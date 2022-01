Wieck

Nach einem Wassereinbruch in den Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Wieck im vergangenen Jahr fürchtete Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) schon, die einstige Info-Box des Kunstmuseums Ahrenshoop durch einen Neubau ersetzen zu müssen. Ein Gutachter hat nun bestätigt: Die Schäden nach dem Starkregen im September 2021 können repariert werden. Das Wasser war seinerzeit durch ein undichtes, innen liegendes Fallrohr in den Schulungsraum der Feuerwehr geflossen. „Wenn das Amt Gas gibt“, sagt Wehrführer Kay Wollgast, „kann die Sanierung noch in diesem Jahr erfolgen.“

Der rote Gebäudewürfel erhält ein neues Dach, Teile des Fußbodens müssen ersetzt werden. Kay Wollgast, neben seiner Funktion als Wehrführer als Einzelbewerber auch Mitglied der Wiecker Gemeindevertretung, rechnet mit Sanierungskosten zwischen 65 000 und 70 000 Euro. In einer ersten Reaktion nach dem Schadensereignis hatte er gesagt, Decke und Fußboden „sind nur noch Schrott“. Hätte das Gebäude komplett ersetzt werden müssen, wäre dieser Betrag allein schon für den Abriss fällig geworden. In die Kosten eingepreist ist zudem eine Fassadensanierung, die ursprünglich für dieses Jahr eingeplant worden war.

Kostenfreie Übernahme

Die Info-Box des Kunstmuseums wurde im Jahr 2008 im Weg zum Hohen Ufer in Ahrenshoop aufgebaut. Damals konnten sich die Besucher des markanten Gebäudewürfels über die Sammlung des damals noch geplanten Kunstmuseums sowie über die Ziele der Stiftung informieren.

Drei Jahre später wurde die frühere Info-Box in Ahrenshoop abgebaut. Wieck konnte das Gebäude kostenfrei übernehmen, musste lediglich die Kosten für Abbau und Transport von Ahrenshoop nach Wieck tragen. Zwei Jahre nach dem Aufbau der einstigen Info-Box in Wieck konnte die Feuerwehr des Boddendorfes ihr neues Domizil im Kargweg beziehen. Damals wurde mit Gesamt-Baukosten in Höhe von rund 300 000 Euro gerechnet, zahlreiche Wiecker hatten sich mit Spenden an den Baukosten beteiligt.

Neues Einsatzfahrzeug ist bestellt

Derzeit finden die Schulungen bei geeigneter Witterung im Freien statt. Ersatzweise erfolgt die Ausbildung in der Fahrzeughalle. Dafür müssen die Einsatzfahrzeuge aber zuvor herausgefahren werden. Außerdem müssten Tische und Stühle immer wieder auf- und wieder weggestellt werden.

Freuen kann sich der Wehrführer nicht nur über die Sanierung des Gebäudeteils der Freiwilligen Feuerwehr Wieck, sondern auch über ein neues Einsatzfahrzeug. Noch im vergangenen Jahr hatte die Kommune ein neues Tanklöschfahrzeug mit Gruppenraum bestellt. 4000 Liter Löschwasser können mit dem Fahrzeug zum Einsatzort gebracht werden. Kay Wollgast rechnet mit einer Übergabe des Fahrzeugs im kommenden Jahr. Inklusive Ausrüstung schlägt das Tanklöschfahrzeug mit rund 400 000 Euro zu Buche. Die Wahl auf dieses Fahrzeug sei in Abstimmung auf die Bedürfnisse der Wiecker Feuerwehr erfolgt.

Folgen der Corna-Pandemie verbessern Tageseinsatzbereitschaft

Aktuell befinden sich 25 aktive Brandschützerinnen und Brandschützer in Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Wieck. Damit sieht Kay Wollgast die Feuerwehr vergleichsweise gut aufgestellt. Derzeit spielt dem Wehrführer zudem die Folgen der Corona-Pandemie in die Hände. Weil viele Feuerwehrmitglieder von zu Hause arbeiten müssen, hat sich die Tageseinsatzbereitschaft der Feuerwehr des Boddendorfes spürbar verbessert. „Es sind einfach drei bis vier Leute mehr da“, sagt Kay Wollgast.

Auch um den Feuerwehr-Nachwuchs ist Kay Wollgast nicht bange. Aktuell befinden sich 13 Mädchen und Jungen in der Jugendabteilung der Wiecker Feuerwehr. „Wir sind gut auf dem Weg“, sagt der Wehrführer. Allerdings stelle sich erst nach Schulabschluss der Jugendlichen heraus, wie viele von ihnen tatsächlich bei der Feuerwehr blieben. Oftmals verlasse der Nachwuchs für Ausbildung beziehungsweise Studium die Region und sei dann bestenfalls nur noch am Wochenende verfügbar.

Von Timo Richter