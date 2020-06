Wie die Darß-Festspiele in Corona-Zeiten das Publikum begeistern wollen

Born

Es sind doch seltsame Zeiten dieser Tage. Früher hustete man, um einen Pups zu übertönen, heute ist es anders herum. Das ist nicht etwa ein Zitat der Autorin dieses Textes, sondern der Beginn der diesjährigen Theater-Reihe der Darß-Festspiele in Born auf dem Darß. Auf Plattdeutsch lautet das dann folgendermaßen: „Gauden Dach leiwe Lüd. Dat freugt mi oewer, dat ji trotz den’ ganzen Corona-Schiet tau uns funn‘ hebb‘n. Dat’s schon eene verrückte Tiet, wa? Früher wier dat so: Wenn man dor een Pups laten müss, dor hett man lütt bäten lut hüstelt un nu is dat ümdreigt.“ So begrüßt Doris Pagel als Auguste Grambauer das Publikum zur Premiere der Darß-Festspiele 2020 auf der urigen Freilichtbühne in Born.

Sieben Jahre Heiden von Kummerow

Intendant Holger Schulze als Techniker. Quelle: Elke Erdmann

„7 Jahre Heiden von Kummerow auf der Bühne und im Film“ ist das Programm überschrieben. Das sind nicht „Siebene auf einen Streich!“ wie beim tapferen Schneiderlein, sondern die grandiosen vergangenen sieben Jahre von 2013 bis 2019. Und tapfer ist Intendant Holger Schulze allemal, weil er diese Spielsaison im Ausnahmezustand wagt. Er agiert als Intendant, Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Filmemacher, Cutter und Techniker.

Geplant hatte er die Episode „Der Freischütz“ aus dem Buch „Die Gerechten von Kummerow“ von Ehm Welk. Doch diese aufwendige Inszenierung war wegen der Corona-Pandemie und wegen der unerlaubten Nähe nicht möglich. „Wir mussten den Eintrittspreis lassen, sonst hätten wir nicht anfangen können. Keiner hat das Geld zurückverlangt. Selbst das Umbuchen für das nächste Jahr haben nur zwei Zuschauer vorgenommen“, sagt Holger Schulze froh.

Nur zwei Schauspieler auf der Bühne

Zunächst kam ihm die Idee, eine Sequenz-Collage zu inszenieren, doch dann hatte er den genialen Einfall, die witzigsten Szenen der einzelnen Stücke zu zeigen. Den Auftakt zur Premiere gaben Auguste Grambauer und ihre Gegenspielerin Adele Kienbaum, die Sonja Hahm mimt. Die üppig gebaute und nicht ganz so helle Witwe mit ihrem dussligen Hermann muss einige Schimpfwörter ertragen: gierige Fettel, olles Schwien, ranziges Bodderfatt, dicker fetter Schrubendamper. Doch im Plattdeutschen klingt manches nicht so gewöhnlich wie Hochdeutsch, das auch in einigen Vorstellungen gesprochen wird. In der Vorfreude über zwei Erntefeste singen und tanzen beide versöhnlich und fröhlich nach dem Lied „Rumskandidel min Mann sin Büdel is leer, dor möt een nieger her…“

Der sichere Weg zur Gastronomie. Quelle: Elke Erdmann

An einem Abend agieren immer nur zwei Schauspieler live, insgesamt sind es sechs. Im Mittelpunkt steht das „Kiek Schapp“. Das öffnet verschmitzt Adele mit den Worten. „Woans dat nu komm‘ is un dat anfungen hett, dat seiht ji nu.“ Und dann gibt es schöne Bilder und Erinnerungen an Petra Schwaan-Nandke, die eingangs Auguste Grambauer als Mutter von Martin und Anna spielte. Zu sehen ist auch Niklas Ziemann, der 13-jährig den Armenhäusler Johannes Bärensprung verkörperte, beim Wettstehen im kalten Mühlbach zu Ostern wie die anderen Jungen bibberte und schließlich als König von Ulrike verschmäht wurde. Niklas Ziemann, inzwischen 20, ist bei den Schauspielern geblieben, mit ihnen gewachsen und übernahm die Rolle des Wachtmeisters Wilhelm Niemeier von Herbert Seidel, der von Beginn an dabei war, zunächst als Eiken Hans bei den „Darßer Schmugglern“.

Listen, Masken, Einbahnstraßen

„Jede Vorstellung ist anders. Man kann immer wieder hingehen“, sagt Holger Schulze. „Bei aller Mühe, den Sorgen und Ängsten ist es auch spaßig, spannend und eine enorme Herausforderung. Immer gibt es ein neues Platzschema von 85 bis zu 130, je nachdem, wer kommt, ob Einzelpersonen, Paare oder Familien.“ Normal wären es 350 Zuschauer.

Produktionsleiterin Sylvia Karo an der Einbahnstraße. Quelle: Elke Erdmann

Dem Intendanten stehen Produktionsleiterin Sylvia Karow und Stephanie Mauche zur Seite. Auf die Maskenbildnerin Beate Hentschel mussten sie leider verzichten. „ Adele und Auguste schminken sich selbst, und ich setze Doris die Maske auf“, sagt Sylvia Karow. Stephanie ist verantwortlich für Verkauf und Marketing, manchmal Schauspielerin, nun auch Souffleuse. Und hinter der Plexiglas-Scheibe scannt sie die Eintrittskarten. Die Gäste tragen sich in eine Liste ein, die in den Briefkasten gesteckt wird. „Man muss jede einzelne Vorstellung beim Gesundheitsamt anzeigen. Darauf bekommt man die entsprechenden Anweisungen. Wir müssen den Leuten dringend empfehlen, Mund- und Nasenschutz zu tragen.“ Gut gelöst ist der Weg zur Gastronomie, den das Schild Einbahnstraße und blau-weiße Wimpelketten markieren. Smileys mit Schmollmund bis zum lachenden Gesicht begleiten den Gast bis zum „Prost“. Prosit, es möge nützen!

Nächste Veranstaltung: Montag, 29.06.2020, 17 Uhr „Heiden von Kummerow – Die grandiosen Sieben (im Film: 1. Episode – Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche 2013), hochdeutsch.

