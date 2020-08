Wie in Barth aus einem Kasernengebäude eine Schule wurde

Barth

1947 besuchten 170 Schüler die Schule in der Papenstraße. Wegen steigender Schülerzahlen zog die Oberschule nach Barth-Vogelsang in das ehemalige Stabsgebäude der Flak-Kaserne. Der Unterricht begann im Januar 1952. Am 11. März 1965 erhielt die Schule den Namen des ersten Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl.

1967 und 1968 besaß die Erweiterte Oberschule keine Abiturklasse, weil nur eine EOS im Kreis Ribnitz-Damgarten bestehen sollte. Ab 1969 erfolgte in Barth aber wieder die Abiturprüfung. Am 31. Juli 1982 wurde die EOS in Barth wegen der Abschaffung der Vorbereitungsklassen 9 und 10 in der DDR aufgelöst.

Mit dem Schuljahr 1982/1983 wurden je eine 11. und eine 12. Klasse als EOS-Teil der POS „ Hans Coppi“ angegliedert, da an der Ribnitzer EOS nicht genügend Internatsplätze zur Verfügung standen. Der EOS-Teil und die Coppi-Schule befanden sich im selben Gebäude (ehemals Flak-Kaserne).

Unterricht in mehreren Schulgebäuden

Heute befindet sich in dem Gebäude der ehemaligen Flak-Kaserne in Barth die Förderschule. Quelle: Mario Galepp

Nach der Wende im Jahr 1989 wurden die Leistungsklassen 9 und 10 und die Sekundarstufe für die Klassen 11 und 12 eingerichtet. Im Schuljahr 1991/1992 wurde das heutige Gymnasium der Klassen 5 bis 12 gegründet. Der erste Schulleiter war Kurt Schendel, 1993 wurde Ute Bugdahn als Schulleiterin bestätigt.

Wegen der großen Schülerzahl musste in zwei weiteren Gebäuden – in der Diesterweg-Schule und in der ehemaligen Barther Berufsschule – unterrichtet werden. Da die Gebäude räumlich weit voneinander entfernt lagen, stellte dies ein logistisches Problem für die Lehrer dar. Deshalb wurde am 1. Juni 1994 auf Beschluss des Kreistages der Grundstein für den Erweiterungsbau des Barther Gymnasiums gelegt. Am 7. August 1996 findet der Unterricht aller Klassen erstmals im neuen Schulhaus statt. Heute befindet sich in dem Gebäude der ehemaligen Flak-Kaserne die Förderschule „Jan-Amos Komensky“.

Von Anika Wenning