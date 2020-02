Wieck kehrt in den Tourismusverband zurück

Wieck

Das Boddendorf Wieck will wieder Mitglied im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst werden. Bei einer Gegenstimme haben die Mitglieder der Gemeindevertretung am Dienstag für den Schritt gestimmt. Zuvor hatten bereits die Gemeindevertretungen von Born und Prerow für den gleichlautenden Beschluss votiert. Leicht gemacht haben es sich die Wiecker Gemeindevertreter allerdings nicht.

Knackpunkt war am Ende, wer den Mitgliedsbeitrag in Höhe von rund 6300 Euro tragen soll – die Kommune oder die Kur- und Tourist GmbH Darß. Laut Beschluss solle die Mitgliedschaft keine Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt haben. Die Mitgliedsbeiträge werden demnach von den touristischen Eigenbetrieben bezahlt.

Wer soll den Mitgliedsbeitrag bezahlen?

Für Born und Prerow kann das so durchgehen, in Wieck ist der Tourismusbetrieb eine eigenständige Gesellschaft. Die hat mit dem Boddendorf zwar nur eine Gesellschafterin – „die Kur- und Tourist GmbH gehört uns, sagte Bernhard Evers (Wählergemeinschaft Bürger für Wieck) – ist aber formal eigenständig.

Im Etat des Unternehmens ist der Mitgliedsbeitrag jedenfalls nicht eingepreist, wie Geschäftsführerin Mandy Krüger-Falk sagte. Das, so ihre Vermutung, könne erst eine Gesellschafterversammlung entscheiden. Und da könnte es Probleme geben, teilen sich doch die Gesellschaft und Wieck die Anteile an dem Tourismusbetrieb. „Das lasse ich prüfen“, schrieb Mandy Krüger-Falk allzu eifrigen Befürwortern einer Übernahme des Mitgliedsbeitrags ins Stammbuch. Frage ist, wer dann Mitglied im Tourismusverband werde, die Kommune oder die Kur- und Tourist GmbH Darß. Schon georderte Marketingleistungen bezahlt die Kur- und Tourist GmbH, sind aber gleichzeitig Bestandteil des Mitgliedsbeitrages.

Beschluss gefasst bei einer Gegenstimme

Ebenso wenig ist der Beitrag im Haushalt der Kommune aufgeführt, den die Gemeindevertreter erst wenige Minuten zuvor beschlossen hatten. Cornelia Prehl, Leiterin der Abteilung Finanzen im Amt Darß/Fischland, gab zu bedenken, dass dann kein Beschluss möglich sei, ohne gleich einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

Dem widersprach Bernhard Evers, ein Beschluss solle so wie davor in Born und Prerow „schon aus politischen Gründen“ gefasst werden – schließlich hatte es Vorgespräche mit Vertretern aller Kommunen auf dem Darß gegeben, an dessen Ende der gleichlautende Beschlusstext herausgekommen ist. Das geschah in der Folge, lediglich der erste stellvertretende Bürgermeister Niels Heck (Einzelbewerber) versagte seine Zustimmung.

Tourismusverband erweitert Vorstand

Das Storchenhaus in Löbnitz ist Sitz des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. Quelle: Peter Schlag

Verwundert über den Beschlusstext zeigte sich Ingo Reichelt (Bürger für Wieck). Er fragte nach den Möglichkeiten einer künftigen Mitwirkung im Tourismusverband. Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) sagte, dass ein Mitglied der Gemeindevertretung zur Wahrnehmung der Interessen Wiecks in den Verband entsandt werde.

Schützenhilfe erhielt sie von Rico Nowicki aus Zingst. In der Woche vom 20. bis 24. April werde der Vorstand des Tourismusverbandes geschlossen zurücktreten. Die Zahl der Vorstandssitze werde in der Folge von jetzt auf 11 auf dann 15 erhöht. Dadurch erhalte jede Mitgliedskommune einen Sitz im Vorstand des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. So könne jede Kommune aktiv mitarbeiten.

Zudem gebe es weitere Arbeitsgruppen. Zuletzt waren im Tourismusverband eigens zwei Stellen geschaffen worden, um Zuarbeiten zum Mobilitätskonzept leisten zu können sowie das Thema Gästekarte zu bearbeiten (die OZ berichtete).

Rückkehr soll Zusammenhalt dokumentieren

Als „wichtige Sache für unsere Kommune“ bezeichnete Anke Schüler die neuerliche Mitgliedschaft in dem Verband, werde dadurch doch auch der Zusammenhalt der Region dokumentiert. Gerade den vermisste Ingo Reichelt im Zusammenhang mit dem vor Jahren erfolgten Austritt Wiecks aus dem Verband.

Begründet haben die drei Darß-Kommunen ihre Rückkehr in den Tourismusverband mit ihrem Interesse an einer Mitarbeit an kommenden Konzepten, um „Fehlentwicklungen“ zu verhindern. Dabei geht es vor allem um die zukunftsweisende verkehrspolitische Entwicklung, die in einem Mobilitätskonzept aufgezeigt werden soll, und auch um einem finanziell tragfähigen öffentlichen Personennahverkehr.

„Für unsere Gemeinden ist es von existenziellem Interesse, an diesen Prozessen schon in einer frühen Phase eingebunden zu werden“, heißt es in der Begründung des Beschlusses. Auf Erfahrung und Mitwirkung der Darß-Gemeinden könne der Tourismusverband keinesfalls verzichten, deren Mitgliedschaft bedeute eine Stärkung des Verbandes und sei zugleich Anlass für eine Neuaufstellung.

