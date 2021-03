Wie Trinwillershagen zur grünen Gemeinde werden möchte

Trinwillershagen

Umgeben von Feldern und Wiesen, ein großer Park im Ortskern von Trinwillershagen: nicht genug Natur für die gleichnamige Gemeinde. Sie will Lebensräume schaffen – nicht nur für ihre Einwohner, sondern auch für Insekten, Vögel und Co, um dann ganz offiziell den Titel „Grüne Gemeinde“ tragen zu dürfen. Dies, so Trinwillershagens Bürgermeister Achim Markawissuk, solle das Leben auf dem Land – in „seiner“ Gemeinde – noch nachhaltiger und attraktiver gestalten.

Erste Schritte bereits gemacht

Bereits im November des vergangenen Jahres hat die Gemeinde die frohe Botschaft bekommen, für die Umsetzung des Projektes, für das sich die Gemeindemitglieder Rita Rohde, Christine Schmidt und Hans Ulrich Krüger sowie der Bürgermeister selbst starkgemacht haben, 25 000 Euro Unterstützung vom Bund zu erhalten. Weil sie die Jury beim bundesweiten Wettbewerb „Naturstadt – Kommunen für biologische Vielfalt“ mit ihrem Konzept überzeugt hat. Mit der Umsetzungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, deren Unterzeichnung die Gemeindevertreterinnen und -vertreter auf ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt haben, kann es nun an die Umsetzung des Vorhabens gehen.

Wobei die ersten Schritte schon gemacht worden sind. Wie Achim Markawissuk auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung berichtet, sind die Teiche im Tründelkernpark in Trinwillershagen und in Langenhanshaben bereits saniert worden. Außerdem sind erste Stein- und auch ein Holzhaufen angelegt worden. „Ein Holzhaufen wird noch angelegt“, berichtet er. Als Rückzugs- und Brutbereiche für Kriechtiere und Insekten sollen diese der Natur nachempfundenen Lebensräume dienen.

Blühwiesen, wo einst Schweineställe standen

Auf der Agenda bis zum Ende des Jahres 2022 – so lange hat die Gemeinde Zeit für die Umsetzung ihres Konzeptes – steht auch das Anlegen von bienenfreundlichen Blühwiesen. Ursprünglich sind drei geplant gewesen. „Die Anzahl haben wir erhöht“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. So werden jetzt allein im 4,5 Hektar großen Tründelkernpark drei Blühwiesen angelegt. „Aktuell wird gerade der Boden dafür vorbereitet“, berichtet der 68-Jährige. Am Feldrand des Ortes solle ebenfalls ein solches Bienenparadies entstehen. „Jeweils eine Blühwiese wird in Wiepkenhagen am Gewerbegebiet sowie in Langenhanshagen angelegt“, informiert er.

Hauptsächlich konzentrieren sich die Maßnahmen, mit denen sich Trinwillershagen zur grünen Gemeinde wandeln möchte, jedoch auf den Tründelkernpark. Dieser ist erst zwischen den Jahren 2009 und 2013 in der Dorfmitte entstanden. Einst haben auf dem Gelände riesige Stallungen gestanden, in denen zu DDR-Zeiten Schweine aufgezogen worden sind. Mittlerweile ist der Park die grüne Lunge des Ortes. „Mit dem Fördergeld aus dem aktuellen Projekt soll der Park umgestaltet werden, neue Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Auch diesbezüglich laufen gerade die Vorbereitungen“, berichtet Achim Markawissuk. So werden 12 Obstbäume, 15 andere Bäume und 18 Blühsträucher durch die Firma Garten und Landschaftsbau Klose aus Ribnitz-Damgarten gepflanzt“, informiert er.

Adebar bekommt ein Zuhause

Ein klein wenig Wehmut klingt mit, wenn der Bürgermeister von der Aufforstung erzählt. Denn ursprünglich ist auch eine Kirschenallee in dem Park – an einem Weg beim dortigen Pavillon – geplant gewesen. „Die japanische Zierkirsche ist eigentlich ein Wahrzeichen des Ortes. Aber diese Bäume sind leider nicht förderfähig“, erzählt er. Wenn es auch über das Projekt „Naturstadt“ realisiert werden kann, gänzlich gestrichen hat dieses Vorhaben der Bürgermeister noch nicht. „Eventuell werden wir dies später verwirklichen“, meint er.

Zunächst aber birgt das Projekt, zur grünen Gemeinde zu werden, einen nicht unerheblichen Mehraufwand für das Gemeindeoberhaupt. „Alles muss penibel genau dokumentiert werden“, erzählt er. Und diese Dokumentation zeigt: Bereits jetzt sind 6000 Euro für die Umsetzung ausgegeben worden – die Aufforstung und vieles andere noch nicht inbegriffen.

Schautafeln entwerfen

Und auch die Schautafeln, die an einem Wegrand im Park geplant sind – eine Art Lehrpfad, der entstehen soll – gilt es noch zu entwerfen und her- und aufzustellen. Diese sollen Spaziergängern, aber auch Schulklassen Informationen unter anderem zum Artenschutz der heimischen Flora und Fauna liefern. Zusätzlich solle, so berichtet der Bürgermeister, ein Storchennest errichtet werden. „Diesbezüglich arbeiten wir mit den Leuten von Chance.Natur zusammen“, informiert er.

Von Anja Krüger