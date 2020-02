Wie ein Ribnitzer mit seinen Songs bei Youtube Millionen Klicks sammelt

Ribnitz-Damgarten

Henning Grüschow sitzt mit Kopfhörern vor seinem Computer und experimentiert mit seinem Synthesizer. Über die Surround-Boxen spielt Musik, der 18-Jährige bewegt einen Regler auf dem Bildschirm. In seinem Zimmer, in dem er eine Ecke zum Studio umgebaut hat, produziert der Ribnitzer Songs, die auf der Internet-Video-Plattform Youtube bis zu 24 Millionen mal angeklickt werden. Auf Spotify erreicht er monatlich rund 80 000 Hörer. Top Hits aus dem Kinderzimmer. Und Grüschow hat noch viel vor.

„Als ich elf war, zeigte mir mein großer Bruder die Musik von Skrillex. Das ist ein US-amerikanischer DJ und Produzent elektronischer Musik. Ich hatte noch nie zuvor etwas Vergleichbares gehört, diese elektronischen Geräusche waren wie aus einer anderen Dimension“, sagt der Ribnitzer. Sein Interesse war sofort geweckt: „Ich wollte so etwas auch machen. Ich habe mir die nötigen Programme runtergeladen und sofort angefangen zu experimentieren. Über die Jahre hab ich mir alles beigebracht, was man zum Produzieren braucht.“

Aller Anfang ist schwer

Doch bis zum Millionen-Hit auf Youtube war es ein langer Weg. Der Teenager veröffentlichte zunächst eigene, simple Songs ohne Gesang im Internet. Zunächst jedoch mit mäßigem Erfolg. Nach zwei Jahren erkannte Grüschow: „Die Hörerschaft kommt nicht auf dich zu. Du musst auf sie zugehen.“

Der 18-Jährige änderte sein Konzept und begann zu remixen. Das heißt, er kreierte neue Versionen populärer Songs. Seine Fangemeinde wuchs, Grüschow und seine Musik wurden akzeptiert. Seine Remixe schickte er großen Youtube-Kanälen, die im Internet ähnlich funktionieren wie Plattenfirmen in der analogen Welt. Schließlich wurde einer dieser Kanäle, Trap Nation, auf ihn aufmerksam. Damit hatte der Teenager sein Ziel erreicht. Seine Songs wurden einem breiten Publikum zugänglich und sammelten Millionen Klicks.

0,65 Cent pro Klick

Doch bereits bestehende Songs in veränderter Form zu veröffentlichen, reichte dem 18-Jährigen nicht aus. „Ich wollte schon immer was komplett Eigenes machen. Ich habe dann angefangen, mit verschiedenen Sängern zu arbeiten.“ Mit einem befreundeten Musiker produzierte Grüschow eigene Songs. Daraus entstand der Song „Black Hole“, zu dem auch ein Musikvideo produziert wurde. Das war der Anfang eines neuen Kapitels, mit dem die beiden durchstarten wollen.

Die eigene Musik veröffentlicht der 18-Jährige hauptsächlich auf Spotify. Gegen einen monatlichen Beitrag kann auf dieser Internet-Plattform jeder Song gehört werden. Hier bekommt er pro Klick ungefähr 0,65 Cent. Das hört sich erst mal wenig an, dennoch ist es ein guter Nebenverdienst. Sein Song „Ocean“ hat auf Spotify mittlerweile 275 000 Aufrufe.

Alles, außer Schlager

Musik bestimmte schon immer das Leben Henning Grüschows. Zehn Jahre lang nahm er Schlagzeugunterricht und gewann zahlreiche Wettbewerbe. Mittlerweile spielt Henning Grüschow auch Gitarre. Und Inspiration findet er in vielen Genres. „Seit ich denken kann, höre ich AC/DC, Michael Jackson und die Puhdys.“ Einen großen Einfluss hat die Musik der ehemaligen US-amerikanischen Rock-Band Linkin Park. „Ich höre jede Art von Musik. Na ja, außer Schlager.“

Für die Zukunft wünscht sich der 18-Jährige vor allem Live-Auftritte in der Region und, dass er später von seiner Musik leben kann. Der Ribnitzer hat sich zudem bereits für mehrere Ausbildungen im Bereich Management beworben. Am liebsten würde er einen Beruf ausüben, der direkt etwas mit Musik zu tun hat. „Doch hier in der Region ist es schwer, etwas zu finden“, sagt Henning Grüschow. Auf jeden Fall hat er große Ziele: „Ich möchte etwas erschaffen, was man so zuvor noch nie gehört hat. Sozusagen die Grenzen von dem überschreiten, was gerade gehört wird.“

Von Elias Wehring