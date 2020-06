Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Krise hat unter anderem die Gastronomie-Branche im Land schwer getroffen. Wochenlang mussten Restaurants schließen. Mit Lieferangeboten versuchten die Gastronomen, sich über Wasser zu halten. Seit Anfang Mai haben Restaurants wieder geöffnet, allerdings unter strengen Vorgaben. So dürfen unter anderem im Innenraum nur die Hälfte der Tische besetzt werden. So erreichen die Gaststätten bei Weitem nicht die Gästezahlen, die vor der Corona-Krise erreicht worden waren. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat nun einigen Restaurants in der Bernsteinstadt geholfen, mehr Gäste zu empfangen. „Wir haben ihnen das Angebot gemacht, Außenflächen in einer Sonderform zu nutzen“, sagt Heiko Körner, stellvertretender Bürgermeister und Leiter des Bauamtes.

Schnell und unkompliziert geregelt

Heißt konkret: Die Restaurants dürfen mehr Fläche im Außenbereich nutzen, um dort Tische aufzustellen. Unter anderem hat das griechische Restaurant Akropolis in Ribnitz dieses Angebot angenommen. Im Eingangsbereich der Büttelstraße steht nun mehr Fläche zur Verfügung. „Das hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir so unkompliziert mehr Fläche bekommen haben“, sagt Restaurant-Inhaber Georgios Ziogas.

Anzeige

Für das Restaurant am Ribnitzer Markt wurde eigens die Verkehrsführung geringfügig geändert. Von der Gänsestraße bzw. der Straße Am Markt fährt man nun nicht mehr auf der linken Seite in den verkehrsberuhigten Bereich ein, sondern auf der rechten Seite, um dann auf Höhe des Fitnessstudios auf die linke Seite zu wechseln.

Weitere OZ+ Artikel

Die Autofahrer hätten sich laut Ziogas’ Beobachtungen schnell an die veränderte Verkehrsführung gewöhnt. Horst Schacht, Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Stadtvertretung, hatte jüngst die Regelung jedoch kritisiert. Fußgänger würden gefährdet. Laut Leiter des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten, Ingo Woyczeszik, seien die Verkehrsteilnehmer in der Büttelstraße angehalten – wie bislang auch – sich an die Regelungen verkehrsberuhigter Zonen zu halten. Bedeutet unter anderem: Sämtliche Verkehrsteilnehmer sind also gleichberechtigt, Autofahrer müssen Schrittgeschwindigkeit fahren. So könnten Gefahren minimiert werden.

Temporäre Vereinbarung

Den Restaurants hilft die Vereinbarung mit der Stadt jedenfalls. Zahlen müssen die Gaststätten für die zusätzliche Fläche nichts. „Es wird von den Gästen sehr gut angenommen“, so Georgios Ziogas. Am Pfingstwochenende seien die Gästezahlen sehr gut gewesen. Gleichwohl sei werde an normalen Tagen das durchschnittliche Niveau nach wie vor nicht erreicht.

„Wenn es so bleibt, sind wir zufrieden“, sagt auch Jan Becker, Inhaber der Restaurants Ribnitzer Fischhafen und De Zees im Ribnitzer Hafen. Auch hier steht zusätzliche Fläche im Außenbereich für Tische zur Verfügung. „Wir sind dankbar, dass wir mehr Fläche nutzen können“, sagt Becker. Die Gästezahlen und Umsätze liegen zwar längst nicht im Bereich der Vor-Corona-Zeit. „Aber wir haben dadurch nicht die hohen Verluste, die wir befürchtet hatten.“ Er hofft, dass auch das Wetter weiterhin mitspielt.

Bauamtsleiter Heiko Körner betont jedoch, dass diese Regelung zunächst für dieses Jahr gilt. „Diese Vereinbarung hat temporären Charakter, darauf haben sich alle verständigt. Jetzt schauen wir, wie es läuft“, so Körner.

Lesen Sie auch

Von Robert Niemeyer