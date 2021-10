Wieck: Muss der Schulungsraum der Feuerwehr nach einem Wasserschaden neu gebaut werden?

Wieck

Da hat sich ganz schön etwas angestaut in der einstigen Info-Box des Kunstmuseums Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nach dem Dauerregen vor sechs Wochen wurde der inzwischen als Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Wieck dienende Bau geflutet. Möglicherweise war ein innen liegendes Fallrohr verstopft. Unklar ist derzeit, ob der Würfel saniert werden kann oder ob ein Ersatzbau errichtet werden muss. Am Mittwoch war ein Gutachter vor Ort.

Gebäude wurde 2008 errichtet

Aufgebaut wurde das Objekt im Jahr 2008 auf einem Grundstück am Weg zum Hohen Ufer in Ahrenshoop. Drei Jahre lang konnten sich Besucher des auffälligen roten Würfels nicht nur einen Überblick über die Sammlung des damals noch geplanten Kunstmuseums Ahrenshoop verschaffen, sondern auch Informationen über die Ziele der Stiftung erhalten.

Gutachter-Urteil steht noch aus

Die Wiecker Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) schloss während der Zusammenkunft der Gemeindevertretung am Dienstag einen Neubau nicht aus. Laut Wehrführer Kay Wollgast sind „Decke und Fußboden nur noch Schrott“. Nun müsse das Urteil des Gutachters abgewartet werden. Dann lasse sich sagen, welche Option – Neubau oder Sanierung – die günstigere für die Kommune ist. Eine für das kommende Jahr geplante Fassadensanierung – dafür werden immerhin rund 50 000 Euro einkalkuliert – wird möglicherweise aufgeschoben. „Wir müssen gucken, ob diese Ausgabe angesichts des Wasserschadens überhaupt noch Sinn macht“, so der Wehrführer, der als Einzelbewerber auch Mitglied der Gemeindevertretung ist.

Die Einsatzfähigkeit der Wiecker Feuerwehr ist aufgrund des Wasserschadens im Schulungsraum nicht beeinträchtigt. Das bestätigte der Wehrführer am Mittwoch auf Nachfrage. „Für die Schulungen weichen wir nun auf die Fahrzeughalle aus“, so Wollgast Das sei zwar umständlich, weil Tische und Stühle immer wieder auf- und abgebaut werden müssten. Das lasse sich aber nicht vermeiden.

Info-Box als Schulungsraum

Im Jahr 2011 wurde die Info-Box in Ahrenshoop demontiert. Quelle: Timo Richter

Nach der Demontage der Info-Box in Ahrenshoop im Jahr 2011 wurde das Objekt in Wieck aufgebaut. Später entstand das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wieck. Die Kameraden haben ihr neues Domizil im Jahr 2013 eingeweiht.

Die Kommune konnte das Objekt seinerzeit kostenfrei übernehmen. Lediglich die Kosten für den Abbau und den Transport der Info-Box von Ahrenshoop nach Wieck wurden in Rechnung gestellt. Geleistet wurden die Arbeiten von der Firma, die auch den Neubau des Feuerwehrdomizil errichtete. Damals wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 300 000 Euro gerechnet. Zahlreiche Bewohner des Boddendorfs hatten sich mit einer Spende an den Baukosten beteiligt.

Offene Fragen zu Vergabeordnung

Keine Entscheidung traf das Gremium zur Vergabeordnung des Amtes Darß/Fischland. Dort wurde bereits vor einiger Zeit eine sogenannte Vergabestelle eingerichtet. Zweifel an der Beschlussvorlage meldete Ingo Reichelt (Bürger für Wieck) an. Unbeantwortet blieb seine Frage, ob die Zuschlagserteilung auch künftig Sache der Gemeindevertretung bleibe. Denn laut Vorlage würde die Kommune „die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Entscheidung über die Auftragsvergabe auf das Amt Darß/Fischland übertragen“. Ebenfalls ohne eindeutige Antwort blieb die Frage nach der Einbeziehung der Bürgermeisterin bei der Vergabe von kleinen Aufträgen unterhalb eines Wertes von 5000 Euro.

Weder durch die Bürgermeisterin noch vonseiten des Amtes konnte die Frage geklärt werden. „Einen halbgewalkten Beschluss will ich nicht fassen“, sagte Ingo Reichelt. In der Folge wurde eine Entscheidung über die Vergabeordnung vertagt.

