Wie Ribnitz-Damgartens Bibliothek Menschen im Lockdown helfen möchte

„Eine Bibliothek lebt von den Menschen, von der Begegnung“, sagt Katinka Friese. Diese Bewegung in den beiden Standorten der Ribnitz-Damgartener Stadtbibliothek, der Kontakt, der Austausch, lief im vergangenen Jahr aus bekannten Gründen allerdings auf Sparflamme beziehungsweise fiel gänzlich den Corona-Maßnahmen zum Opfer.

Von Mitte März bis Mai musste die Bibliothek schließen, nun aufgrund des zweiten harten Corona-Lockdowns erneut. „Es ist ganz schön langweilig hier ohne Menschen“, bedauert die Leiterin der Stadtbibliothek Ribnitz-Damgartens, der zweitgrößten im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Selbst zwischen den Lockdowns, als die Bibo öffnen durfte, sei der Besucherstrom zurückhaltend gewesen. Aufgrund der strengen Hygienevorschriften habe die „Unbekümmertheit gefehlt, die Bibliothek zu besuchen und sie vom Interesse geleitet zu durchstöbern“. Ein gutes Buch bei einem Kaffee, tiefgreifende Recherchen an einem der Arbeitsplätze und auch viele Veranstaltungen fielen und fallen auch derzeit der Corona-Pandemie zum Opfer. „Als wir geöffnet hatten, kamen viele Besucher nur schnell rein, holten ihr Buch ab und gingen wieder“, so Katinka Friese.

Doch gerade in Zeiten behördlich angeordneter Kontaktbeschränkungen und drohender Einsamkeit würden laut Friese Bibliotheken eine wertvolle Funktion übernehmen. Ein guter Roman, ein toller Film, ein Computerspiel, im Gegensatz zum Kauf ist die Bibliothek eine günstige Alternative für den Kampf gegen die Lockdown-Langeweile. „Man merkt, dass die Menschen die Bibliothek brauchen. Sie ist für viele ein gewisser Halt“, sagt Katinka Friese.

Bestell-und Abholservice

Um auch während des zweiten Lockdowns etwas von diesem Halt anbieten zu können, hat das Team der Bibliothek nun einen Bestell- und Abholservice auf die Beine gestellt. „Auch während des Lockdowns muss niemand auf Bücher und Medien aus den Stadtbibliotheken in Ribnitz und Damgarten verzichten“, sagt Katinka Friese. Dieser Service funktioniere vollkommen kontaktlos zu den Mitarbeitern. Über die neue Internetseite der Stadtbibliothek www.bibliothek.ribnitz-damgarten.de können Kunden den Katalog der Bibliothek durchstöbern. Dort ist auch zu sehen, ob das gewünschte Buch oder der gewünschte Film derzeit verfügbar ist. Per E-Mail oder telefonisch können die Bestellungen aufgegeben werden. In der Ribnitzer Bibliothek unter Telefon 038 21 / 24 18, E-Mail: bibliothek@ribnitz-damgarten.de, und in der Damgartener Bibliothek unter Telefon 038 21 / 626 97, u.brose@ribnitz-damgarten.de.

Möglich sei auch, Themengebiete anzugeben, für die man sich interessiert. Dann packt das Team der Bibliothek Medienpakete zusammen, die dann ausgeliehen werden können. Für die Abholung und die Rückgabe werden schließlich Termine vereinbart. Hier gelten die entsprechenden Hygienevorschriften.

„Das Telefon hört nicht auf, zu klingeln“

Anfang dieser Woche startete der Bestell- und Abholservice. „Und das Telefon hört nicht auf, zu klingeln. Wir haben offenbar sehr treue Kunden“, freut sich Katinka Friese, dass das Angebot offenbar sehr gut angenommen wird.

Die Ausleihzahlen der Stadtbibliothek blieben im vergangenen Jahr wie erwartet unter denen des Vorjahres. Rund 58 600 Mal wurden 2020 Medien ausgeliehen, fast 89 000 Mal im Vorjahr 2019, ein Rückgang um etwa ein Drittel. Auch die Zahl der Besucher ging um 35 Prozent zurück. „Das war zu erwarten, wegen der Schließzeit und der fehlenden Aufenthaltsqualität. Die Bibliothek ist sonst nämlich auch ein beliebter Treffpunkt“, so Friese. Immerhin wurde die Onleihe, also die Möglichkeit, digitale Medien wie E-Books im Internet auszuleihen öfter genutzt als in den Vorjahren. Hier stieg die Zahl der Ausleihen um zehn Prozent.

Die Zeit ohne Besucher sei dennoch genutzt worden. Die Ribnitzer Bibliothek wurde weitestgehend auf Vordermann gebracht. Die Böden wurden geschliffen, Räume wurden gemalert, das WLAN wurde auf das gesamte Haus ausgeweitet, die Brandschutztechnik wurde erneuert. Der Lesesaal wurde neu konzipiert, „ausgerichtet auf Begegnung“, so Friese, die hofft, dass diese Begegnungen in diesem Jahr irgendwann wieder möglich sind.

Neue Investitionen geplant

Auch in diesem Jahr soll investiert werden. Die Beleuchtung wird für fast 34 570 Euro erneuert und auf LED-Technik umgestellt. Das Energieministerium bezuschusst diese Maßnahme mit 20 742 Euro. 52 Leuchten sollen durch 103 LED-Lampen ersetzt werden. Die zusätzlichen Lampen seien notwendig, weil bislang nicht alle Bereiche der Bibliothek normgerecht ausgeleuchtet werden können. Dennoch werde mit der Maßnahme ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Dank der LED-Technik würden jährlich circa 8600 Kilowattstunden Strom und somit rund 3,5 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

