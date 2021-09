Wieck

Die Bestzeiten des Vorjahres wurden nicht geknackt, aber wieder einmal hat sich der Darß-Marathon als besonderes Ereignis bei den Läufern im Gedächtnis eingebrannt. Die „Mega-Strecke“, wie von verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu hören war, machte am Wochenende Unbillen wie abschnittsweisen Gegenwind mehr als wett. Organisation und Betreuung haben Top-Niveau erreicht.

Nach den Kurzstrecken, Kinder- und Familienläufen am Samstag waren am Sonntag die Läuferinnen und Läufer am Start, die die Marathondistanz beziehungsweise deren Hälfte unter die Sohlen nehmen wollten. 1000 Starter, das ist eine Vorgabe der Nationalparkverwaltung, waren am Start. Ohne Beschränkung wären es deutlich mehr, vermutet Cheforganisator Yves Scharmberg. Der Leiter des Borner Kurbetriebs sieht das Laufsportereignis trotz Corona-Einschränkungen am Rande der Kapazität.

Wünschswerte Bedignungen

Hannes Fröck aus Rostock überquerte nach der Marathondistanz als Erster die Ziellinie an der Darßer Arche in Wieck. Zwei Stunden, 48 Minuten und ein bisschen – unterboten hat der Ingenieur der Uni Rostock die Zeit des Vorjahrssiegers, aber gewaltiger Applaus war ihm dennoch gegönnt. Die Bedingungen seien „nahezu perfekt“ gewesen, die Strecke sei ein schöner Naturlauf mit allen Bedingungen, „die man sich wünschen kann“, sagt er direkt nach seinem Sieg in der Marathondistanz.

Nach dem Gewinn ein erster Schluck im Beisein der Familie: Markus Liebelt. Quelle: Timo Richter

Markus Liebelt, gerade erst von Rostock nach Warin bei Wismar übergesiedelt, kommt als Erster der Halbmarathondistanz ins Ziel. Exakt zwei Minuten länger als bei seinem Vorjahressieg benötigt der 31-Jährige für die gut 20 Kilometer. Er habe ordentlich mit Gegenwind auf dem ersten Abschnitt zu kämpfen gehabt. Die Stracke macht die Quälerei wett: Der Halbmarathon auf dem Darß ist die schönste Strecke, die ich je gelaufen bin, sagt Markus Liebelt, der vor Corona-Zeiten als Halbprofi bei Triathlon-Wettkämpfen am Start war.

Problem: Lange Geraden

Schnellste Frau bei Halbmarathon war Marie Hauer aus Ribnitz-Damgarten. Auch sie hadert nach dem Zieleinlauf mit dem Gegenwind auf der Etappe zwischen Wieck und Prerow. Die 33-Jährige zählt sich selbst zum Stammpersonal der Läuferinnen, sie ist seit vielen Jahren regelmäßig am Start.

Lange Geraden im Darß-Wald haben Katja Tegler zu schaffen gemacht. Di4 24-Jährige Rostockerin, die aktuell in Münster studiert, ist aufgrund fehlender Mitläufer die Halbmarathondistanz zu schnell angegangen. Die Unterstützung in den Orten empfindet sie „mega“, auf den langen Geraden fehlte dann ein „Zugpferd“. Trotzdem läuft sie als zweitbeste Frau im Halbmarathon in Wieck ins Ziel.

Geschenk zum Geburtstag

Mit seinem zweiten Platz im Halbmarathon hat sich Thomas Gogolin aus Königswusterhusen ein besonderes Geschenk zum 45. Geburtstag gemacht. Auch er hat mit „relativ viel Wind“ zu kämpfen gehabt, sieht die Strecke sonst aber als ideal an. Vor allem die langen Geraden im Darßwald, wind- und sonnengeschützt, „laufen sich schön flüssig“.

Hand in Hand kommen die „Zingster Jungs“ Andreas Weck (re.) und Rico Müller ins Ziel. Quelle: Timo Richter

Hand in Hand kommen die von Moderator Markus Weiß aus Zingst genannten „Zingster Boys“ Andreas Weck und Rico Müller ins Ziel. Nicht allein die gute Stimmung im Einlaufbereich hat die Läuferinnen und Läufer zu einem Endspurt angeregt, sonder auch eine Rhythmusgruppe, die mit ihren Klängen noch einmal einpeitscht.

Gute Zusammenarbeit

An die 400 Helferinnen und Helfer von freiwilligen Feuerwehren, den Technischen Hilfswerk sowie allen in der Region aktiven Verbänden konnte das Ereignis durchgeführt werden. Dem Cheforganisator zufolge soll der Darß-Marathon ab dem kommenden Jahr wieder zum ursprünglichen Veranstaltungswochende Ende April zurückkehren. Dann seien weniger Gäste auf der Halbinsel, es gebe ein geringeres Konfliktpotenzial auf den Rad- und Wanderwegen. Drei Viertel der am Sonntag gemeldeten Starterinnen und Starter nahmen am Halbmarathon teil. Die Kurbetriebe haben sehr gut zusammengearbeitet.

