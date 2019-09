Ribnitz-Damgarten

Der Berufswunsch Feuerwehrmann bzw. bestimmt auch Feuerwehrfrau steht bei Kindern sicherlich nach wie vor hoch im Kurs. Wie es sich anfühlt, einmal wie die Großen zum Einsatz gerufen zu werden, durften etwa 30 Mädchen und Jungen am Wochenende erleben. Wie jedes Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten den Berufsfeuerwehrtag für die Mitglieder ihrer Nachwuchsabteilungen auf die Beine gestellt. Etwa mehr als 24 Stunden verbrachten die Nachwuchsbrandschützer im Feuerwehrgerätehaus, absolvierten theoretische Ausbildungseinheiten, aßen gemeinsam Mittagessen oder trieben Sport. Und dabei wurden die Feuerwehrleute von morgen so gut wie jedes Mal durch den Pieper „gestört“, wie bei einer echten Berufsfeuerwehr.

Insgesamt sieben Mal mussten die Nachwuchslebensretter ausrücken, angefangen bei einer Notfalltüröffnung auf dem Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung in der Damgartener Chaussee über eine Katze auf dem Baum in den Klosterwiesen bis zum Großbrand in Neu Hirschburg, der mitten in der Nacht gemeldet wurde und sich glücklicherweise als Fehlalarm entpuppte.

„Wir versuchen, die Szenarien so zu wählen, wie sie auch im Alltag einer Feuerwehr auftreten“, sagt Steffen Borsch, Gemeindejugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten. Seit Mai hatten er und die Jugendwarte der drei Jugendabteilungen der Feuerwehr der Bernsteinstadt den 24-Stunden-Dienst geplant. Mit im Boot war auch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen, über die die Jugendwehr an diesem Tag wie im echten Feuerwehralltag alarmiert wurde.

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz mussten die Nachwuchsbrandschützer sogar wegen eines echten Feuers ausrücken. Unter Aufsicht der Erwachsenen – insgesamt betreuten an diesem Tag 25 Feuerwehrleute aus der aktiven Abteilung die Kinder – gelang es, den Brand zu löschen. „Alle Teilnehmer waren von dem Tag begeistert“, berichtet Steffen Borsch. Am Samstag um 8 Uhr war der Berufsfeuerwehrtag gestartet, am Sonntag gegen 10.30 Uhr wurde er beendet.

„Die Kinder sollen auch mal selbst erleben, was ein richtiger Einsatz bedeutet, und erkennen, wo sie auch selbst mit ihrem Leistungsstand liegen“, sagt der Jugendwart. Seit einigen Jahren werde dieser Höhepunkt für die Nachwuchsfeuerwehr auf die Beine gestellt. Dabei gehe es nicht nur darum, dass die Mädchen und Jungen etwas lernen, sondern auch um die Gewinnung neuer Mitglieder für die Jugendfeuerwehr. „Die Kinder tragen dieses Erlebnis auch nach außen“, so Steffen Borsch.

Aktuell zählt die Jugendabteilung der Feuerwehr der Bernsteinstadt etwa 35 Mitglieder. In den vergangenen drei Jahren sei die Mitgliederzahl stetig gewachsen. In jedem dieser Jahre sei aus der Jugendabteilung auch mindestens ein Kamerad in die Erwachsenenabteilung aufgerückt.

Von Robert Niemeyer