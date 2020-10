Wieck

Abgehängt vom schnellen Internet fühlen sich Gisela und Karol Wieser aus Wieck. Sie wohnen die meiste Zeit des Jahres im Tannenwieck. Erreichbar sind die insgesamt drei Gebäude am Ende des Stichweges nur über einen Privatweg. Die Eigentümerin hatte untersagt, in den Weg einen Breitbandanschluss zu verlegen. Stattdessen gab es ein Kaufangebot für den Stichweg.

Der einstige Mitarbeiter der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung fühlt sich erpresst. Er verweist auf Grundbucheinträge, wonach für den Privatweg eine Grunddienstbarkeit, ausdrücklich auch die Neuverlegung von Versorgungsleitungen, eingetragen ist. Völlig unverständlich ist für Karol Wieser, dass sich die Telekom dem Verbot, im Tannenwieck Leitungen zu verlegen, gebeugt habe.

Kommune will den Weg nicht

Während der jüngsten Sitzung der Wiecker Gemeindevertreter brachte Karol Wieser das Problem zur Sprache und hoffte auf Unterstützung seitens der Kommune. Vor einem Kauf schreckte die Eigentümergemeinschaft erst zurück, denn diese fürchtete, dass die Kommune später den früher als öffentliche Verkehrsfläche bezeichneten Weg für einen symbolischen Preis übernehmen könnte.

Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) winkte während der Zusammenkunft der Gemeindevertreter jedoch ab. „Die Gemeinde hat kein Interesse an dem Weg.“ Sie empfahl, dass die Anlieger den Weg kaufen sollten. Konkrete Aussagen zu möglichen Leitungsrechten wurden nicht getätigt.

Eigentümergemeinschaft macht Angebot

Inzwischen hat sich die Anliegergemeinschaft im Tannenwieck neu entschieden und der Eigentümerin Angret Skamel ein Kaufangebot unterbreitet. Die hatte den Weg zusammen mit einem Parkstreifen und Rasenfläche für die Hälfte des für Wieck geltenden Bodenrichtwertes angeboten. 58 000 Euro sollte das „Paket“ kosten. Das Angebot der Eigentümer liegt deutlich darunter, so Karol Wieser. Grund: Für die reine Wegefläche wollen die Anlieger nur einen geringeren Anteil als die Hälfte des Bodenrichtwerts bezahlen.

Mit dem Verweis auf das laufende Verfahren wollte sich Jan Skamel, Sohn der Eigentümerin, nicht äußern. Der Tannenwieck sei ein Privatweg, von dem sich seine Mutter schlussendlich trennen wolle.

Hoffnung auf raschen Verkauf

Die Eigentümer hoffen, dass der Verkauf möglichst rasch über die Bühne gehen kann. Denn noch sind die Arbeiter im Auftrag der Telekom in Wieck unterwegs und könnten die Gebäude im Tannenwieck an das Breitbandnetz anschließen. Gerade erst wurden die Leerrohre im Cavelhorster Gang, in den der Tannenwieck mündet, verlegt.

Karol Wieser wünscht sich, dass mit einem Kauf des Stichweges auch frühere Probleme ad acta gelegt werden können. Denn nach Entstehen der Doppelhaushälfte der Wiesers sei in dem Bereich längere Zeit nichts geschehen. Die Zuwegung habe sich darum lange wie eine Baustraße präsentiert. Zum Großteil auf eigene Kosten sei der Weg mit Sand und Kies in Ordnung gebracht worden.

Abschnitte nicht im Ursprungszustand

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in einem Teil des Boddendorfes bedauerte Bürgermeisterin Anke Schüler, dass einige Abschnitte nur sehr schlecht wieder in den Ursprungszustand gebracht worden seien. So wurden im Nordkaten Rinnen für die Leerrohre nur teilweise geschlossen, so dass sich hohe Absätze ergeben hätten.

Sehr ordentlich wurde die Baustelle an der Einmündung des Tannenwieck in den Cavelhorster Gang hinterlassen. Laut Karol Wieser würde der Grünstreifen, in den das Leerrohr verlegt wurde, später noch neu angesät.

