Wie sich die Schulen in der Region Ribnitz-Damgarten auf den Neustart vorbereiten

Ab Montag sind die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Die Schüler, die in diesem Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen, werden wieder vor Ort unterrichtet. Das heißt, dass die zehnten Klassen an Regionalschulen und zwölften Klassen an Gymnasien sowie 13. Klassen an Abendgymnasien wieder zur Schule gehen. Auch die Zehntklässler an Gymnasien, die die Mittlere Reife anstreben, werden wieder vor Ort unterrichtet.

Um Lehrer und Schüler vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hat die Landesregierung Hygieneregeln für den Unterricht aufgestellt. Unter anderem soll der Abstand von 1,5 Metern zueinander gewahrt werden. Die Schulen in der Region treffen jedoch noch weitere Vorkehrungen.

Bernsteinschule setzt auf kleine Gruppen

Laut Landesregierung dürfen bis zu 15 Schüler in einem Klassenraum unterrichtet werden. Die Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten setzt auf noch kleinere Gruppen. Die 55 Zehntklässler werden auf neun Gruppen aufgeteilt. Fünf bis sechs Schüler werden dann von einem Lehrer unterrichtet. Nur die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden dabei behandelt, jeden Tag jeweils in Doppelstunden. Sechs Stunden Unterricht haben die Schüler also. „Sie üben dabei prüfungsrelevante Formate“, sagt Schulleiterin Christina Bonke.

Die Schulleitung hat zudem Mund-Nase-Schutzmasken besorgt, die die Schüler erwerben können. An jeder Toilette und jedem Ein- bzw. Ausgang stehen Desinfektionsspender bereit. In den Unterrichtsräumen werden Seifenspender, Papierhandtücher und Wasser bereitgestellt. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Christina Bonke.

„Wir sind gut vorbereitet. Die Schüler schaffen die Prüfung“, sagt Christina Bonke, Schulleiterin der Bernsteinschule Ribnitz-Damgarten. Quelle: Ann-Christin Schneider

Jeweils ein Lehrer betreut die zehnten Klassen außerhalb des Unterrichts, etwa an der Bushaltestelle oder in den Pausen. Jede der drei Klassen hat dabei einen eigenen Ein- bzw. Ausgang ins Gebäude. Für jede Klasse ist eine Fläche auf dem Schulhof festgelegt, der in der Pause unter Aufsicht genutzt wird. Die Maßnahmen sind bereits über die Online-Kommunikations-Plattform der Schule bekannt gegeben worden.

Die nächsten zwei Wochen sollen genutzt werden, um die Zehntklässler intensiv auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Trotz der schwierigen Situation ist sich Christina Bonke sicher: „Die Schüler schaffen die Prüfung.“

Gymnasium Damgarten : Wege gekennzeichnet

Das Damgartener Richard-Wossidlo-Gymnasium hält sich nach Angaben von Schulleiterin Sigrid Schermuk vor allem an die Vorgaben des Landes. In den Klassenräumen wird der Abstand von 1,50 Meter zueinander sichergestellt. Das führt dazu, dass auch hier weniger als 15 Schüler in einem Raum unterrichtet werden.

In den Fluren des Gebäudes sind Wege gekennzeichnet, um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Die Benutzung der Sanitäranlagen soll kontrolliert werden. Nach jeder Unterrichtseinheit sollen die Klassenräume gelüftet werden. In jeder Pause sollen sich die Schüler die Hände waschen.

Bis zu fünf Zehntklässler, die die Mittlere Reife anstreben, und bis zu 60 Abiturienten der zwölften Klasse werden am Montag erwartet. Bis zum 6. Mai werden die Prüflinge unterrichtet. Die erste Abiturprüfung im Fach Deutsch ist für den 8. Mai angesetzt. Im Unterricht wird der prüfungsrelevante Stoff behandelt. „Ich gehe davon aus, dass alle Schüler mit dem Willen, eine Prüfung abzulegen, gut vorbereitet sind“, sagt Sigrid Schermuk.

Harbig-Schule Damgarten : Zeitlich versetzter Unterricht

Auch an der Rudolf-Harbig-Regionalschule in Damgarten werden in dieser Woche Vorkehrungen getroffen, den Hygieneplan des Landes umzusetzen. Die Abstände zwischen den Schülern werden gewährleistet. Die wichtigsten Informationen zu weiteren Maßnahmen wurden den Eltern online bereitgestellt, wie Peter Range, stellvertretender Schulleiter, mitteilte.

„Der Unterricht findet zeitlich versetzt statt, damit in den Pausen nicht alle Schüler gleichzeitig auf dem Schulhof sind“, sagt Peter Range, stellvertretender Schulleiter der Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten. Quelle: Michaela Krohn

Auch in der Harbig-Schule werden Wege gekennzeichnet. Die Unterrichtsstunden finden zudem zeitlich versetzt statt, sodass sich nicht alle Schüler gleichzeitig auf dem Pausenhof befinden.

Zwei zehnte Klassen mit insgesamt 42 Schülern werden ab Montag wieder unterrichtet und auf die Prüfungen zur Mittleren Reife, die am 11. Mai beginnen, vorbereitet. Auch während der Schulschließung waren die Schüler – wie an anderen Schulen auch – mit Aufgaben versorgt worden. „Wir sind optimistisch, dass die Schüler das schaffen“, sagt Peter Range.

