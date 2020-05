Wie gut lebt es sich in der Region Ribnitz-Damgarten?

Ribnitz-Damgarten

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Boddenküste, die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, das Hinterland mit den beschaulichen Städtchen Marlow und Bad Sülze: Der westliche Teil des Landkreises Vorpommern-Rügen gehört zu den schönsten und vielfältigsten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns.

Die endlosen Strände an der Ostsee, die malerischen Wälder, die vielen liebenswürdigen kleinen Orte locken nicht nur jedes Jahr hunderttausende Touristen in die Region, sondern sind auch Heimat tausender Menschen. Eine Heimat, in der sich in den vergangenen Jahren viel bewegt wurde. Einige Großprojekte werfen bereits ihre Schatten voraus.

Wir möchten dazu Ihre Meinung erfragen. Wie bewerten Sie das Leben in der Region Ribnitz-Damgarten?

Die Umfrage finden Sie unter www.ostsee-zeitung.de/umfragerdg

Von Robert Niemeyer