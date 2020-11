Barth

Gerade war das Training bei den Tanzgruppen des Barther Vereins „Die Klette“ gut angelaufen, schon herrscht wieder Stillstand. Denn obwohl Kinder- und Jugendsport auch im November während des „Lockdowns light“ in MV möglich ist, legen die Kletten eine Pause ein. „Wir könnten zwar trainieren, aber die Hygienevorschriften sind sehr streng. Deshalb werden wir erst einmal aussetzen und die nächsten Entscheidungen abwarten“, sagt die Vereinsvorsitzende, Christine Szymkowiak.

Dabei haben die ehrenamtlichen Verantwortlichen alles getan, um das Vereinsleben wieder anzukurbeln. „Wir sind schon im alten Schuljahr gestartet. Während andere Vereine noch gezögert haben, haben wir uns alle möglichen Hallenzeiten gesichert“, berichtet die Vorsitzende.

Logistische Herausforderung

Denn in den Räumen der Integrativen Kindertagesstätte Wirbelwind dürfen die Kletten derzeit aufgrund der strengen Bestimmung nicht trainieren. „Wir standen mit 60 Kindern plötzlich da und wussten nicht wohin.“ Unterstützung bekam der Verein von der Stadt. Doch die Organisation war ein Kraftakt. „Wir haben Zeiten in der Vineta-Sportarena, in der Sporthalle Barth-Süd und in der Halle in der Uhlenflucht“, berichtet Christine Szymkowiak. „Das ist eine logistische Herausforderung, aber wir haben es gemeistert.“

Und der Aufwand habe sich gelohnt: „Es war so schön zu sehen, wie sich alle gefreut haben, dass es endlich wieder losgeht. Wir hatten befürchtet, dass sich einige nach einer so langen Pause an das Nichtstun gewöhnt haben, aber so war es nicht.“ Doch jetzt kommt der nächste Rückschlag. „Das Corona-Jahr ist wirklich sehr belastend, aber das geht ja allen so“, sagt die Vorsitzende.

100 aktive Kinder und Jugendliche

Knapp 100 Kinder und Jugendliche sind in dem Barther Verein aktiv. Neben den Tanzgruppen sind das unter anderem auch die Singekinder und die Teens/Gesang. „Wir bekommen auch immer wieder Anfragen, aber wir können momentan keine weiteren Kinder aufnehmen“, sagt Christine Szymkowiak.

Dass auch in Zeiten von Corona zumindest einige Veranstaltungen stattfinden konnten, freut die Vorsitzende. So konnte unter anderem ein zuvor verschobener Hip-Hop-Workshop mit Gunnar Laatsch im September nachgeholt werden. Zudem fand erst vor Kurzem der Turn-und Akrobatiktag mit Torsten Wiedemann vom Fritz-Reuter-Ensemble in Anklam statt. „Wir haben viele Begabte im Turnbereich und das wollen wir fördern. Und es war uns wichtig, dass wir die schönen und besonderen Dinge nachholen.“

Keine Adventsfeier in diesem Jahr

Doch eine Veranstaltung muss definitiv ausfallen und die Entscheidung ist allen nicht leichtgefallen: Die Feier am 1. Advent, zu der in den vergangenen Jahren rund 360 Leute kamen, kann nicht stattfinden. „Es ist eine der schönsten und emotionalsten Veranstaltungen in der Region. Da kommen jedes Jahr Großeltern von weit angereist.“

Einen weiteren Rückschlag musste der Verein vor Kurzem erleben. Nach einem Wasserschaden können die Vereinsräume nicht genutzt und der Boden muss erneuert werden. Da die Versicherung nur einen Teil der Kosten übernimmt, hofft der Verein nun auf Spenden.

