Ribnitz-Damgarten

Bei einer Schlägerei in Ribnitz-Damgarten ist am Wochenende ein 19-Jähriger verletzt worden. Er wurde mit Prellungen und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter entkam unerkannt und wird nun von der Polizei gesucht.

Ausgangspunkt war eine Auseinandersetzung auf dem Ribnitzer Marktplatz in der Nacht zu Sonntag. Gegen 1.15 hatte eine Gruppe Jugendlicher eine andere Gruppe beobachtet, aus deren Reihen ein Mann beobachtet an verschiedenen Stellen Aufkleber angebracht hatte. Ein 18-Jähriger hatte den Mann angesprochen und aufgefordert, das zu unterlassen, laut Polizei, weil er verhindern wollte, dass derlei Sachbeschädigung abermals auf die Jugendlichen der Stadt Ribnitz-Damgarten zurückfällt.

Der angesprochene Mann habe den 18-Jährigen darauf hin angegriffen und geschlagen. Der mutmaßliche Täter floh mit seiner Gruppe in einem weißen Transporter.

Die Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren folgten dem Wagen. In der Straße Am Bleicherberg in der Näher der Bauermeister-Grundschule trafen beide Gruppen wieder aufeinander. Abermals kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Mann habe erneut den 18-Jährigen sowie einen 19-Jährigen angegriffen, dieses Mal mit einer Flasche. Dabei wurde der 19-Jährige verletzt.

Erneut konnten der Täter und seine Begleiter entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Transporter bleib erfolglos.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der mutmaßliche Täter sei zwischen 24 und 30 Jahre alt, 1,90 bis zwei Meter groß und hatte zum Tatzeitpunkt eine blau Jeans, Turnschuhe und einen Bart getragen. Der Mann sei den Jugendlichen „vom Sehen“ zwar bekannt gewesen und hätte sich in der Vergangenheit öfters auf dem Marktplatz in Ribnitz aufgehalten. Nähere Angaben konnten die Betroffenen jedoch nicht machen.

Wer Hinweise zu dem Transporter oder zu dem mutmaßlichen Täter machen kann, kann sich im Ribnitzer Polizeirevier unter 03821/8750, in der jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de melden.

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu Vorfällen auf dem Ribnitzer Marktplatz. Anwohner beschweren sich wegen hinterlassenem Müll und Ruhestörung. Immer wieder kommt es auch zu Auseinandersetzungen. Mitte Juli waren beispielsweise bei einer Prügelei sechs Menschen verletzt worden.

Das Thema beschäftigt seit Monaten auf die Politik und die Stadtverwaltung. Gesucht wird ein Treffpunkt für Jugendliche. Zudem zeigen seit einiger Zeit Ordnungsamtsmitarbeiter in den Abendstunden stärker Präsenz auf dem Marktplatz.

Von Robert Niemeyer