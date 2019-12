Wie viel Kultur braucht Ribnitz-Damgarten?

Ribnitz-Damgarten

Hafenfest, Frühlingsfest, Sommerfest: Die Ribnitz-Damgartener feiern gerne. Festspielkonzerte, Lesungen, Theater: Die Ribnitz-Damgartener sind vielseitig interessiert. Sportfest, Tanzfest, Radtour: Die Ribnitz-Damgartener sind aktiv. Schaut man einmal auf das kulturelle Angebot Ribnitz-Damgartens, kommt man zu dem Schluss, dass den Bürgern und Gästen der Bernsteinstadt eine Menge geboten wird. Doch geht da noch mehr?

Was genau und in welchen Bereichen noch Potenziale liegen, das versucht seit einigen Monaten die Kulturwerkstatt herauszufinden. Eine Lenkungsgruppe, bestehend aus 13 Mitgliedern, nimmt das kulturelle Angebot der Bernsteinstadt dafür unter die Lupe. Entstehen soll ein Kulturkonzept für Ribnitz-Damgarten. Dabei geht es ganz konkret auch um das Stadtkulturhaus in Ribnitz.

Dessen Zukunft steht seit Anfang 2017 in Frage. Eine Sanierung ist teuer. Mit dem Begegnungszentrum als weiteres Veranstaltungshaus gebe es Doppelstrukturen, die sich die Stadt nicht mehr leisten könne, hieß es damals. Nach öffentlichem Widerstand wurde eine endgültige Entscheidung vertagt. So entstand die Idee, ein Kulturkonzept für die ganze Stadt zu erarbeiten, da das Stadtkulturhaus nicht für sich alleine betrachtet werden könne.

„Wir glauben daran, dass dieser Prozess unter größtmöglicher Einbeziehung der Menschen hier ablaufen muss“, sagt Teresa Trabert, Geschäftsführerin der Rostocker Agentur fint. Quelle: Robert Niemeyer

In den vergangenen Wochen waren Kulturschaffende, also unter anderem Vereinsvorsitzende, Künstler, Museumsleiter und andere, befragt worden. Ziel war es, herauszufinden, welche Angebote es in der Bernsteinstadt überhaupt gibt, welche Räume für Kultur überhaupt zur Verfügung stehen und welche Wünsche bestehen. „Es hat sich gezeigt, dass die Themen Räume, Vernetzung, Werbung und Nachwuchsgewinnung eine große Rolle spielen“, sagt Teresa Trabert, Geschäftsführerin der Kreativagentur fint aus Rostock. Trabert und ihr Team begleiten und moderieren den Prozess in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Lenkungsgruppe.

Eine detaillierte Auswertung stehe zwar noch aus, es zeige sich jedoch, dass die Kulturschaffenden voneinander eher wenig wissen. Ebenso würden einige von ihnen Räume für Veranstaltungen suchen. Andere wiederum haben Veranstaltungsräume, die auch von anderen genutzt werden könnten. Im März wird es eine öffentliche Veranstaltung geben, in der die Ergebnisse der Auswertung dieser Befragung vorgestellt werden. An diesem Tag und an zwei weiteren Terminen sollen dann Lösungswege erarbeitet werden.

Auch die Bürger der Stadt sollen dabei die Gelegenheit bekommen, ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern. „Wir glauben daran, dass dieser Prozess unter größtmöglicher Einbeziehung der Menschen hier ablaufen muss“, so Teresa Trabert. Deshalb wird nun eine groß angelegte Umfrage gestartet. „Wir möchten alle möglichen Zielgruppen ansprechen.“

Tim Singhofen, FSJler im Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung. Quelle: Robert Niemeyer

Los geht es am Freitag, 6. Dezember, vormittags am Famila-Markt und nachmittags auf dem Ribnitzer Weihnachtsmarkt. Teresa Trabert und Tim Singhofen, der derzeit sein Freiwilliges soziales Jahr im Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur in der Stadtverwaltung absolviert, möchten dann mit den Besuchern ins Gespräch kommen. An drei weiteren Terminen werden diese qualitativen Interviews stattfinden. Am Montag, 9. Dezember, sind die Mitarbeiter Traberts vormittags im Ribnitzer Stadtgebiet unterwegs, am Nachmittag in Damgarten. Ort und genaue Zeit für die weiteren Termine am 16. und 17. Dezember werden noch auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten bekanntgegeben. Am 24. Januar werden außerdem die Gäste des Neujahrsempfangs der Stadt und des Amtes Ribnitz-Damgarten befragt.

Außerdem können die Bürger der Stadt im Internet an einer Umfrage teilnehmen. „Alle haben jederzeit die Möglichkeit, sich einzubringen“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Der Prozess sei ergebnisoffen, betont Kunz dabei abermals. Neben Antworten auf viele andere Fragen soll jedoch auf jeden Fall eine Aussage zur Zukunft des Stadtkulturhauses getroffen werden. In die eine oder andere Richtung.

Zur Onlineumfrage gelangen Sie unter: www.ribnitz-damgarten.de/kulturwerkstatt/

Lesen Sie mehr

Von Robert Niemeyer