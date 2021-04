Wieck

Der große Ansturm zur Eröffnung des ersten Schnelltestzentrums auf dem Darß ist ausgeblieben. Als am Mittwoch die Türen der Darßer Arche aufschwangen, standen gerade einmal fünf Menschen davor, um sich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Ein Ehepaar aus Wustrow waren die ersten Probanden, denen der Abstrich aus dem Nasenrachen genommen wurde.

Binnen der ersten Stunde verloren sich nur ein Dutzend Testwilliger. Unter ihnen auch Inge Bogun aus dem benachbarten Born. Sie war eigens zum Testzentrum in Wieck gefahren, weil sie am Mittag einen Frisörtermin wahrnehmen wollte. Und dafür, so die Bornerin, „brauche ich ein negatives Testergebnis“.

Einrichtung in Ahrenshoop öffnet am Donnerstag

Nach der Öffnung des Schnelltestzentrums in Wieck macht am Donnerstag eine weitere Einrichtung in der Strandhalle in Ahrenshoop auf. Geöffnet ist das Zentrum in dem Künstlerort dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Das Schnelltestzentrum in der Darßer Arche in Wieck hat montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Seitens des Amtes Darß/Fischland wird darauf hingewiesen, dass nur symptomfreie Personen getestet werden. Kinder unter 14 Jahren sowie Menschen mit Blutgerinnungsstörungen können ebenfalls nicht getestet werden. Während der Viertelstunde vor dem Test darf nichts gegessen oder getrunken werden.

Ausweitung der Testkapazitäten ist möglich

Sollte sich in den kommenden Tagen ein höherer Testbedarf ergeben, können die Testkapazitäten in Wieck und Ahrenshoop ausgeweitet werden. Aus Born gibt es die Zusage, dass bei Bedarf ein zusätzliches Testzentrum in der Alten Schule eingerichtet werden kann. Weitere Schnelltestzentren existieren unter anderem in Marlow oder in Damgarten.

Corona-Schnelltests sind außerdem in zahlreichen Apotheken in der Region möglich. Das sind unter anderem die Apotheke am Bodden, Lange Straße 80, 18311 Ribnitz-Damgarten, 03821/812913; die Bodden-Apotheke, Blaue Wiese 4, 18356 Barth, 038231/89036; die Ostsee-Apotheke, Reifergang 5, 18356 Barth, 038231/3833; die Strand-Apotheke, Strandstraße 44, 18374 Zingst, und die Apotheke Velgast, Straße der Jugend 37, 18469 Velgast.

Von Timo Richter