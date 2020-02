Wieck: „Bätschi, ich bleibe stehen“ – vielleicht

Wieck

Nicht komplett fällen – das ist der Wunsch der Wiecker Gemeindevertreter für den sogenannten „ Zungenbaum“ in dem Boddendorf. Die bereits arg in Mitleidenschaft gezogene Eiche will die freiwillige Feuerwehr des Ortes während einer Übung abnehmen. Wunsch der Gemeindevertretung ist es, wenigstens den Stamm mit dem stilisierten Gesicht zu erhalten. Abgemacht wurde, dass es regelmäßige Informationen geben wird, ob, wann und wie der Baum zwischen der Ortslage und dem Ortsteil Jagdhaus angegangen werden soll.

Von Timo Richter