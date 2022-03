Wieck

Waldemar ist nicht nur der beeindruckendste Gast in der Darßer Arche, Waldemar ist der einmaligste Gast im Nationalparkzentrum der vergangenen Jahre. Waldemar ist ein lebensechter Wisent und Teil der Ausstellung „Heinz Sielmann – Heimische Natur im Fokus“. Die Schau ist anlässlich des 100. Geburtstages des bekannten Naturfilmers zu sehen.

Die Ausstellung bis Ende September soll das Nationalparkzentrum in dem kleinen Boddendorf wieder auf die Erfolgsspur führen. Zuletzt waren die Besucherzahlen immer weiter in den Keller gerutscht. Die Luftaufnahmen des Nationalparks haben die zahlenden Besucher in der Einrichtung nicht wie gewünscht beflügelt.

Entdecker-Linse

Das soll nun mit den Tierexponaten gelingen und mit einer „Entdecker-Linse“. Damit nämlich können Besucher der Schau zusätzliche Informationen zu den ausgestellten Tieren in Lebensgröße erhalten. Außerdem bietet das Instrument die Gelegenheit, auch abseits der regulären Wege durch die Ausstellung weitere Informationen zu sammeln. Vor allem für Kinder dürfte das nach Einschätzung der Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk, ein besonderer Spaß in der Ausstellung werden.

Mit zwei Lastkraftwagen wurden die Ausstellungsstücke in der zurückliegenden Woche angeliefert. Mehrere Tage dauerte der Aufbau der Sonderausstellung in der Darßer Arche. In der waren zuvor nahezu sämtliche Ausstellungsgegenstände an die Seite gerückt worden, großformatige Fotoleinwände wurden zusammengerollt, das Kino in der Ausstellung abgebaut.

Besucherplus

Die Wanderausstellung der Sielmann-Stiftung könnte für die Darßer Arche ein Besucherplus bringen. Zuletzt verloren sich in dem Ausstellungsraum des Nationalparkzentrums immer weniger zahlende Besucher. Auch die beeindruckenden Luftaufnahmen haben die Gäste nicht aus der Reserve gelockt. Im Darß-Museum in Prerow, die Darß-Festspiele und etliche andere Einrichtungen verzeichneten in den zurückliegenden Jahren höhere Besucherzahlen als die Darßer Arche.

Immer wieder hatten die Verantwortlichen beim Umweltministerium beziehungsweise dem Nationalparkamt Vorpommern mit Sitz in Born um finanzielle Unterstützung für eine neue Ausstellung angeklopft. Doch angesichts des Sparkurses in der Nationalparkverwaltung blieb kein Geld übrig für eine neue ansprechende Ausstellung. Und auch die Kommune Wieck als alleinige Gesellschafterin des Tourismusbetriebes machte kein Geld locker für eine Modernisierung der Info-Schau in der Darßer Arche. Die wird betrieben von der Kur- und Tourist GmbH Darß, ist damit keine Einrichtung der Nationalparkverwaltung.

Abstellgleis

Zuletzt drohte gar, die Darßer Arche landet auf dem Abstellgleis. Denn in Zingst wurde der Bau eines neuen modernen Nationalparkzentrums geplant. Die Idee wurde inzwischen deutlich gestutzt. Statt eines großen Zentrums sollte auf der Fläche an der Jordanstraße nur noch eine kleine Variante der ursprünglichen Idee entstehen. Denn: Die Kommune hat mit der Einrichtung eines Verkehrszentrums neue Pläne für das Areal.

Die Vorstellungen verdrängten zuletzt auch den Bau eines kleinen Nationalparkzentrums. Nun steht das Bilden eines Netzwerkes mit Knotenpunkten Darßer Arche und der Nationalparkausstellung auf dem Ostzingst auf der Agenda. Die betroffenen Gemeinden auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hatte in diesem Zusammenhang eine so große Übereinstimmung und Einigkeit bewiesen, dass sich Umweltminister Till Backhaus bereit erklärte, für diesen „Lückenschluss“, dieser Bildung eines Netzwerks Geld zur Verfügung zu stellen.

Interaktivität

Waldemar wird das alles wenig interessieren. Der Wisent beeindruckt allein durch Größe. Die lässt sich auf die Ausstellung übertragen, die mit ihren interaktiven Elementen punktet. Auch Einheimische sollten sich nach Einschätzung von Mandy Krüger-Falk einen Besuch gönnen.

Besonders auch für Kinder ist die Schau interessant. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte in Wieck habe sich schon angekündigt, eingeladen sind auch die Kinder der Kitas und Schule der Region. Waldemar jedenfalls hat sich auf einen Besucheransturm eingestellt.

Von Timo Richter