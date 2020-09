Dierhagen/Wieck

Die Brandschutzbedarfspläne, die derzeit in allen Kommunen erstellt werden, wecken Wünsche, die manchmal ausgeschlagen werden. So wurde für die Ahrenshooper Kameraden die Anschaffung einer Drehleiter empfohlen. Wehrführer und Bürgermeister Benjamin Heinke lehnte dankend ab – kein Personal, um das Spezial-Einsatzfahrzeug zu besetzen.

Für Dierhagen hatte der dortige Wehrführer Kay Mittelbach und Gemeindevertreter für die Wählergemeinschaft Ostseebad Dierhagen die zügige Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs beantragt. Eine deutliche Mehrheit lehnte das Ansinnen in namentlicher Abstimmung ab. In Wieck wurden jüngst die Schutzziele beschlossen. Dass die aber auch mit derzeitiger Personalstärke erreicht werden können, daran hatte Wehrführer Kay Wollgast seine Zweifel.

In dem Boddendorf auf dem Darß soll die Feuerwehr spätestens 15 Minuten nach Alarmierung vor Ort sein. Personen sollten laut dem beschlossenen Schutzziel nach 17 Minuten aus gefährlichen Situationen gerettet sein. Nun haben die Gemeindevertreter zwar die Schutzziele beschlossen und in der Vergangenheit auch schon Maßnahmen getroffen, dass diese Ziele überhaupt erreicht werden können. So wurde ein Saugkorb angeschafft, mit dem aus flachen Boddengewässer Löschwasser gezogen werden kann, ohne dass mitangesaugter Schlamm die teuren Pumpen zerstört. Außerdem wurde für den Ortsteil Bliesenrade eine Löschwasserfassung organisiert, die rund um die Uhr genutzt werden kann. Damit entfällt die Stationierung eines Einsatzfahrzeuges in dem Ortsteil.

Eingeschränkte Einsatzbereitschaft

Weil die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wieck vor allem tagsüber stark eingeschränkt ist – viele aktive Mitglieder arbeiten außerhalb und können im Notfall nicht gerufen werden – existiert eine Alarmierungsgemeinschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Born. So kommt die erforderliche Einsatzstärke zuweilen erst am Einsatzort zusammen. Ein gleichartiges Modell besteht zwischen den Feuerwehren in Wustrow und Ahrenshoop.

In Dierhagen wollte der Gemeindevertreter, Wehrführer und Kreiswehrführer Kay Mittelbach rasch zum Ziel kommen. Laut Brandschutzbedarfsplanung ist für das Ostseebad das Einsatzfahrzeug erforderlich, um die Schutzziele zu erreichen.

Fördermöglichkeiten sichern

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen üben die Rettung einer eingeklemmten Person. Quelle: Timo Richter

Um Fördermöglichkeiten zu sichern, drängte Kay Mittelbach auf einen raschen Kauf. Dann würde das rund 450 000 Euro teure Einsatzfahrzeug möglicherweise mit 300 000 Euro gefördert. Die Schutzziele sind in Dierhagen – anders als in Wieck – noch nicht beschlossen worden, doch aufgrund eines erwarteten Bestell-Staus und künftig vielleicht anderer Fördersätze will der Wehrführer Nägel mit Köpfen machen.

Bei Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) biss der Wehrführer auf Granit. Der Antrag sei „ganz löblich“, das Fahrzeug werde erst in den nächsten vier bis fünf Jahren benötigt. Auch die Kommune wolle die Feuerwehr unterstützen und werde die Anschaffung in den Haushalt für das kommende Jahr einstellen. Eine kurzfristige Anschaffung mithilfe eines Nachtragshaushaltes sei nicht zu realisieren. „Dann fliegt uns der Etat um die Ohren“, sagte Christiane Müller. Vorsorglich hatte sich ihren Widerspruch im Falle eines positiven Beschlusses angekündigt. Der Beschluss zu den definierten Schutzzielen soll während der nächsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter Ende Oktober gefasst werden.

Hauptziel des Mittelbach’schen Vorstoßes war, im erwarteten Gedränge um künftige Förderungen nicht unter die Räder zu kommen und am Ende mit leeren Händen dazustehen. Die Bürgermeisterin hielt dagegen. Fördermittel sollten nicht an die schnellsten Antragsteller ausgezahlt werden, sondern sollten für die gedacht sein, „die schlechter dran sind als wir“.

Von Timo Richter