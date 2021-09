Wieck/Rostock

Für das Biocafé „Fernblau“ von Jacqueline Freyer (49) und Roland Koritzki (50) in der „Darßer Arche“ in Wieck auf dem Darß sind die Tage gezählt. Das Oberlandesgericht (OLG) Rostock wies einen Einspruch auf einen Vergleich, den die Kur- und Tourismus GmbH als Kläger und die Cafébetreiber als Beklagte im Mai geschlossen haben, ab. Am 30. November muss das Café dichtmachen.

Freyer und Koritzki hatten das Café 2009 eröffnet. Und ihren damals bis 2013 gültigen Pachtvertrag immer wieder verlängert. Zuletzt Ende 2018 um weitere zehn Jahre plus einer Option bis 2034. Gegen diese Vertragsverlängerung der Kur- und Tourismus GmbH hatte deren neue Geschäftsführerin Mandy Krüger-Falk, die seit 2018 im Amt ist, 2019 Widerspruch eingelegt. Vor Gericht ging es im Mai darum, ob dieser Widerspruch fristgerecht eingegangen ist.

Ordnungsgemäße Kündigung fristgerecht

Da, so der Vorsitzende Richter am OLG, ein Feiertag in dieser Zeit lag, sei der Einspruch fristgerecht gewesen. Wenzel machte klar, dass es auch im Mai nie um die fristlosen Kündigungen gegen das Café ging, da die alle nichtig gewesen seien. Die ordnungsgemäße Kündigung, so der Richter, sei jedoch wirksam und fristgerecht, da es um den Widerspruch gegen die Verlängerung des Vertrages ging.

Hat vor Gericht gewonnen: Der Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk, ist es gelungen, die Betreiber des Cafés Fernblau aus der Darßer Arche zu klagen. Quelle: Timo Richter

Was juristisch kompliziert klingt, ist in Realität recht einfach. Das Café muss raus. Die Klägerin hat erreicht, dass die Betreiber ihre Türen schließen müssen. Die Gründe dafür sind undurchsichtig, was das Gericht nicht zu interessieren hat. Die Richter entscheiden lediglich über die rechtliche Wirksamkeit einer Verlängerungskündigung.

Warum wurde dem Café überhaupt gekündigt?

Offiziell sagt Mandy Krüger-Falk: „Mein Anliegen ist es nur gewesen, den Pachtvertrag und die Verlängerung, die ich juristisch für nicht richtig halte, per Kündigung juristisch prüfen zu lassen.“ Freyer aber behauptet, es sei offenbar nie Absicht der Geschäftsführerin der Kurbetriebs gewesen, mit ihnen weiterarbeiten.

Unterdessen hat sich Borns Bürgermeister Gerd Scharmberg zu Wort gemeldet und sich gegen die „Verschwörungstheorie“ von Jacqueline Freyer zur Wehr setzen, dass es in diesem Fall um Immobilienspekulationen gehe. Die Behauptung, die Klage von Krüger-Falk sei eine Racheaktion, die von ihm gelenkt sei, weil Freyer eine Lesung des Autors Steffen Dobbert durchgeführt habe, gegen den Scharmberg eine Klage geführt und gewonnen habe, stimme nicht.

Gerd Scharmberg (FDP) Quelle: privat

Denn, so Scharmberg, das Buch ist 2020 erschienen, die Lesung war im August 2021, der Kündigungsprozess aber schon 2019. Scharmberg sagt: „Das kann ja zeitlich gar nicht hinhauen. Die Behauptungen von Frau Freyer sind einfach falsch. Ich bin davon ausgegangen, dass der Prozess um das Café in der Arche längst beendet gewesen ist.“

Antrag auf Befangenheit gegen OLG-Richter

Wie es nun in der Darßer Arche, die mit Fördermitteln in Höhe von 3,8 Millionen Euro erbaut wurde, gastronomisch weitergeht, ist offen. Die Rechtsanwältin der Cafébetreiber hat gegen die Richter des OLG den recht aussichtslosen Antrag der Befangenheit wegen arglistiger Täuschung gestellt. Darüber wird am 21. Oktober verhandelt.

Für Freyer und Koritzki ist in Wieck wohl Schluss, obwohl es ihnen gelungen ist, 5000 Unterschriften für den Erhalt ihres Cafés zu sammeln. Jacqueline Freyer sagt: „Nach all dem das Café an einem anderen Ort aufzubauen – dafür fehlt uns die Kraft. Was wir hier in zwölf Jahren aufgebaut haben, ist ruiniert. So wie unsere Existenz.“ Außerdem fehlt ihr auch das Geld für ein neues Café. Denn die Prozesskosten wird sie wohl tragen müssen. Und da rechnet sie mit 15 000 Euro.

