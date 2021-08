Wieck

Nach Prerow und Zingst zeigt auch Wieck Gesicht. Am Samstag wird eine Ausstellung mit 20 großformatigen Aufnahmen Wiecker Typen eröffnet. Zu sehen sind die Bilder am Hafen des Boddendorfs. Ausstellungseröffnung ist um 17 Uhr. Im Anschluss findet der Hafentreff statt, bei dem es nicht nur Musik aus der Konserve gibt, sondern auch Livemusik von der Band Billy Rock.

Der Fotograf Roman Schmidt – er hat auch Einwohner des Nachbarortes Prerow vor die Linse bekommen, diese Ausstellung ist an der Seebrücke des Ostseebades zu sehen – hat verschiedene Einwohner Wiecks fotografiert. Laut Mandy Krüger-Falk, Geschäftsführerin der ausrichtenden Kur- und Tourist GmbH Darß, gab es Porträtierte, die dem Fotografen ihren ganzen Lebenslauf gebeichtet haben, bei anderen wiederum sei der Fototermin nach fünf Minuten zu Ende gewesen. Im Kasten hatte Roman Schmidt aber in jedem Fall eine Aufnahme eines Wiecker Originals.

Ausstellung repräsentiert Wiecker Leben

Ein Fischer findet sich in der Ausstellung ebenso wie eine frühere Bürgermeisterin, die nun als Künstlerin mit Keramiktieren Originelles in dem Boddendorf produziert. Mit dabei ist auch das Mitglied des Hamburger Ohnsorg-Theaters Tim Ehlert, der während der Sommermonate regelmäßig mit seiner mobilen Fischkiste am Wiecker Hafen zu finden ist, um besondere Fischbrötchen zu verkaufen. Zu sehen sind auch ein Kleinlandwirt oder die aktuelle Bürgermeisterin, die neben einem Pflegedienst auch eine Tagespflege in dem Ort betreibt.

Laut Mandy Krüger-Falk soll mit der Ausstellung das Wiecker Leben repräsentiert werden. Gefragt für die Aufnahmen waren „Typen“, die in dem Ort etwas bewirkt haben. Den Besuchern der Fotoausstellung soll einfach gezeigt werden, wer in dem kleinen Ort wohnt und arbeitet. Und weil der Fotograf Roman Schmidt auch für die Aufnahmen der Prerower verantwortlich zeichnet, unterscheidet sich die Ausstellung gar nicht mal so sehr von der in dem Ostseebad. Die Idee ist, auch Borner Originale vor die Kamera zu bekommen und so später eine Schau mit Menschen vom Darß zusammenzustellen.

An Porträts kommt später keiner vorbei

Konzipiert ist die Ausstellung in Wieck als Dauerausstellung. Zunächst werden die Bilder an den eigens konstruierten Holzgestellen am Hafen gezeigt. Später sollen die Werke auf die kleine Wiese nahe des Parkplatzrondells an der Darßer Arche umziehen. Dann, so der Hintergedanke, kommt niemand an den Wiecker Typen vorbei, egal aus welcher Richtung sie oder er mit Auto oder Fahrrad in das kleine Boddendorf steuert.

Der Fotograf hat immer gern an der Ostsee den Urlaub verbracht. Den Darß bezeichnete der Hallenser in diesem Zusammenhang als Highlight. Im Jahr 2019 teilte Roman Schmidt seine Fotoidee mit dem Prerower Jörg Pagel. In der Folge entstand die Ausstellung mit 21 Porträts von Prerower Originalen, die an der Seebrücke zu sehen sind. Jörg Pagel hatte die später Porträtierten ausgewählt.

Initiator stößt in Wieck auf offene Ohren

In Wieck hat Jörg Pagel mit der Idee einer Ergänzung der Prerower Porträtreihe offene Türen eingerannt. Er hat gute Ideen und „trifft in Wieck auf offene Ohren“, sagt Mandy Krüger-Falk. Jörg Pagel war es auch, der mit historischen Postkarten eine Ausstellung in der Darßer Arche organisierte und auch bei der Anlage eines Postkartenpfades quer durch das Boddendorf dabei war. An prominenten Stellen werden historische Ansichten in den Zusammenhang mit dem aktuellen Erscheinungsbild gebracht. Erst jüngst erfolgte eine Erweiterung des Pfades.

Mehr als 80 Zingster Unternehmer und Akteure hinter den Kulissen des Seeheilbades hatte der Fotograf Christoph Künne im vergangenen Jahr porträtiert. An verschiedenen Stellen in Zingst wurden die Menschen gezeigt, die den Ort mitgestaltet und -entwickelt haben. Anders als bei den Ausstellungen in Prerow und Wieck geben die Porträtierten auch Gedanken zu ihrem Lebens- und Arbeitsort preis.

Timo Richter