rettende Geschäftsidee Rügen

Als der malende Sohn 1801 das erste Mal Rügen besucht, befindet er sich im „Zustand der Erfolglosigkeit … Eine völlig neue Art von Rügenbildern zu kreieren, erkennt er als reale Möglichkeit.“ Dazu hätten Caspar David Friedrich Herkunft und die von ihm weiterentwickelte Sepiatechnik befähigt. Er sucht nach optimalen Standorten für seine Arbeit und bemüht sich um Exaktheit. Rügen ist für Friedrich das Tor zum wirtschaftlichen Erfolg. Rügen sei für den Künstler weniger eine romantische Obsession und mehr die rettende Geschäftsidee gewesen.

Produzent von Serien stimmungsvoller Inselbilder

Er entfacht mit seinem Werk eine Rügenbegeisterung und sorgt mit anderen für einen ersten Aufschwung des Tourismus. Der größte Teil des zeitgenössischen Publikums „nimmt Friedrich überhaupt nicht als Schöpfer bedeutender Gemälde wahr, sondern als begabten Hersteller der Serien von stimmungsvollen Rügenbildern“, schreibt Stapf. Dessen Buch ist spannend und auch für diejenigen hochinteressant, die nicht zu den großen Kennern des Meisters gehören.

Detlef Stapf: Caspar David Friedrich. Die Biographie, ISBN 978-3-947965-02-1, 34 Euro