Freie Schule Prerow : Unterricht in der Mensa

An der Freien Schule in Prerow sei der Hygieneplan des Landes abgearbeitet, teilte Schulleiter Gerald Schaarschmidt mit. Auf der Internetseite der Schule sind die wichtigsten Infos zu finden. Der Schulelternrat ist direkt informiert worden, Schüler und Eltern über Apps.

Das gilt zum Schulstart Am nächsten Montag, 27. April, beginnt für die 1492 Schülerinnen und Schüler der 12. und 10. Klassen an den Gymnasien, Gesamtschulen und Regionalschulen im Landkreis Vorpommern-Rügen wieder der Unterricht an den Schulen. Auch für die 607 Auszubildenden in den Abschlussklassen an den Beruflichen Schulen trifft das zu. Aufgrund der Corona-Krise gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Alle Schulen verfügen gemäß Infektionsschutzgesetz ohnehin bereits über einen eigenen Hygieneplan, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit aller Beteiligten beizutragen. Zudem gelten weitere Hinweise, unter anderem durch den Corona-Hygieneplan des Landes für die Schulen. Schüler mit Atemwegsproblemen können demnach auf Antrag zu Hause bleiben. Auch wer mit Menschen aus der Risikogruppe zusammenlebt, kann zu Hause bleiben. Zudem ist ein Abstand voneinander von mindestens 1,50 Meter einzuhalten. Auch an den Bushaltestellen soll sichergestellt werden, dass die Schüler den Abstand einhalten. Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln soll es nicht geben. Jeder soll sich regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Händewaschen. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe sollen möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst werden und sollen mehrmals täglich gereinigt werden. Eine Maskenpflicht gibt es in den Schulen grundsätzlich nicht. Der Landkreis Vorpommern-Rügen empfiehlt jedoch, Mund-Nasen-Bedeckungen zumindest im Innenbereich zu tragen. Für die Beschaffung der Schutzmasken sind nach Angaben des Landkreises die Schüler bzw. deren Eltern verantwortlich. In den Schulbussen gilt jedoch die Maskenpflicht.

Die Zehntklässler werden in der Mensa der Schule unterricht. Hier sei genug Platz, um den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Die Abiturienten der zwölften Klasse werden auf zwei Klassenräume aufgeteilt. Auch in Prerow geht es im Unterricht vor allem um prüfungsrelevante Inhalte. Für die Elftklässler wurde sichergestellt, dass sie Konsultationen wahrnehmen können. Bis zu 60 Schüler werden am Montag in der freien Schule erwartet.

Ausreichend Seife und Desinfektionsmittel stehe zur Verfügung. Wege werden wie auch an anderen Schulen gekennzeichnet. Die Aufsicht an den Bushaltestellen, in der Pause und auch in den Sanitärbereichen werde laut Gerald Schaarschmidt verstärkt. „Wir hoffen, dass alles gut geht“, so der Schulleiter.

Freie Schule Dettmannsdorf : Maskenpflicht für Lehrer

Eine Mund-Nase-Schutzmaske ist laut Vorgaben des Landes in den Schulen nicht verpflichtend. In der Freien evangelischen Schule in Dettmannsdorf haben sich die Lehrer jedoch darauf geeinigt, dass zumindest sie eine Schutzmaske tragen, wie Schulleiterin Dr. Martha-Daniela Queren mitteilte. Den Schülern sei es freigestellt, ob sie eine Maske tragen möchten.

Neben Seifenspendern und Papierhandtüchern steht in Dettmannsdorf auch Desinfektionsmittel bereit. Die Schüler dürfen nur einzeln auf die Toilette gehen.

„Ich gehe davon aus, dass die Schüler die Prüfung schaffen“, sagt Dr. Martha-Daniela Queren, Schulleiterin der Freien Evangelischen Schule Dettmannsdorf. Quelle: Robert Niemeyer

Zwei zehnte Klassen mit insgesamt 32 Schülern hat die Freie Schule Dettmannsdorf. Da einige Schüler zur Corona-Risikogruppe gehören und ab Montag nicht im Unterricht sein werden, müssen die beiden Klassen nicht geteilt werden, da sie die Maximalzahl von 15 nicht überschreiten. Für den den 1,50-Meter-Abstand werde gesorgt.

Eltern und Schüler sind in den vergangenen Wochen über das digitale Klassenbuch auf dem Laufenden gehalten worden. Auch der Heimunterricht habe sehr gut funktioniert. Die Zehntklässler durften beispielsweise ihre Schullaptops mit nach Hause nehmen, um zu arbeiten. „Ich gehe davon aus, dass sie die Prüfung schaffen“, ist Martha-Daniela Queren optimistisch.

Barth : Schulzentrum setzt auf Verantwortungsbewusstsein

Das Gymnasiale Schulzentrum in Barth hat vor allem über die eigene Internetseite und mit einem Schreiben an die Eltern der Zehnt- und Zwölftklässler über die einzuhaltenden Maßnahmen mit dem Schulstart am Montag informiert. Für die Umsetzung seien insbesondere die Schüler verantwortlich. Hingewiesen wird darauf, die Hygieneregeln einzuhalten. Vor allem regelmäßiges Händewaschen wird gefordert. Schüler mit Atemwegssymptomen sollen zu Hause bleiben. Schutzmasken sind nicht verpflichtend, werden in den Unterrichtspausen im Innenbereich jedoch empfohlen. „Der Schutz aller Beschäftigten sowie aller Schülerinnen und Schüler genießt höchste Priorität“, heißt es in dem Schreiben.

