Ribnitz-Damgarten

„Jede Lücke wurde genutzt, um das zu schaffen. Wir wissen ja nicht, ob sich die Welt morgen anders dreht“, sagt Tommy Bittner. Er ist der Mann, der dafür sorgt, dass die städtischen Schulen in Ribnitz-Damgarten auf eine coronabedingte Schließung vorbereitet sind.

Mehr als 150 Laptops musste Bittner in den vergangenen Wochen für den Einsatz fit machen. Betriebssysteme installieren, die Basisprogramme einrichten, die Zugänge zu Lernplattformen schaffen. „Die Laptops mussten so vorbereitet werden, dass die Schüler loslegen können“, so Bittner.

Anzeige

80 000 Euro für Laptops

„Was die Technik angeht, sind wir gut aufgestellt“, sagt Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule in Ribnitz. Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens habe während der Corona-Pandemie frühzeitig reagiert und Mittel aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung für die Anschaffung von digitalen Endgeräten beantragt. Für ca. 80 000 Euro aus diesem Topf konnten 156 Laptops beschafft werden, die auf Basis der jeweiligen Schülerzahlen an die städtischen Schulen, also die Bernsteinschule, die Rudolf-Harbig-Schule und die Bauermeister-Grundschule, verteilt worden sind. Hier wurden die Laptops dann nach individuellem Bedarf an die Schüler verteilt.

Tommy Bittner kümmert sich um die digitale Infrastruktur der städtischen Schulen in Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Doch die technische Ausstattung ist nur die eine Seite der Medaille. „Wir müssen den Kindern auch den Umgang damit beibringen“, so Christina Bonke. Auch hier habe die Stadt schon vor Jahren begonnen, die Voraussetzungen zu schaffen. Computerkabinette wurden sowohl in Ribnitz als auch in Damgarten eingerichtet. An der Bernsteinschule stehen bereits seit zehn Jahren für die Siebtklässler Laptops zur Verfügung.

Eigeninitiative gefragt

Doch laut Christina Bonke benötige es viel Eigeninitiative, sowohl Schüler als auch Lehrer für den Umgang mit den Programmen fit zumachen. „Gerade in der Corona-Pause haben wir viel gelernt“, so Bonke. Eine Herausforderung sei damals gewesen, dass es von der Landesregierung keine Empfehlungen gegeben habe, welche Lernprogramme genutzt werden sollten. Und so musste die Bernsteinschule einen eigenen Weg gehen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von Vorteil sei dabei gewesen, dass es hier bereits seit fünf Jahren ein Programm gibt, mit dem auf Organisations-Ebene kommuniziert wird. Über das sogenannte „digitale Klassenbuch“ können unter anderem Stunden- und Vertretungspläne, Hausaufgaben oder auch Mitteilungen an die Eltern gesendet bzw. abgerufen werden. Lehrer, Eltern und Schüler haben zu dem System Zugang.

„Itslearning“ vom Land

Darüber hinaus haben Lehrer und Schüler den Umgang mit spezieller Lernsoftware geübt, um im Fall einer coronabedingten Schließung weitestgehend reibungslos auf das Home-Schooling umsteigen zu können. „Es kostet viel Zeit und Mühe, aber es ist toll, dass sich die Kollegen darauf einlassen und mitziehen“, sagt Christina Bonke. Zuletzt habe es sogar erste Probeläufe für Unterricht per Video-Konferenz gegeben. „Wir sind gut vorbereitet. Ich hoffe trotzdem, dass wir nicht schließen müssen“, so die Schulleiterin.

Diese Hoffnung hat auch Kerstin Schaperjahn, Schulleiterin der Rudolf-Harbig-Schule. Doch mit Beginn dieses Schuljahres hätten sich auch in der Damgartener Schule die Voraussetzungen für das digitale Lernen verbessert. Die Schule nutzt die vom Land für die Schulen in MV zur Verfügung gestellte Lernplattform „itslearning“. In den vergangenen Wochen wurde das Lehrer-Kollegium im Umgang mit der Plattform geschult. Über dieses Programm können Schüler auf Aufgaben zugreifen, die vom Lehrer hochgeladen werden.

Einige Schüler, die auf Antrag per Distanzunterricht beschult werden, nutzen das Programm bereits. „Die Lern-Plattform ist nicht nur für den Distanzunterricht bei einer Schließung geeignet, sondern bietet auch Möglichkeiten für die Zukunft“, sagt Kerstin Schaperjahn.

Problem: Lahmes Internet auf dem Land

Ein Problem sei jedoch, dass nicht jeder Schüler zu Hause einen entsprechend schnellen Internetanschluss habe. Gerade in ländlicheren Gegenden fehlen Anschlüsse. „Da werden wir im E-Fall möglicherweise Schüler verlieren“, sagt auch Jan-Dirk Zimmermann, Direktor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Damgarten. Grundsätzlich sei das Gymnasium für eine Schließung gut aufgestellt.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen, Schulträger des Gymnasiums, hatte über das Bundesprogramm ebenfalls Endgeräte beschafft. Lern- und Kommunikationssoftware werde genutzt. Mit Beginn des neuen Schuljahres seien die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown ausgewertet worden. Daraus sei laut Zimmermann ein Grundlagenpapier entstanden, nach dem im Falle einer Schließung gehandelt werde.

Lesen Sie auch

„Wenn möglich, möchten wir diesen Fall aber vermeiden“, so der Direktor. Denn auch wenn Distanzunterricht möglich ist, bräuchten die Schüler aufgrund des höheren technischen Aufwands für denselben Inhalt länger. Außerdem könnte es Probleme geben in Familien, die mehrere Kinder haben. Gepaart mit Home-Office-Situationen der Eltern könne es bei der Nutzung der familieneigenen Endgeräte eng werden. „Und es fallen die sozialen Faktoren weg, die im Unterricht sehr wichtig sind“, so Jan-Dirk Zimmermann.

Von Robert Niemeyer