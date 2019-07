Ribnitz-Damgarten

Auf dem Ribnitzer Marktplatz hat es offenbar erneut Ärger gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte am Dienstag ein 32-jähriger Ribnitz-Damgartener wohl versucht, einen 21-Jährigen mit einem Motorrad umzufahren. Es kam auch zum Zusammenstoß, bei dem der 21-Jährige stürzte und sich Schürfwunden zuzog.

Dem Vorfall vorangegangen war offenbar eine verbale Auseinandersetzung. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Vor dem Vorfall, der gegen 23.15 Uhr der Polizei gemeldet wurde, sei der 32-Jährige laut Zeugenaussagen mit dem Motorrad auf dem Marktplatz umhergefahren. Der 21-Jährige gehörte einer Gruppe junger Menschen an, die sich auf dem Marktplatz aufhielt.

Der Motorradfahrer muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zudem war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Kennzeichen an dem Motorrad gehörte zudem zu einem anderen Kraftrad. Ob das Kennzeichen gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Außerdem war der 32-Jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

In der Vergangenheit hat es immer wieder Vorfälle auf dem Ribnitzer Markt gegeben. Zuletzt musste die Polizei wegen einer Prügelei anrücken, bei der sechs Menschen verletzt worden sind. Seitdem bestreift die Polizei den Markt wieder intensiver. Das Thema beschäftigt mittlerweile auch die Stadtpolitik.

Auslöser für die Debatte war ein Vorfall im März, als Jugendliche die Sparkassenfiliale am Ribnitzer Markt verwüstet hatten. Daraufhin hatten die Verantwortlichen der Sparkasse entschieden, die Filiale in den Nachtstunden am Wochenende komplett zu schließen – also auch den SB-Bereich. Eine dauerhafte Lösung ist bis dato nicht gefunden worden.

Robert Niemeyer